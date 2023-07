Der TSV Egger Glas Hartberg hat heute das Dutzend an Sommer-Neuzugängen voll gemacht (Anm.: wobei Dominik Prokop und Ruben Providence ja schon länger da sind, nun allerdings fix unter Vertrag statt Leihe). Der TSV ist nun auf der Insel fündig geworden. Ibane Bowat verstärkt die Innenverteidigung der Blau-Weißen und wird vom FC Fulham U21 für ein Jahr bis Sommer 2024 ausgeliehen. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

Ausgebildet in Nachwuchs vom FC Chelsea

Der 20-Jährige Doppelstaatsbürger (England/Schottland) durchlief die Jugend des FC Chelsea und FC Fulham, ehe der gebürtige Londoner ab Sommer 2021 für die U23 von Fulham im Einsatz war. Im November vergangenen Jahres feierte Bowat sein Debüt in der U-21-Auswahl von Schottland.

Im Frühjahr 2023 wurde der 1,90-Meter-Mann in die 2. niederländische Liga zum FC Den Bosch verliehen, wo er Stammspieler war und wichtige Einsatzminuten und Erfahrungen sammeln konnte.

Ibane Bowat: "Ich freue mich auf die Zeit mit der Mannschaft und möchte mit dem Team Erfolg haben. Ich möchte spielen, fit bleiben und uns hoffentlich in die Top-6 bringen, das sind meine großen Ziele."

"Wir haben großen und robusten Innenverteidiger gesucht "

TSV-Cheftrainer Markus Schopp: "Ibane ist ein junger, talentierter Innenverteidiger, der die Ausbildung in England genossen hat. Im letzten halben Jahr durfte er in der holländischen 2. Liga extrem viel Erfahrungen sammeln, der ganz einfach von seinem Profil sehr gut zu uns passen wird und uns in der Defensive die Stabilität geben kann und uns nach vorne hin entfalten können. "

TSV-Obmann Erich Korherr: "Wir haben einen großen und robusten Innenverteidiger gesucht und sind froh, dass es nun mit Ibane Bowat geklappt hat. Zudem ist er Linksfuß, was uns ebenfalls sehr wichtig war."

TESTSPIEL!



Wir befinden uns in der letzten Vorbereitungswoche und bestreiten heute ein Testspiel gegen den ukrainischen Erstligisten FK Polissya Zhytomyr. 🤝🏽



Spielbeginn in der Naturparkarena Pöllauberg ist um 17:30 Uhr. #preseason #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/BtjyFqgqjw — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) July 12, 2023

Fotocredit: TSV Hartberg