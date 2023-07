550 Plakatwände zieren wieder die Bundeshauptstadt, Niederösterreich und das sonnige Burgenland, wo ADMIRAL Bundesligist SK Rapid Wien heuer, aber auch die letzten Jahre, seine Zelte für das Sommertrainingslager in Bad Tatzmannsdorf aufgeschlagen hatte. Außerdem präsentieren die Hütteldorfer ihr Heimtrikot für die Saison 2023/24... mit optischer Renaissance...

„Zeig‘ wie grün Du bist“

Das Design des neuen SK Rapid-Heimtrikots 2023/24 mit einem grün-weißen Nadelstreifenmuster mit weißem Kragen lässt Erinnerungen an vergangene Rapid-Trikots hochleben. Rapid-Legenden wie Hans Krankl, Antonìn Panenka oder Steffen Hofmann erlebten in der Vergangenheit in diesem Trikot-Stil mit dem Nadelstreif auf der Brust das eine oder andere sportliche Highlight.

Dazu zählen vor allem das legendäre Heimspiel gegen PAOK Saloniki (2012) oder der Gewinn des ÖFB Cups gegen den Erzivalen aus Wien-Favoriten (1984). Erstmals in der Vereinsgeschichte des SK Rapid wurde im Jahr 1981 im Europacup ein Nadelstreiftrikot mit Rapid-Wappen getragen.

Sebastian Pernhaupt, Leitung Fanservice, zur Verlängerung der Kooperation und Plakatkampagne: „Wir freuen uns, auch in dieser Saison unsere Plakate zusammen mit der EPAMEDIA veröffentlichen zu können. Zusammen mit EPAMEDIA konnten wir erneut unsere Sujets in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland umsetzen und das neue Heimtrikot präsentieren. Neben Social Media und Online-Medien bleibt die Außenwerbung ein wichtiges Instrument, um unsere Zielgruppen zu erreichen aber auch Neue anzusprechen. Fesch mit neuer Wäsch‘ starten wir Ende Juli voller Tatendrang in die neue Saison."

Claudia Mohr-Stradner, EPAMEDIA: „Neue Saison, neues Glück! Wir freuen uns, auch heuer wieder eine Plakatkampagne für Rapid umsetzen zu dürfen, um alle Fans auf den Saisonstart und die neuen Trikots aufmerksam zu machen. Mit Außenwerbung erreicht man ein breit gestreutes Publikum innerhalb kürzester Zeit, so dass die Werbebotschaft gut ankommt. Viel Erfolg den Grün-Weißen und viele spannende Matches den Fans!“

Nicht vergessen: Am Samstag steht unser Saisonstartfest in Hütteldorf am Programm - wir freuen uns auf euren Besuch! 💚



👉 https://t.co/HoyO8H5z4X#skrapid #SCR2023 pic.twitter.com/VVr9FTV57f — SK Rapid (@skrapid) July 12, 2023

Fotocredit: SK Rapid/RedRing-Shots