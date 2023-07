Wie schon seit Tagen erwartet und ja auch von Cheftrainer Manfred Schmid bereits angekündigt, ist es mit heutigem Freitag nun fix: Scott Kennedy kommt ablösefrei vom SSV Jahn Regensburg zum RZ Pellets WAC. Der 1,93m große Abwehrspieler aus Kanada unterschreibt einen Vertrag über 2 Jahre plus Option auf ein weiteres Jahr. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

„Ich bin froh wieder in Kärnten zu sein"

Der Linksfuß aus Calgary kommt vom SSV Jahn Regensburg, für die der 14-fache Nationalspieler Kanadas in den vergangenen drei Jahren 73 Spiele in der 2. Liga bzw. im DFB-Pokal absolvierte. Vor seiner Zeit in der deutschen 2. Liga sammelte der Abwehr-Hüne bereits erste Erfahrungen in Österreich. In der Saison 2017/18 lief Scott Kennedy für den SV Grödig (26 Einsätze, 4 Tore) auf, in den beiden folgenden Spielzeiten bestritt er 40 Spiele für den SK Austria Klagenfurt.

WAC-Cheftrainer Manfred Schmid: „Scott Kennedy ist ein schneller und zweikampfstarker Innenverteidiger mit einer sehr guten taktischen Ausbildung. Er bringt als kanadischer Teamspieler viel internationale Erfahrung mit und wird unsere Abwehr verstärken.“

Innenverteidiger-Neuzugang Scott Kennedy: „Ich bin froh wieder in Kärnten zu sein und ich freue mich darauf meine Mannschaftskollegen, den Verein und die Stadt kennenzulernen. Ich will mit dem WAC eine erfolgreiche Saison spielen und hoffe, dass wir mit unseren Fans viele Siege bejubeln können.“

