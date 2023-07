Wie es bereits seit Tagen die Spatzen von den Dächern von Wien-Hütteldorf gepfiffen haben, wird Ferdy Druijf in der kommenden Saison der ADMIRAL Bundesliga nicht für den SK Rapid Wien stürmen. Nun ist es offiziell: Die Grün-Weißen verleihen den 25-jährigen Niederländer in seine Heimat, zum PEC Zwolle. Dem Vizemeister der zweithöchsten holländischen Spielklasse, der am 12. August mit einem Heimspiel gegen Sparta Rotterdam in die Eredivisie startet. Siehe auch Sommer-Transfers. Weiters gewann der SK Rapid ein Testspiel gegen den Pongauer Regionalligisten TSV St. Johann mit 7:0.

"In Holland wird er sofort integriert sein"

Ferdy Druijf kam im Februar 2022 zunächst auf Leihbasis vom AZ Alkmaar, von dem er vorher ein Jahr an KV Mechelen verliehen war, nach Hütteldorf. Im Juli vorigen Jahres wurde der Wunschspieler des damaligen SK Rapid-Cheftrainers Ferdinand Feldhofer schließlich fix verpflichtet und erhielt einen Vertrag bis Sommer 2025.

In seiner bisherigen Zeit beim SK Rapid brachte es der 1,90 Meter große Niederländer auf 43 Pflichtspiele, in denen er 13 Treffer (8 Bundesliga; 3 Europacup und 2 ÖFB-Cup) erzielte.

SK Rapid-Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zum Leihgeschäft, über dessen Modalitäten Stillschweigen vereinbart wurde: „Für Ferdy Druijf ist diese Leihe in seine Heimat eine tolle Chance, mehr Spielpraxis zu sammeln. Aus verschiedenen Gründen kam er ja in der abgelaufenen Saison bei uns lediglich auf drei Partien über die gesamte Matchdauer.

In Holland wird er sofort integriert sein und wir werden seine Entwicklung in einer sehr guten Liga in der kommenden Saison aufmerksam beobachten. Ich möchte Ferdy Druijf für seinen bisherigen Einsatz für unseren Klub herzlich danken, wünsche ihm persönlich und im Namen des SK Rapid alles Gute für kommende Saison und kann mir gut vorstellen, dass wir uns in einem Jahr wiedersehen.“

Seidl & Bajlicz jeweils per Doppelschlag beim 7:0

In einem weiteren Testspiel im Rahmen der Sommervorbereitung auf die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/2024 siegte der SK Rapid im Körner Trainingszentrum powered by VARTA mit 7:0 (1:0) über den Regionalliigsten TSV St. Johann im Pongau.

Trotz guter Chancen dauerte es bis zur 23. Minute, bis Jonas Auer nach Vorarbeit von Roman Kerschbaum die Führung erzielen konnte. Einige gute grün-weiße Gelegenheiten (Burgstaller, Querfeld, Grüll) blieben in weiterer Folge ungenützt, bei einem guten Schuss von Marco Grüll verhinderte die Innenstange einen weiteren Treffer.

Nach Seitenwechsel dann aber ein viel effizienterer Auftritt, Grüll traf gegen seinen Ex-Klub rasch zum 2:0. Es folgte ein Doppelpack von Neuzugang Matthias Seidl, einmal nach schöner Ablage von Kapitän Guido Burgstaller (Foto), einmal nach Zuspiel von Martin Moormann.

In der Schlussphase dann noch drei weitere Treffer. Nach einem Eckball von Nicolas Bajlicz war Fally Mayulu, dessen schöner Schuss noch von zumindest einem Spieler der Pongauer Gäste endgültig ins Tor bugsiert wurde, zur Stelle und Bajlicz selbst beendete die Partie dann mit einem Doppelpack zum 7:0-Endstand.

Tore: 1:0 Auer (23.), 2:0 Grüll (51.), 3:0, 4:0 Seidl (56./59.), 5:0 Mayulu (82.) 6:0, 7:0 Bajlicz (86./90.)

SK Rapid Hz. 1: Gartler; Kerschbaum, Burgstaller, Kühn, M. Hofmann, Koscelnik, Auer, Moormann, Grüll, Sattlberger, Querfeld.

SK Rapid Hz. 2: Orgler; Burgstaller, Schick, Seidl, Koscelnik, Moormann, Grüll, Oswald, Bajic, Sattlberger, Querfeld.

Ab 60. Min.: Orgler; Greil, Schick, Mayulu, Seidl, Sollbauer, Koseclnik, Moormann, Oswald, Bajic, Bajlicz.

Pejić & Cvetković fehlten verletzungsbedingt

Verletzungsbedingt bzw. angeschlagen nicht dabei waren folgende zwei Spieler: Aleksa Pejić laboriert an einer Schambeinentzündung und wird intensiv therapiert. Der Serbe fühlt sich selbst auf einem guten Weg der Besserung, eine seriöse Prognose für den Zeitpunkt des Wiedereinstiegs ins Mannschaftstraining ist aber derzeit nicht möglich.

Nenad Cvetković, der an einer leichten Muskelverletzung laboriert und die nächsten Tage noch individuell trainieren wird. Der Neuzugang sollte Mitte bis Ende nächster Woche wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen können.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und SK Rapid/Red Ring Shots