Zum Auftakt der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 empfängt der Cashpoint SCR Altach am Schnabelholz Serienmeister FC Red Bull Salzburg (Samstag, 29. Juli, 19:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker). In diesem Heimspiel der 1. Runde werden die Vorarlberger, die heute in Schruns ein Testspiel gegen den FC Luzern mit 0:2 verloren haben, definitiv auf einen Stammspieler verzichten: Csaba Bukta. Der 21-jährige Ungar wird gar noch länger ausfallen, während Dominik Reiter nach einjähriger Verletzungspause ein Comeback feierte.

Genaue Diagnose bei Csaba Bukta noch offen

Wie der Klub aus dem Ländle vermeldete, zog sich Csaba Bukta (im Foto oben links) im Training eine Knieverletzung zu. Die genaue Diagnose steht allerdings noch aus.

Der 10-fache U21-Nationalspieler von Ungarn kam im Jänner 2021 vom FC Liefering nach Altach. In 66 Pflichtpartien (darunter 63 in der ADMIRAL Bundesliga) lieferte der dynamische Youngster zwei Torvorlagen.

0:2-Niederlage gegen Luzern bei Reiter-Comeback

Positiv: Dominik Reiter (Foto) feierte nach seinem am 11. September 2022 im BL-Spiel bei der WSG Tirol erlittenen Kreuzbandriss 9 Monate später sein Comeback. Im zweiten Testspiel der Sommervorbereitung unterlag der SCR Altach dabei allerdings trotz ansprechender Leistung in Schruns gegen den Vorjahresvierten der Schweizer Super League, dem FC Luzern, mit 0:2 (0:0).

Die Rheindörfler, die erstmals in den neuen schwarzen Heimtrikots aufs Feld gingen, zeigten von Beginn weg, wie die Marschrichtung in der neuen Saison aussehen soll. Mit aggressivem Anlaufen und viel Tempo im Offensivspiel machte man dem Europacup-Teilnehmer aus dem Nachbarland das Leben schwer.

Nuhiu trifft beim Schussball Fadinger

Nach 5 Minuten auch gleich die erste Tormöglichkeit: Jan Jurcec setzte sich über rechts durch, nahm den Deutschen Mike Bähre mit, welcher noch auf Atdhe Nuhiu querlegte. Altachs Nr. 9 kam 12 Meter vor dem Tor relativ frei zum Abschluss, traf dabei aber den Rücken von Mitspieler Lukas Fadinger.

Die erste Luzerner Möglichkeit entschärfte SCRA-Debütant Dejan Stojanovic, der einen scharfen Okou-Abschluss aus 10 Metern parierte. Nur wenige Augenblicke später klärte Lukas Gugganig gegen Aboubakar in allerhöchster Not zum Eckball.

Überragender Schlussmann Stojanovic

Die Rheindörfler spielten trotzdem weiterhin gefällig mit und kamen nach 20 Minuten zum nächsten Abschluss. Mike Bähre zog aus 20 Metern ab, zielte aber zu zentral auf den Luzerner Schlussmann Vasic. Bei einem Gebauer-Schuss vom Sechzehner wenig später war ein Luzerner Abwehrmann zur Stelle. Der SCRA hatte das Geschehen bis zum Halbzeitpfiff gut im Griff und verabsäumte es lediglich im letzten Drittel mit Nachdruck auf den Kasten zu spielen. Bei den Hereingaben von Edokpolor und Jan Jurcec fehlte es an der nötigen Genauigkeit.

Kurz vor der Pause konnte sich Dejan Stojanovic nochmal mit einem klasse "Save" auszeichnen. Der neue SCRA-Goalie zeigte beim Abschluss von Chader, welche Qualitäten auf der Linie er mitbringt.

Praktisch im Gegenzug fand Lukas Jäger die große Möglichkeit vor, nachdem sich Jurcec und Fadinger sehenswert durchkombiniert hatten. Altachs Kapitän zielte aus 16 Metern knapp über das Tor.

Vierfachwechsel zur Pause - Villiger-Doppelpack

Zur Pause nahm Neo-Cheftrainer Joachim Standfest die ersten personellen Änderungen vor: Leonardo Lukacevic, Amir Abdijanovic, Sebastian Aigner und Testspieler Clemens Hubmann durften in den zweiten 45 mitwirken anstelle von Constantin Reiner, Lukas Jäger, Jan Zwischenbrugger und Mike Bähre.

In der neuen Formation dauerte es keine 120 Sekunden, ehe die Rheindörfler den Ball aus dem eigenen Netz holen mussten. Nach einem schnellen Konter war Villiger zur Stelle und ließ Keeper Dejan Stojanovic aus Nah-Distanz keine Abwehrmöglichkeit. Das Tempo war durch die Wechsel in der Pause zwar etwas verloren gegangen, Altach hatte nach dem Verlusttreffer aber wieder mehr vom Spiel. Insbesondere Leonardo Lukacevic machte über die linke Seite mächtig Dampf.

Nach genau einer Stunde wechselte Joachim Standfest weiter durch. Nach 9 Monaten feierte Dominik Reiter sein Comeback auf dem Platz. Dazu kamen Gustavo Santos, Jurica Jurcec, Damian Maksimovic und Djawal Kaiba neu auf den Platz. Für Atdhe Nuhiu, Lukas Fadinger, Christian Gebauer, Nosa Edokpolor und Jan Jurcec war das Spiel zu Ende.

Das Spiel lief dann keine 30 Sekunden, da hatte Damian Maksimovic die Mega-Möglichkeit zum Ausgleich. Nach einem hohen Ballgewinn von Gustavo Santos traf er den Ball aus 10 Metern Torentfernung aber nicht richtig und bereitete dem Luzerner Schlussmann daher keine Probleme.

Auf der anderen Seite machten es die Luzerner besser: Nach einem schnell ausgeführten Freistoß war es erneut Villiger, der per Kopfball auf 2:0 stellte. Auf der Gegenseite forderte Jurica Jurcec nach einer sehenswerten Einzelaktion Torwart Heller, der sich langmachte und ins Toraus klärte.

SCR Altach bestreitet noch drei Testspiele

Es blieb schließlich beim 2:0 zugunsten der Luzerner, die in ihrer Vorbereitung schon etwas weiter sind und bereits am 22. Juli in die neue Super League-Saison starten werden. Für die Rheindörfler stehen indes noch drei Testspiele auf dem Programm.

Kommenden Mittwoch gastiert der FC Homburg (15 Uhr) in Altach, ehe am Samstag das Season Opening in der CASHPOINT Arena steigt. Um 17 Uhr ist der FC Aarau zu Gast, anschließend an die Partie heizt DJ Soundstorm auf der Festplatzterrasse ein. Abgeschlossen wird die Sommervorbereitung dann am 18. Juli mit dem Highlight gegen den FC Villarreal (19:30 Uhr).

SCR Altach: Stojanovic; Edokpolor (60. Reiter), Reiner (45. Aigner), Gugganig, Zwischenbrugger (45. Lukacevic), Gebauer (60. Jurica Jurcec); Jäger (45. Hubmann / Testspieler), Fadinger (60. Kaiba), Bähre (45. Abdijanovic); Jan Jurcec (60. Maksimovic), Nuhiu (60. Santos)

❗️ Update Csaba #Bukta: Der Ungar zog sich im Training eine Knieverletzung zu und fällt mehrere Monate aus.

Alle Bänder im Kniegelenk sind intakt, die genaue Diagnose wird morgen Mittag erwartet und im Anschluss auf unseren Kanälen kommuniziert. — SCR Altach (@SCRAltach) July 11, 2023

