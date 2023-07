Eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt bei West-Regionalligist SPG Silz/Mötz (1. Runde Uniqa-ÖFB-Cup, Samstag, 22. Juli, 17:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) bekommt es der SC Austria Lustenau zum Abschluss der Sommervorbereitung mit Holstein Kiel zu tun. Der deutsche Zweitligist gastiert am Samstag (14 Uhr) zu einem XXL-Test (3x 45 Minuten!) im Reichshofstadion.

Härtetest für Schlussmann Dominik Schierl und Austria Lustenau gegen den deutschen Zweitligisten Holstein Kiel

Seit vergangenem Sonntag weilen die Schützlinge vom 44-jährigen Cheftrainer Marcel Rapp in Ötz im Trainingslager und besiegten unter der Woche im ersten Testspiel den FC Slovacko mit 1:0. In der zurückliegenden Saison der 2. Bundesliga aus dem Nachbarland landeten die „Störche“ auf Platz 8.

Der Eintritt zur Partie ist frei. Anpfiff ist um 14 Uhr. Im Fanshop gibt es mehrere Artikel – darunter das Trikot der vergangenen Saison – im Abverkauf.

𝐒𝐀𝐈𝐒𝐎𝐍𝐊𝐀𝐑𝐓𝐄 𝐒𝐈𝐂𝐇𝐄𝐑𝐍!



Bald geht es in der österreichischen Bundesliga wieder los. Sichere dir deine Dauerkarte und unterstütze die Austria in Lustenau und im Frühjahr in Bregenz!



