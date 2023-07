Wie bereits gestern berichtet, ist es mit heutigem Samstag amtlich: Keeper Philipp Köhn wechselt vom FC Red Bull Salzburg in die Lique 1 nach Frankreich und zum neuen Klub vom Ex-Salzburger Cheftrainer Adi Hütter - AS Monaco - ins Fürstentum. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga. Gewohnt professionell agierend, hatte sich der österreichische Serienmeister zuvor bereits "abgesichert" und war auf Köhns Abgang vorbereitet, in dem die Roten Bullen ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager ablösefrei vom LASK verpflichtet hatten, wo der Vertrag des gebürtigen Salzburgers Schlager nach 6 Jahren auslief.

Philipp Köhn verlässt den FC Red Bull Salzburg und wechselt in die französische erste Liga, wo der 25-jährige, gebürtige Deutsche beim AS Monaco einen Vertrag unterschreibt. Der Schweizer Nationaltorhüter (Vater Deutscher, Mutter Schweizerin) kam im Sommer 2018 von RB Leipzig nach Salzburg, wo das Torwart-Talent zuerst als Kooperationsspieler beim FC Liefering in 12 Partien mit dabei war.

In der Saison 2020/21 stand Köhn dann als Leihspieler im Tor des Schweizer Zweitligisten FC Wil, von wo der im deutschen Dinslaken geborene, 1,90 Meter große Goalie – mit viel Spielpraxis und Selbstvertrauen ausgestattet – wieder zum Serienmeister zurückkehrte.

Seither hat Philipp Köhn insgesamt 83 Matches für den FC Red Bull Salzburg absolviert, wurde aufgrund seiner herausragenden Leistungen zum „Besten Tormann“ der Bundesliga-Saison 2022/23 gewählt und steht auch im erweiterten Kreis der Schweizer A-Nationalmannschaft.

Begegnung mit 3 Ex-Salzburgern bei AS Monaco

Philipp Köhn trifft bei seinem neuen Klub AS Monaco u. a. auf die Ex-Salzburger Adi Hütter, Takumi Minamino und Mohamed Camara.

Jugendvereine: SuS Dinslaken (2004-2005), MSV Duisburg (2005-2007), FC Schalke 04 (2007-2013), VfB Stuttgart (2013-2017).

"Mit extrem starken Leistungen in letzten beiden Jahren in Fokus vieler internationaler Klubs gespielt"

FC Red Bull Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund: „Philipp hat sich in den insgesamt 4 Jahren bei uns großartig entwickelt und mit dem etwas ungewöhnlichen, aber wichtigen Abstecher in die 2. Schweizer Liga so richtig in die Spur gefunden.

Mit seinen extrem starken Leistungen in den letzten beiden Jahren hat er sich in den Fokus vieler internationaler Klubs gespielt, wodurch sein Wechsel letztlich nicht überraschend kommt. Ich freue mich sehr für Philipp, dass er nun in eine große Liga zu einem Top-Klub wechselt, und wir wünschen ihm alles Gute für seine weitere Karriere!“

"Habe in Salzburg nicht nur sportlich, sondern auch vielen anderen Bereichen so viel Positives erlebt"

Philipp Köhn: „Ich bin allen in Salzburg sehr dankbar für die schöne Zeit und die tollen Erfahrungen, die ich über die Jahre hier machen durfte. Ich habe nicht nur sportlich, sondern auch in vielen anderen Bereichen so viel Positives erlebt, was mich weiterbringt. Deshalb verabschiede ich mich mit einem großen Danke an alle. Ich werde sicher wieder einmal nach Salzburg zu Besuch kommen – als FC Red Bull Salzburg-Fan und als Urlauber in dieses schöne Land.“

