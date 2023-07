Vierter Sieg im fünften Testspiel im Rahmen der Sommervorbereitung auf die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24: Der LASK gewann unter Ausschluss der Öffentlichkeit im voestalpine Stadion in Pasching gegen Debreceni VSC mit 4:2 (1:1). Das Blitztor von Neo-Kapitän Robert Zulj (1.) und ein Traumtor von Branko Jovicic (73.) waren Highlights einer umkämpften Partie, in der sich die Linzer für eine starke zweite Hälfte mit dem Sieg belohnten. Morgen findet der Saison-Kickoff des LASK in der Linzer Raiffeisen Arena auf der Gugl statt, wo ab 16 Uhr ADMIRAL 2. Ligist First Vienna FC 1894 zu Gast sein wird.

Horvath auf Goiginger - Tor Endabnehmer Zulj = Blitzstart LASK

Im fünften Testspiel der Saisonvorbereitung und dem Duell der jeweils Vorjahres-Tabellendritten ihres Landes erwischte der LASK gegen den ungarischen Erstligisten Debreceni VSC einen Blitzstart. Bereits in der 1. Minute erzielte Neo-Kapitän Robert Zulj, nach Vorarbeit über die rechte Seite von Sascha Horvath und Thomas Goiginger, den Führungstreffer.

In Minute 11 kam es nach einem schnellen Einwurf zu einer Doppelchance, doch Marin Ljubicic und Keito Nakamura scheiterten am gegnerischen Torhüter Balázs Megyeri. In weiterer Folge wurden die Gäste aktiver und kamen in Minute 15 zu einer Konterchance, die sie eiskalt verwerteten: Nach einer Flanke von Ádám Bódi stand Dorian Babunski frei und erzielte per Kopfball den 1:1-Ausgleich. Eine weitere Chance von Debrecen durch Stefan Loncar konnte Athletiker Abwehrchef Philipp Ziereis gerade noch zu einer Ecke blocken (21.).

Danach kamen die Schwarz-Weißen wieder zu eigenen Chancen, doch sowohl schönes Kombinationsspiel in Minute 32 als auch eine Doppelchance von Marin Ljubicic in der 36. Minute führte nicht zum Torerfolg.

LASK dominiert zweite Hälfte – Jovicic mit Traumtor

Zur 2. Hälfte brachte LASK-Cheftrainer Thomas Sageder mit Florian Flecker für Keito Nakamura und Lenny Pintor für Thomas Goiginger zwei neue Spieler. Diese Maßnahme schien zu greifen, denn in der Anfangsphase von Halbzeit 2 drängte der LASK die Gäste ins letzte Drittel. In Minute 58 gelang dann auch folgerichtig der Führungstreffer.

Nach einer langen Ballstafette kam der Ball zu Sommer-Neuzugang Sanoussy Ba auf den rechten Flügel, der gefühlvoll in den Strafraum flankte, wo Marin Ljubicic per Kopfball ins lange Eck verlängerte.

Kurz darauf folgten neun weitere Wechsel, bei dem sämtliche verbliebene Spieler aus der 1. Hälfte ausgewechselt wurden. Von den Gästen war auch in der Folge offensiv wenig zu sehen und so gehörte die nächste nennenswerte Aktion erneut den Hausherren. Branko Jovicic eroberte auf Höhe der Mittellinie den Ball, setzte rechts Florian Flecker in Szene, der bis zur Grundlinie durchlief und das Spielgerät wieder zurück an die Strafraumgrenze passte.

Dort wartete erneut Branko Jovicic und schoss den Ball ins lange Kreuzeck – 3:1. Die Schlussphase ließ nochmal Spannung aufkommen, als die Gäste durch Márk Szécsi zum Anschlusstreffer (85.) kamen. Doch postwendend lieferten die Linzer die Antwort: Florian Flecker setzte sich über die rechte Seite durch und bediente mit einer punktgenauen, flachen Hereingabe den heraneilenden Ex-Salzburger und -Lieferinger Elias Havel (87.), der dann auch den Schlusspunkt in dieser Partie markierte.

LASK: Lawal (60. Siebenhandl) – Ba (60. Twardzik), Ziereis (60. Letard), Luckeneder (60. Ljubic), Renner (60. Balic) – Michorl (60. Jovicic), Horvath (60. Usor) (81. Havel)) – Goiginger (46. Flecker), Zulj (K) (60. Mustapha), Nakamura (46. Pintor) – Ljubicic (60. Koné)

Tore: Zulj (1.), Ljubicic (58.), Jovicic (73.), Havel (87.); Babunski (16.), Szécsi (85.).

"Freuen uns schon sehr auf morgigen Abschluss der Vorbereitung gegen die Vienna"

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel: „Im 1. Durchgang haben wir uns schwergetan durchzukommen, darauf haben wir in der Pause reagiert. Im 2. Durchgang waren wir dann wesentlich griffiger, haben Debrecen zu vielen Ballverlusten gezwungen, uns Chancen erarbeitet und schlussendlich verdientermaßen gewonnen. Jetzt freuen wir uns schon sehr auf den morgigen Abschluss der Vorbereitung gegen die Vienna."

Sa., 15. Juli Saison-Kickoff (16 Uhr, Raiffeisen Arena) vs. First Vienna FC 1894. Im Anschluss an die Partie findet in der Fanzone die offizielle Kaderpräsentation des LASK statt. Im Rahmen des Saison-Kickoffs gibt’s zudem Freibier von LASK-Leading Partner Zipfer.

Schlusspfiff. Der heutige Test endet mit einem 4:2 für unsere Athletiker ⚽️



Fotocredit: LASK und Harald Dostal/www.sport-bilder-at.