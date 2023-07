Nach zwei Remis in den bisherigen Testspielen im Rahmen der Vorbereitung auf die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 (2:2 vs. 1. FC Nürnberg, 0:0 vs. ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger DSV Leoben) kassierte der TSV Egger Glas Hartberg am Mittwochabend im dritten Probegalopp in der Naturparkarena Pöllauberg gegen den ukrainischen Erstligisten FK Polissya Zhytomyr eine 2:3-Niederlage. Der eingewechselte, 18-jährige Mittelfeldspieler Maximilian Fillafer vom Kärntner Landesligisten SV Spittal/Drau empfahl sich beim "Casting" für die Blau-Weißen mit einem späten Treffer

Kapitän Jürgen Heil (r.) & Co. warten weiter auf den ersten Testspiel-Sieg in diesem Sommer.

TSV Egger Glas Hartberg vs. FK Polissya Zhytomyr 2:3 (1:2)

Mittwoch, 12. Juli 2023, Naturparkarena Pöllauberg

Tore: Eigentor (15.), Fillafer (85.) bzw. Makouana (30.), Yanakov (39./Elfer), Kushnirenko (48.)

TSV Hartberg, 1. HZ: Sallinger, Bowat, Diakite, Entrup, Frieser, Halwachs (25./Wilfinger F.), Heil, Komposch, Kröpfl, Lang, Pfeifer

TSV Hartberg, 2. Hz.: Ehmann, Fillafer (Testspieler), Hajdari, Halwachs, Karamarko, Kovacevic, Lemmerer, Postl M., Rotter, Schutti, Wilfinger F.

Die Generalprobe für die erste Pflichtpartie (Uniqa-ÖFB-Cup Rd. 1, Sa. 22. Juli, beim Favoritner AC, 16 Uhr) steigt am Samstag (15.07.) in der Profertil Arena Hartberg

TSV Egger Glas Hartberg – Blackburn Rovers (ENG) – 10:30 Uhr

TSV Egger Glas Hartberg – Blackburn Rovers (ENG) – 13 Uhr – Hauptspiel

Profertil Arena – Hartberg (Einlass ab 10 Uhr – Eintrittspreis: 7 Euro – Gültig für beide Spiele)

Der TSV Egger Glas Hartberg verliert das heutige Testspiel gegen FK Polissya Zhytomyr mit 2:3 (1:2).



Tore: Eigentor (15.), Fillafer (85.) bzw. (30.), (39./Elfer), (48.)#preseason #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/L6EY3L8UdP — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) July 12, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL