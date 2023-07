Wie die WSG Tirol in ihrer heutigen Klubaussendung bekannt gibt, haben die Wattener die Kapitänsfrage geklärt. Als Nachfolger vom nach seiner Bandscheiben-OP noch länger ausfallenden Ferdinand Oswald wurden von Cheftrainer Thomas Silberberger gleich zwei neue Kapitäne bestimmt, die sich abwechseln sollen. Es handelt sich um den 22-jährigen Abwehrspieler Felix Bacher und den 24-jährigen Mittelfeldakteur Valentino Müller. In Runde 1 der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison empfangen die Wattener den Vorjahres-Sechsten SK Austria Klagenfurt (Samstag, 29. Juli 2023, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

Hat sich die Kapitäns-Frage reichlich überlegt: Thomas Silberberger, der in seine 11. Saison als WSG-Cheftrainer geht.

Silberberger: "War keine Wahl, sondern Bestimmung meinerseits"

Aufgrund der schwerwiegenden, mehrmonatigen Verletzung von Langzeitkapitän Ferdinand Oswald (der 32-jährige, gebürtige deutsche Torhüter wird wohl noch die komplette Herbstrunde fehlen) hat sich Cheftrainer Thomas Silberberger dazu entschieden, die Kapitänsfrage für die Saison 2023/24 neu zu klären.

Nach einer längerfristigen Entscheidungsfindung kam der 50-jährige Wörgler zu dem Entschluss, dass Felix Bacher und Valentino Müller ab sofort die zwei neuen Spielführer der WSG Tirol sind. Diese agieren gleichberechtigt, das Tragen der Kapitänsbinde bei Pflichtspielen findet abwechselnd statt.



Thomas Silberberger: "In der Kapitänsfrage habe ich mich für eine Zweierlösung entschieden. Sowohl Felix Bacher als auch Valentino Müller werden uns in der anstehenden Saison auf das Spielfeld führen. Ich habe mich für diese Doppellösung entscheiden, weil ich dadurch die schwere Last des Kapitäns auf zwei junge Burschen verteilen möchte.

Es war keine Wahl, sondern eine Bestimmung meinerseits, da ich der Meinung bin, dass der Kapitän der verlängerte Arm des Trainers sein sollen."

source}<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="de" dir="ltr">Cheftrainer Thomas <a href="https://twitter.com/hashtag/Silberberger?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Silberberger</a> hat entschieden: Felix <a href="https://twitter.com/hashtag/Bacher?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bacher</a> und Valentino <a href="https://twitter.com/hashtag/M%C3%BCller?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Müller</a> sind die neuen Kapitäne der Wattener Sportgemeinschaft Tirol! 🟢⚪️<br><br>📲 <a href="https://t.co/5J9OS9vPtK">https://t.co/5J9OS9vPtK</a><a href="https://twitter.com/hashtag/WirSiegenGemeinsam?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WirSiegenGemeinsam</a> <a href="https://t.co/xF1giyO8n9">pic.twitter.com/xF1giyO8n9</a></p>— WSG Tirol (@WSGTIROL) <a href="https://twitter.com/WSGTIROL/status/1679753471367553025?ref_src=twsrc%5Etfw">July 14, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>{/source}