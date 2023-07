Der SK Puntigamer Sturm Graz absolviert - wie in Vorbereitungsphasen bei den Steirern bewährt - am heutigen Freitag mal wieder ein Testspiel-Doppel. Im ersten Probegalopp gewann das Team von Cheftrainer Christian Ilzer gegn den Vierten der abgelaufenen serbischen Liga Partizan Belgrad mit 2:1. Im 2. Match, das derzeit noch läuft, führt der österreichische Vizemeister gegen den zypriotischen Meister Aris Limassol zur Pause mit 2:0.

Jantscher-Elfmeter & Eigentor bescheren Wende und Sturm-Sieg

In Testspiel 1 des Tages gegen die Serben geriet der SK Sturm bereits nach 10 Minuten in Rückstand. Partizan Belgrad-Stürmer Nemanja Nikolic ließ dem Grazer Goalie Kjell Scherpen mit einem strammen Schussball ins Kreuzeck keine Abwehrchance. Noch vor der Pause glichen die Ilzer-Schützlinge aus. Ein Zuspiel von Manprit Sarkaria wurde per Handspiel eines Gästeakteurs im Strafraum geblockt, ehe der 34-jährige Routinier Jakob Jantscher (Foto) den fälligen Elfmeter zum 1:1-Pausenstand verwandelte (37.).

In der 2. Hälfte besorgte Paritzan den Führungs- und zugleich Siegtreffer für die Steirer gleich selbst. Nach einer Hereingabe konnte die serbische Hintermannschaft den Ball nicht aus dem Strafraum befreien, Partizan-Kapitän Svetozar Markovic wurde aus kurzer Distanz vom Mitpieler angeschossen und der Ball landete im eigenen Tor (53.).

SK Sturm gegen Limassol bei Halbzeit 2:0 vorn

Im 2. Match, das seit 18 Uhr läuft, führt der österreichische Vizemeister gegen zypriotischen Meister Aris Limassol nach der 1. Halbzeit mit 2:0. Wie im 1. Tages-Match gelang dem SK Sturm der erste Treffer erneut per Strafstoß. Der 20-jährige polnische Sommer-Neuzugang Szymon Włodarczyk traf per Elfmeter nach zuvor Foulspiel an Sturm-Partner Bryan Teixeira. Mit dem Pausenpfiff erhöhte William Bøving auf 2:0.