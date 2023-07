Kindertraining, Season Opening Party und auch ein Fußballspiel stehen am Samstag, 15. Juli 2023, auf dem Programm. Zur Saisoneröffnung trifft ADMIRAL Bundesligist Cashpoint SCR Altach auf den FC Aarau. Der Schweizer Zweitligist schrammte vergangene Saison am Aufstieg vorbei. Ab 17 Uhr rollt die Kugel im Schnabelholz.

FC Aarau startet nächsten Anlauf

Seit der Saison 2015/16 müssen die Nordwestschweizer in der zweithöchsten Spielklasse antreten und seither befinden sich die Schwarz-Weißen stetig im Aufstiegsrennen. 2019 scheiterten die Adler auf höchst dramatische Weise: In der Relegation gewann man zunächst das Hinspiel bei Neuchâtel Xamax mit 4:0, nur um eine Woche später mit demselben Ergebnis zu unterliegen.

Im Elfmeterschießen behielt das damalige Super League Team dann die Nerven und entschied das Duell doch noch für sich. Vergangene Saison lagen zwischen dem Relegationsplatz und den Aarauern nur drei Punkte, gut möglich, dass die Mannschaft vom Schweizer Rekordschützen Alex Frei auch heuer ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitreden wird.

SCRA ohne Schützenauer und Bukta

Leider verlief die bisherige Saisonvorbereitung bei den Altachern nicht verletzungsfrei. Während Csaba Bukta mit einer Knieverletzung mehrere Monate ausfallen wird, steht auch Torhüter Tobias Schützenauer bis auf weiteres aufgrund einer Muskelverletzung nicht zur Verfügung.

Gustavo Santos (Foto) fiel im Spiel gegen Homburg 08 Saar unglücklich aufs Schlüsselbein. Eine Fraktur liegt aber zum Glück keine vor, lediglich eine Prellung zog der Brasilianer davon. In der intensiven Vorbereitungszeit wird auch das Wort „Belastungssteuerung“ zum Thema, nach der Partie gegen Aarau steht mit Villarreal am Dienstag ein weiteres Testspiel am Programm, ehe es am Freitag schon in der 1. Runde im ÖFB-Cup so richtig ernst wird. Wenn der SCRA beim Ost-Regionallisten FCM Traiskirchen gastiert (Ankick: 19 Uhr).

Saison-Opening 2023/24: Das Programm

Kindertraining mit SCR Altach-Legende Philipp Netzer: Um 15:30 Uhr wird allen Kindern zwischen 7 und 13 Jahren die Chance geboten, ihre Fähigkeiten mit dem langjährigen Kapitän des SCR Altach, Philipp Netzer, zu verbessern und vor allem jede Menge Spaß zu haben.

Spannendes Testspiel: Um 17 Uhr tritt der SCR Altach gegen den FC Aarau zum zweitletzten Testspiel der Sommervorbereitung an.

Spielerpräsentation: Direkt nach dem Spiel, gegen 19 Uhr, werden die Altacher Spieler vor der Osttribüne präsentiert. Autogramme, Erinnerungsfotos inkl.!

Große Saisonauftakt-Party mit DJ Soundstorm: Auf der Festplatz-Terrasse geht die Party nach dem Spiel weiter.

Eintritt frei: Der Eintritt in die CASHPOINT Arena ist frei!

