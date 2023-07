Der CASHPOINT SCR Altach gewann Mittwochabend im Rahmen der Sommervorbereitung auf die kommende ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 mit 2:1 (0:0) ein Testspiel gegen den frühen deutschen Bundesligisten und derzeitigen Südwest-Regionalligisten FC 08 Homburg. Die Saarländer weilten 6 Tage bis Mittwoch im Trainingscamp im Kleinwalsertal. Die Treffer der Vorarlberger erzielten der deutsche Mittelfeldspieler Mike Bähre per verwandeltem Foulelfmeter sowie Juniors-Spieler Luca Wieser mit einem sehenswerten Distanzschuss ins Kreuzeck.

Engagierter Beginn der Standfest-Schützlinge

Das Team von Neo-Cheftrainer Joachim Standfest ergriff in der CASHPOINT Arena von Beginn weg die Initiative. Nach 5 Minuten verlagerte Lukas Jäger erstmals ambitioniert auf Comebacker Dominik Reiter, der Atdhe Nuhiu in der Mitte suchte. Der SCRA-Mittelstürmer war aber gut abgeschirmt und brachte keinen Druck hinter seinen Kopfball.

Den ersten gefährlichen Abschluss der Rheindörfler aufs Tor feuerte Jan Jurcec nach 14 Minuten ab, Homburg-Keeper Knichel sicherte das Spielgerät im Nachfassen. 3 Minuten später versuchte es Lukas Fadinger aus ähnlicher Position und zwang Keeper Knichel zur nächsten Parade, diesmal klärte der Homburger Schlussmann zur Ecke. Auch diese war gefährlich – Maksimovic verlängerte die Fadinger-Flanke per Kopfball, wieder war Niklas Knichel zur Stelle.

Nuhiu scheitert an Innenstange und gegen Akoto auf Torlinie

28 Minuten waren gespielt, als sich Dejan Stojanovic zum ersten Mal auszeichnen durfte. Hummels Kopfball aus 5 Metern parierte der SCRA-Schlussmann in bärenstarker Manier. Im direkten Gegenzug fehlten nur Milimeter für die Altacher-Führung. Nuhiu köpfte aus kurzer Distanz an den Innenpfosten – statt ins Tor sprang der Ball zurück ins Spielfeld.

Die Rheindörfler waren jetzt am Drücker und nur wenige Sekunden später tauchte erneut Atdhe Nuhiu alleine vor dem Homburger Kasten auf. Torhüter Knichel konnte Altachs Nr. 9 zwar bezwingen, auf der Linie rettete aber Akoto für die Gäste. Beim anschließenden Eckball verpasste Edokpolor aus 5 Metern. Es blieb beim 0:0 zum Seitenwechsel.

Standfest tauscht einmal komplett durch

Zum 2. Durchgang wechselte Trainer Joachim Standfest dann einmal komplett durch und brachte elf neue Spieler. Mit Luca Wieser und Samuel Horak durften dabei auch zwei Spieler der SCRA-Juniors-Mannschaft ihr Können unter Beweis stellen. Es dauerte dann auch nur wenige Sekunden, ehe Djawal Kaiba den ersten Schuss aufs gegnerische Gehäuse abfeuerte, dabei aber deutlich verzog.

Die beiden Juniors-Spieler fügten sich gut in das Altacher Spiel ein. Erstmals nach 50 Minuten: Horak verlängerte auf Wieser und der zog rotzfrech einfach mal ab. Diesmal strich der Ball noch knapp über die Querlatte.

Youngster Wieser mit 20-Meter-Tor ins Kreuzeck

Und auch in die nächste Aktion war Samuel Horak involviert. Der 18-jährige Stürmer schirmte den Ball im Sechzehner gut ab und wurde von hinten gelegt. Schiedsrichter Gucci entschied sofort auf Elfmeter. Diesen ließ sich Mike Bähre nicht entgehen und verwandelte eiskalt in die linke untere Ecke (52.).

Den Nachschlag gab es 8 Minuten später durch Luca Wieser. Genau eine Stunde wurden auf der Stadionuhr angezeigt, als sich der 19-Jährige erneut ein Herz fasste und belohnt wurde (60.). Sein Schuss aus gut 20 Metern Torentfernung schlug unhaltbar in der linken oberen Ecke ein.

Das Spiel flachte dann etwas ab, wirklich Nennenswertes ließ der SCRA allerdings nicht zu. Und so kam der Homburger Anschlusstreffer etwas aus dem Nichts. Nach einem Eckball war Fanol Perdedaj per Kopfball zur Stelle und setzte diesen in die lange Ecke – Keeper Paul Piffer hatte keine Abwehrmöglichkeit. Beim SCRA wurde dann ein 12. Mal gewechselt. Für den auffälligen Luca Wieser war sein Debüt nach 73 Minuten beendet, mit dem erst 16-jährigen Yannick Gruber ersetzte ihn ein weiterer Juniors-Spieler.

Zwei weitere Testspiele in Altach

Bereits am Samstag geht es für die Rheindörfler weiter. Im Rahmen des offiziellen Season-Openings gastiert der FC Aarau (17 Uhr) im Schnabelholz, ehe die Sommervorbereitung am 18. Juli mit dem Testspiel-Highlight gegen den FC Villarreal (19:30 Uhr) offiziell abgeschlossen wird.

CASHPOINT SCR Altach vs. FC 08 Homburg 2:1 (0:0)

Mittwoch, 12.07.2023, 15:00 Uhr, CASHPOINT Arena, Altach

Torfolgee: 1:0 Bähre (52. / FE.), 2:0 Wieser (60.), 2:1 Perdedaj (72.).

SCRA 1. HZ: Stojanovic; Reiter, Yabantas, Zwischenbrugger, Edokpolor, Jan Jurcec; Jäger, Aigner, Fadinger; Nuhiu, Maksimovic.

SCRA 2. HZ: Piffer; Gebauer, Strausss, Gugganig, Lukacevic, Wieser (Juniors) (72. Gruber); Bähre, Jurica Jurcec, Kaiba; Santos, Horak (Juniors).

Fotocredit: SCRA