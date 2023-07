Nur noch einmal schlafen, dann ist es soweit: Der FC Blau-Weiß Linz feiert 2 Wochen vor dem ADMIRAL Bundesliga-Start die Premiere in seinem Schmuckkasten, dem neuen Hofmann-Personal-Stadion am Donaupark. Zur Feier an diesem historischen Tag, des 15. Juli 2023, kommt kein Geringerer als der ruhmreiche PSV Eindhoven, der 24x Niederländischer Meister wurde. Ankick: 18 Uhr. Vorher präsentiert der BL-Aufsteiger ab 16 Uhr bereits ein buntes Rahmenprogramm

Es ist soweit! Vor dem ersten Pflichtspiel am Samstag, 22. Juli, auswärts gegen die SPG Wallern/St. Marienkirchen (1. Rd. UNIQA ÖFB Cup) bestreitet ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz seine Generalprobe. Zugleich das Eröffnungsspiel im funkelnagelneuen Personal-Hofmann-Stadion an der Linzer Donau. Dabei empfängt das Team von Cheftrainer Gerald Scheiblehner den 24-fachen niederländischen Meister PSV Eindhoven.

Blau-Weiß-"Casting" von Testspielern der Bundesliga-Klubs Gladbach & RB Leipzig

In den bisherigen fünf Testspielen im Rahmen der Vorbereitung auf die bevorstehende ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/2024 feierte der FC Blau-Weiß Linz drei Siege (gegen SV Gallneukirchen, SV Spar Hochhauser Ficht 1963, Disogyori VTK) spielte ein Mal Remis ein Unentschieden (gegen ADMIRAL 2. Ligist SKU Amstetten) und kassierte eine Niederlage (gegen First Vienna FC 1894).

Am Samstag gegen den amtierenden niederländischen Cup-Sieger PSV Eindhoven werden laut den Blau-Weißen neben Lukas Tursch verletzungsbedingt auch Manuel Maranda und Sommer-Neuzugang Alem Pasic fehlen. Neben den weiteren Neuen Marcel Schantl, Rückkehrer Stefan Haudum, Stefan Feiertag und Raphael Hofer sind mit Conor Noß (VfL Borussia Mönchengladbach) und Mehmet Ibrahimi (RB Leipzig) auch zwei Testspieler am Samstag mit dabei.

PSV vom 13. - 23. Juli im Trainingscamp Dilly - Das Nationalpark Resort

PSV Eindhoven holte sich in der vergangenen Saison zum 11. Mal den niederländischen Cuptitel. Das Finale entschied der Klub vom 29-jährigen ÖFB-Nationalteamspieler Phillipp Mwene gegen Ajax Amsterdam nach einem 1:1 nach regulärer Spielzeit und Verlängerung im Elfmeterschießen mit 3:2 für sich. Die Meisterschaft beendete das Team vom 59-jährigen Chefcoach Peter Bosz (ehemals Borussia Dortmund), der vor einem Jahr von Stürmer-Legende Ruud van Nistelroy das Trainer-Zepter übernahm, als Tabellenzweiter (75 Punkte).

Mit 6 Zählern Vorsprung vor Rekordmeister Ajax Amsterdam und 7 Punkte hinter PSV Eindhoven mit dem Linzer Abwehrchef und ÖFB-Team-Akteur Gernot Trauner.

Marktwert 6 Mio. kontra 200 Mio. Euro

Der Eredivisie-Traditionsverein steigt somit in die Qualifikation zur Champions League-Gruppenphase ein und schlägt in diesem Sommer sein Trainingscamp im Dilly - Das Nationalark Resort - in Windischgarsten auf (13. – 23. Juli). Die Niederländer um ÖFB-Team-Spieler Phillipp Mwene haben einen Marktwert von rd. 200 Mio. Euro (Transfermarkt.at). Zum Vergleich: Blau-Weiß Linz rd. 6 Mio. Euro.

Am höchsten wird bei den Gästen das 20-jährige niederländische Top-Talent Xavi Simons (40 Mio. Marktwert, 4 Länderspiele) gehandelt. Hinter dem offensiven Mittelfeldspieler, geboren in Amsterdam, folgt mit 35 Mio. Euro der 25-jährige Mittelfeldspieler Ibrahim Sangaré (31 Länderspiele für die Elfenbeinküste).

120 Spielminuten geplant!

Das Stadion öffnet um 16 Uhr für alle Fans. Vor dem Spiel gegen PSV Eindhoven spielt um 16:20 Uhr das Special Needs Team des FC Blau-Weiß Linz gegen jenes des SK Rapid Wien. Im Anschluss folgt ein feierliches Rahmenprogramm. Der offizielle Spielbeginn der Blau-Weißen aus Linz gegen die Rot-Weißen aus Eindhoven ist um 18 Uhr. Gespielt wird 2×45 Minuten inklusive „Verlängerungen“ mit 2×15 Minuten.

Das internationale Testspiel des Bundesliga-Aufsteigers gegen den niederländischen Cupsieger und Vizemeister ist im übrigen Samstag ab 18 Uhr frei empfangbar im Livestream auf Sky Sport Austria (Kommentator: Andreas Grassl).

ANREISE

Direkt beim Hofmann Personal Stadion befinden sich keine Parkplätze. Der FC Blau-Weiß Linz appelliert öffentlich, zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzureisen. Es gibt 175 Fahrradständer unter der Eisenbahnbrücke. Außerdem gelten alle Tageskarten und Dauerkarten am Spieltag als Fahrschein für die LINZ LINIEN – ab 5 Stunden vor dem Match und bis 24 Uhr. (Kernzone ohne Pöstlingberg).

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at