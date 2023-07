In einem weiteren Testspiel im Rahmen der Sommer-Vorbereitung auf die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 traf der SK Rapid Dienstagabend in Kirchschlag (südlichste Gemeinde von Niederösterreich) bei tropischen Temperaturen auf den tschechischen Erstligisten Sigma Olmütz, mit dem ehemaligen FC Flyeralarm Admira-Spieler Jan Vodhanel. Nachdem der 28-jährige, tschechische Stürmer Lukáš Juliš per Doppelpack auf 2:0 stellte, blieb SK Rapid-Sommerneuzugang Matthias Seidl nurmehr der Anschlusstreffer zum 1:2-Endstand. Das HIER könnte Sie/Euch auch interessieren.

Testspielniederlage für Patrick Greil, der mit einem Stangenschuss scheiterte, und den SK Rapid am heutigen Dienstagabend in Kirchschlag.

Lukáš Juliš bringt Sigma per Doppelpack 2:0 in Führung

Am späten Dienstagnachmittag stand für die Mannschaft von Cheftrainer Zoran Barišić zum Abschluss des mit BURGENLAND Tourismus durchgeführten Sommertrainingslagers noch ein internationales Testspiel auf dem Programm: Im Weststadion in Kirchschlag in der Buckligen Welt traf Grün-Weiß auf den tschechischen Erstligisten SK Sigma Olmütz. In den Beinen hatten die Hütteldorfer 9 Trainingseinheiten und 2 Testspiele innerhalb der letzten 7 Tage.

Bei brütender Hitze und vor 1.300 ZuseherInnen nahm Grün-Weiß zwar von Beginn an das Heft des Handelns in die Hand, bestrafte sich aber durch leichte Eigenfehler gleich zweimal selbst. Der erste Fehler im Spielaufbau führte nach knapp einer Viertelstunde zum 1:0 Rückstand durch Lukáš Juliš. Auf der anderen Seite gab es die erste große Ausgleichsmöglichkeit in der 33. Spielminute. Sommerneuzugang Matthias Seidl übernahm einen Ball von der Strafraumgrenze volley, setzte den sehenswerten Torabschluss aber knapp neben das Tor.

Quasi im Gegenzug gab es das zweite Geschenk für den tschechischen Erstligisten – 2:0 - wieder durch Lukáš Juliš (36.). Der SK Rapid drängte vor der Pause noch auf den Anschlusstreffer. Patrick Greil scheiterte dabei mit seinem satten Schuss an der Torstange (38.). In den Schlussminuten bekamen die zahlreich anwesenden Rapid-Fans aber dann den langersehnten Treffer zu sehen. Wieder war Mattias Seidl der Hauptakteur, der mit seinem zweiten Treffer im Rapid-Trikot auf 1:2 verkürzte – Pause!

Aufholjagd nicht belohnt - fehlende Effizienz im Abschluss

Nach dem Seitenwechsel und zwei Umstellungen in der Pause, Koscelnik und Bajic ersetzten Schick und Grüll, starteten die Grün-Weißen dominant. Die erste gute Chance ergab sich für Ante Bajic nach einem scharfen Querpass im 16er von Olmütz, sein Abschluss wurde gerade noch geblockt.

Es folgten weitere gute Möglichkeiten. Ante Bajic tanzte dabei am Flügel zwei Gegenspieler aus, zog nach innen, bis sein Schuss ein weiteres Mal geblockt werden konnte. Als nächstes probierte es Dennis Kaygin, der zunächst schön in Szene gesetzt wurde, dann aber am herausrutschenden Torhüter scheiterte. Von Olmütz kam offensiv so gut wie gar nichts, der ein oder andere Angriffsversuch wurde gut von der grün-weißen Hintermannschaft wegverteidigt.

Der Ausgleichstreffer lag in der Luft, diesen hätten sich die Hütteldorfer auch verdient gehabt, dazu kam es aber leider nicht mehr – 1:2 Endstand!

SK Rapid: Hedl (60. Unger) - Schick (46. Kocelnik), Sollbauer (60. Dijakovic), Moormann (M. Hofmann), Auer (60. Querfeld) - Kerschbaum (60. O. Strunz), Greil (60. Kaygin) - Kühn (60. Bajlicz), M. Seidl (60. Oswald), Grüll (46. Bajic) - Burgstaller (K, 60. Sattlberger). Trainer: Zoran Barišić.

Sigma Olmütz (Startelf): Macik - Vrastil, Benes, Zmrzly - Chvátal, Pospisil, Ventura, Sláma - Breite (K), Vodhanel - Juliš. Trainer: Vraclav Jilek.

Torfolge: 0:1 (14.), 0:2 (35.) beide Lukáš Juliš, 1:2 (41.) Matthias Seidl.

Freitag Testspiel vs. Drittligist St. Johann, Samstag Saison-Startfest im Allianz Stadion

Nach einem trainingsfreien Mittwoch wird für den SK Rapid die Vorbereitung auf die anstehende Saison 2023/2024 fortgesetzt, am Freitag ist noch ein weiteres Trainingsmatch (gegen den Regionalligisten St. Johann) geplant, dieses allerdings ohne Zuschauer und Livestream.

Am Samstag folgt dann in Hütteldorf das traditionelle Saisonstartfest, der Tag der offenen Tür 2023! Die Veranstaltung - natürlich bei freiem Eintritt - startet um 14:00 Uhr mit einem kurzen Showtraining im Allianz Stadion. Für alle, die mit dem PKW anreisen, hat die Rapid Garage ab 13:00 Uhr geöffnet, der Einlass über die Allianz Tribüne (Zugang Keißlergasse) beginnt um 13:30 Uhr, die grün-weißen Fans erwartet wie gewohnt ein vielfältiges Rahmenprogramm, für Speis und Trank ist ebenso gesorgt wie für viele Unterhaltungsmöglichkeiten für Kids.

Um 15:30 Uhr folgt die Vorstellung des neuen Puma-Auswärtsstrikot und im Anschluss die traditionelle Mannschaftspräsentation. Nicht fehlen darf ab ca. 16:15 Uhr die große Autogrammstunde mit allen Trainern & Spielern, die in einem schattigen Bereich in der Nordtribüne geplant ist. Abgeschlossen wird der Tag der offenen Tür mit der großen Tombola-Verlosung, um 18:00 Uhr schließen dann die Pforten des Allianz Stadions wieder.

Testspiel-Highlight gegen "Eisern Union" aus Berlin

Nächste Woche steigt dann im Stadion An der Alten Försterei noch ein attraktives internationales Testspiel beim Champions-League-Starter FC Union Berlin. Die Partie gegen die Mannschaft um Ex-Rapidler Christopher Trimmel findet am Mittwoch, 19. Juli, ab 18:15 Uhr in Köpenick statt.

Vier Tage später steht dann mit der 1. Runde im UNIQA ÖFB Cup das erste Pflichtspiel der Saison 2023/24 auf dem Programm. Rapid bestreitet dies als Gast von SR Donaufeld am Sonntag, 23. Juli, ab 17:45 Uhr in Hernals, in der legendären Heimstätte des Wiener Sportclubs.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL