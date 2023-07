Sprichwörtlich hochrangigen Besuch konnte der SK Rapid am Mittwochnachmittag im Allianz Stadion willkommen heißen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen kam mit einem besonderen Exponat ins grün-weiße Vereinsmuseum und übergab dies an die Geschäftsführer Steffen Hofmann und Marcus Knipping sowie Cheftrainer Zoran Barišić.





Das rot-weiß-rote Staatsoberhaupt stellte dem RAPIDEUM einen von Antonín Panenka, dem legendären Europameister von 1976 und Mitglied des Rapid-Jahrhundertteams signierten grün-weißen Ball zur Verfügung. Van der Bellen erhielt diesen Anfang Juni als Gastgeschenk beim Antrittsbesuch von seinem tschechischen Amtskollegen Petr Pavel.



Alexander Van der Bellen verband den Besuch in Hütteldorf mit einer rund halbstündigen Führung im RAPIDEUM und erhielt von der grün-weißen Delegation im Gegenzug ein mit der Spielmachernummer 10 und seinem Namen beflocktes Heimtrikot. Steffen Hofmann sagt: „Ich möchte mich beim Bundespräsidenten sehr für die Leihgabe, die ab sofort in der Spielersäule unserer Vereinslegende Antonín Panenka ausgestellt wird, bedanken. Es ist für uns eine sehr große Ehre, dass das Staatsoberhaupt persönlich zu uns kam und ich hoffe, dass wir Alexander Van der Bellen schon bald wieder bei uns als Ehrengast bei einem Europacupspiel begrüßen dürfen.“



Der Bundespräsident selbst meint: „Es ist so üblich, dass sich Staatsoberhäupter bei Arbeitsbesuchen gegenseitig Gastgeschenke überreichen. Aber ein handsignierter Fußball von Antonín Panenka – das war schon eine besondere Überraschung von meinem tschechischen Kollegen Petr Pavel. Deshalb freue mich, dass dieser Ball mit der Heimstätte des SK Rapid nun auch einen sehr angemessenen Platz gefunden hat.“

Foto: SK Rapid