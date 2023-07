Der letzte Test, die Generalprobe vor dem Start in die Pflichtspiel-Saison 2023/24, weckt bei Verantwortlichen, Spielern und Fans der Austria Klagenfurt wunderschöne Erinnerungen. Am heutigen Samstag (Ankick: 15 Uhr) treffen die Kärntner Violetten im SAK Sportpark in Welzenegg auf den ADMIRAL 2. Ligisten SKN St. Pölten – und damit auf den Gegner, der vor 2 Jahren in der Relegation zur ADMIRAL Bundesliga aus dem Weg geräumt werden konnte.

„Die Spiele gegen St. Pölten zählen zu besten Erlebnissen in meiner bisherigen Karriere"

„Die Spiele gegen St. Pölten zählen zu den besten Erlebnissen, die ich in meiner bisherigen Karriere hatte – und das gilt ganz sicher für alle Jungs, die mit mir am Platz standen. Es war wohl ein Vorteil, dass wir keine Zeit hatten, darüber groß nachzudenken. Plötzlich waren wir in der Relegation und es ist uns dann gelungen, völlig unbekümmert an diese Aufgabe heranzugehen“, erinnert sich der griechische Abwehr-Mann Kosmas Gkezos (Foto).

Am 26. Mai 2021 gelang den Waidmannsdorfern im ersten Duell mit den Niederösterreichern das perfekte Spiel: Mit Toren von Markus Pink (2), Fabian Miesenböck und Kosmas Gkezos legte das Team von Chefcoach Peter Pacult im Hinspiel im eigenen Stadion mit einer grandiosen Vorstellung den Grundstein zum Aufstieg ins Oberhaus. Drei Tage später gewann die Austria durch einen Pink-Treffer auch in St. Pölten (1:0).

Damals waren die Kärntner der krasse Außenseiter, in den zurückliegenden Jahren hat sich das Blatt gewendet. Die Violetten qualifizierten sich zweimal hintereinander für die Meistergruppe, schlossen auf dem 6. Platz ab. Die „Wölfe“ landeten in der ADMIRAL 2. Liga auf den Rängen 8 und in der abgelaufenen Saison Rang 3. Nun nehmen sie den dritten Anlauf für eine Rückkehr in das Oberhaus.

Fünf Austria-Akteure von damals dabei

Während bei den Violetten mit Tormann Phillip Menzel, den Verteidigern Thorsten Mahrer, Gkezos und Simon Straudi sowie Mittelfeld-Mann Christopher Cvetko gleich 5 Spieler im aktuellen Aufgebot stehen, die auch in der Relegation dabei waren, gab es in St. Pölten einen großen personellen Umbruch. Aus dem Abstiegs-Team 2021 blieb nur Daniel Schütz übrig.

Im Vorfeld der kommenden Zweitliga-Saison gelten die „Wölfe“ als Top-Favorit auf die Meisterschaft, denn die Blau-Gelben schlugen am Transfermarkt kräftig zu: Stefan Thesker (Holstein Kiel), Marcel Ritzmaier (SV Sandhausen, ehem. WAC), Marc Stendera (VfB Oldenburg) und Dario Tadic (TSV Hartberg) bringen reichlich Qualität und Erfahrung in den Kader, im Fokus steht auch das japanische Sturm-Talent Rio Nitta (Sagan Tosu).

Quartett fällt verletzungsbedingt aus

Im letzten Test der Sommer-Vorbereitung dürfte Austria-Trainer Pacult eine Startelf ins Rennen schicken, die dann auch eine Woche später in der ersten Runde des ÖFB-Cups bei Zweitliga-Absteiger Vorwärts Steyr am Platz stehen könnte (Samstag, 22. Juli, 20:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Bei der Generalprobe gegen St. Pölten müssen die Waidmannsdorfer auf Nicolas Binder, Sebastian Soto, Moritz Berg und Bego Kujrakovic verletzungsbedingt verzichten.

