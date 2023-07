Dass der FC Red Bull Salzburg ein großartiges Scouting-System hat, ist allgemein bekannt. Dabei zog der Serienmeister von der Salzach auch schon Talente aus Dänemark an Land, wie Rasmus Kristensen (seit vergangenen Sommer in der Premier League bei Leeds United) und den 20-jährigen Maurits Kjærgaard. Kommt es in diesem Sommer zum Transfer eines dritten Dänen? Laut Medienberichten in Dänemark haben die Roten Bullen Adam Daghim auf dem Radar und für das 17-jährige Offensiv-Talent von Aarhus GF auch bereits ein Angebot von 4,5 Mio. dänischen Kronen (rd. 600.000 Euro) vorgelegt.

Mit 16 Jahren Profi-Debüt für Aarhus GF

Adam Daghim (geb. am 28. September 2005) ist ein dänischer U18-Nationalspieler (5 Einsätze) und hat neben der Nationalität von Dänemark auch jene von Palästina. Derzeit spielt der 17-jährige Außenstürmer-Rohdiamant bei Aarhus GF und hat beim dänischen Erstligisten noch bis 31.12.2024 einen Vertrag.

Der flexibel einsetzbare Angreifer kam im Sommer 2021 vom FC Kopenhagen in den Nachwuchs von Aarhus GF und gab schon im Alter von 16 Jahren im April 2022 seine Pflichtspiel-Premiere bei den Profis. Ansonsten spielte Adam Daghim in seiner ersten Saison überwiegend in der U19- oder 2. Mannschaft des fünfmaligen Dänischen Meisters.

Auch Daghim an Transfer zu RB Salzburg interessiert

Der dänische Traditionsklub, der vom 54-jährigen Deutschen und ehemaligen Profi-Stürmer Uwe Rösler trainiert wird, wollte das Talent heuer in der Sommer-Vorbereitung langsam in den Profi-Kader integrieren. Doch Daghim selbst soll laut "Tipsbladet" Interesse an einem Wechsel zum FC Red Bull Salzburg bekundet haben.

Laut den dänischen Medien will Aarhus GF den Youngster allerdings nicht abgeben, zumal keine finanzielle Notwendigkeit bestehe, zumal Aarhus vor einem Transfer des 22-jährigen Deutschen Yann Aurel Bisseck für 7 Mio. Euro an Inter Mailand steht.

STECKBRIEF Adam Daghim

Geburtsdatum: 28. September 2005

Nationalität: Dänemark/Palästina

Position: Linksaußen, alternativ auch Zentrum und Rechtsaußen

im Verein bei Aarhus GF seit: 1. Juli 2021

Vertrag bis: 31. Dezember 2024

Fotocredit: IMAGO/Gonzales Photo