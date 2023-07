4 Tage nach der 1:4-Niederlage gegen den FC Liefering rehabiliert sich ADMIRAL Bundesligist SK Austria Klagenfurt und gewann heute auf dem SAK-Sportplatz in Welzenegg vor 250 Zuschauern gegen einen anderen ADMIRAL 2. Ligisten, Aufsteiger DSV Leoben, mit 4:0 (2:0). Kosmas Gkezos, Sinan Karweina, Christopher Cvetko und Andy Irving erzielten die Treffer für das Team von Cheftrainer Peter Pacult.

Erzielte das zwischenzeitliche 3:0: Christopher Cvetko, der auch am 2:0 beteiligt war.

Kosmos Gkezos eröffnet Torreigen für Kärntner Violette

Klagenfurts Cheftrainer Peter Pacult setzte in der 3-5-2-Grundordnung auf Phillip Menzel im Kasten, Gkezos, Thorsten Mahrer und Nicolas Wimmer bildeten die Abwehrreihe. Im Mittelfeld erhielten Rico Benatelli, Cvetko und Andy Irving im Zentrum sowie Simon Straudi und Till Schumacher auf den Seiten den Vorzug. Im Angriff durften Sebastian Soto und Karweina von Beginn an auflaufen.

Je näher der Saisonstart rückt, desto weniger Raum bleibt für Experimente. So legten beide Teams in der Anfangsphase den Fokus darauf, hinten kompakt zu stehen und die Kontrolle über das Spiel zu erlangen. Das gelang zunächst der Austria, die dann auch gleich ihre erste Gelegenheit nutzte. Nach Irving-Flanke brachte Cvetko den Ball flach in die Mitte, Gkezos (18.) hatte an der zweiten Stange wenig Mühe.

Mit der Führung im Rücken übernahmen die Waidmannsdorfer in der Folge klar das Kommando, zeigten Spielfreude und drängten die Steirer immer tiefer in die eigene Hälfte. Der frühere Austria-Keeper Zan Pelko verhinderte weitere Einschläge, als er gegen Cvetko (26.), Wimmer (28.) und Karweina (29.) klärte. Wenig später war er aber machtlos, Karweina (36.) staubte nach Cvetko-Schuss staubtrocken zum 2:0-Pausenstand ab.

Cvetko & Irving besorgen 4:0-Endstand

Mit Beginn des 2. Durchgangs nahm Austria-Chefcoach Pacult den ersten Wechsel vor: Soto machte Platz für Florian Jaritz. Nach einer Stunde folgten Christopher Wernitznig, Solomon Bonnah, Turgay Gemicibasi, Nicola Djoric sowie Jannik Robatsch für Straudi, Gkezos, Wimmer, Irving und Benatelli. Elf Minuten vor dem Ende durften Mahrer und Karweina dann Feierabend machen, Wimmer und Irving kamen zurück aufs Feld.

Leoben, mit dem deutschen Vize-Weltmeister, Weltpokal- und Champions League-Sieger Carsten Jancker als Trainer an der Seitenlinie, hatte zuvor den Wolfsberger AC (2:1) geschlagen und dem TSV Hartberg (0:0) ein Remis abgetrotzt. Die Violetten waren also trotz der souveränen Führung gewarnt und gingen auch nach dem Seitenwechsel konzentriert zur Sache.

Das zahlte sich in der 58. Minute aus – und erneut war es ein sehenswert herausgespielter Treffer: Benatelli setzte Straudi mit einem Steckpass in die Tiefe in Szene, der die Kugel mustergültig für Cvetko auflegte. Nachdem Jaritz (83.) frei vor dem DSV-Kasten den Abschluss verpasste, war es schließlich Irving (86.) vorbehalten, mit einem Flachschuss ins lange Eck den Schlusspunkt zu setzen.

Samstag letztes Testspiel gegen 2. Ligist SKN St. Pölten

Nach Erfolgen über Ferlach (8:1) und den ATSV Wolfsberg (9:0), der Niederlage gegen Liefering (1:4) und dem Sieg im Duell mit Leoben (4:0) steigt am Samstag (15 Uhr) der letzte Härtetest im Rahmen der Vorbereitung. Auf dem Sportplatz des SAK in Welzenegg trifft das Pacult-Team auf Zweitligist SKN St. Pölten. Das erste Pflichtspiel steht am 22. Juli (20.30 Uhr) bei Zweitliga-Absteiger SK BMD Vorwärts Steyr am Programm.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL