Das Transfer-Karussel dreht sich weiter in Wien-Hütteldorf in diesem Sommer: Nach bisher 6 Neuzugängen vermeldet der SK Rapid Wien zwei Wochen vor dem Auftakt-Match der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/2024 beim LASK (Freitag, 28. Juli, 20:30 Uhr, Raiffeisen-Arena, Ligaportal-Liveticker) heute seinen 10. Abgang. Der 22-jährige, serbische Außenstümer Dragoljub Savic wechselt nach Riga/Lettland. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

"Tor des Monats" gegen WAC von Joker Savić

Vom Nachwuchs des FK Vojvodina Novi Sad kam der damals 18-jährige Dragoljub Savić im Sommer 2019 zur 2. Mannschaft des SK Rapid. Der mehrfache serbische Nachwuchsteamspieler brachte es seither auf 74 Pflichtspieleinsätze beim SK Rapid II, darunter 58 in der ADMIRAL 2. Liga, in der er fünf Treffer erzielen konnte.

Bei den Profis hatte sich der Offensivspieler in den Saisonen 2019/20, 20/21, 21/22 und 22/23 mit insgesamt 11 Kurz-Einsätzen zu begnügen. Highlight war dabei mit Sicherheit sein in „Tor des Monats“-Manier erzielter Siegestreffer bei einem 2:1-Erfolg gegen den Wolfsberger AC im Allianz Stadion, den er nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung in der 80. Minute bejubeln konnte.

In der abgelaufenen Saison kam „Drago“ in der Qualifikation zur UEFA Europa Conference League und in der ADMIRAL Bundesliga zu je zwei Einsätzen über insgesamt 90 Minuten (67 in der Liga, 23 in der UECL-Quali). Aufgrund einer Verletzung kam Savić auch in der 2. Mannschaft erst ab der Frühjahrssaison regelmäßig zum Einsatz und absolvierte 2022/23 dabei 12 Spiele (1 Tor) in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse.



Nun wechselt der ursprünglich bis Sommer 2025 gebundene Linksfuß mit sofortiger Wirkung zum FK RFS in die lettische Hauptstadt Riga. Der mittlerweile 22-jährige Savić schließt sich somit einem Klub an, der in der vergangenen Saison die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League absolviert hat.

