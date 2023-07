Zu einem Härtetest im Rahmen der Saisonvorbereitung empfing am heutigen Samstagvormittag der österreichische Serienmeister FC Red Bull Salzburg den deutschen Kultklub und Zweitligisten Hamburger SV, der vor 30 Jahren unter dem österreichischen Trainer Ernst Happel seine Glanzzeiten erlebte. Beide Klubs starten in 2 Wochen in die jeweilige Liga-Saison, wobei es für die Roten Bullen bereits in einer Woche zur ersten Pflicht-Partie kommt: Rd. 1 im ÖFB-Cup beim Ost-Regionalligisten SG Ardagger/Viehdorf (So., 23. Juli, 11 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Gegen den HSV präsentierte sich die Jaissle-Elf in Torlaune - siegte 4:1.

Forson zelebriert seinen Torjubel, nachdem ihm mit dem 3:0 das schönste Tor des Samstagvormittages gelang - ein Traumtor des 20-jährigen Ghanaer.

RB Salzburg in 2 Wochen in Altach - HSV im Kultduell vs. Schalke 04

Während der FC Red Bull Salzburg in zwei Wochen zum Liga-Auftakt beim SCR Altach gastiert (Samstag, 29.07., 19:30 Uhr, Cashpoint Arena, Ligaportal-Liveticker), emfängt der Hamburger SV zum Auftakt-Match der 2. Deutschen Bundesliga BL-Absteiger FC Schalke 04 zum "Klassiker" (Freitag, 28.07., 20:30 Uhr).

Zuvor hält sich das Team von Trainer Tim Walter zum Trainingscamp in Österreich auf und wählte in Sachen Testspiel-Programm einen eher konservativen Weg. Erst zwei Partien hatte der HSV in dieser Vorbereitung vor dem Salzburg-Spiel absolviert und blieb dabei unbesiegt. Beim FC Verden gewann der HSV mit 3:2, gegen das seit Kurzem von einem Austro-Schweizer Konsortium unterstützte Viktoria Pilsen gab es ein 3:3.

War der HSV zuvor bekannt dafür, nicht allzu lange am Übungsleiter festzuhalten, hat sich dies mit der Bestellung von Tim Walter im Sommer 2021 geändert. Der gebürtige Kraichgauer (wie Salzburg-Coach Matthias Jaissle also auch in Süddeutschlang das Licht der Welt erblickend) ist mittlerweile der längstdienende Hamburger Coach seit Thomas Doll, der die Geschicke beim ehemaligen Bundesliga-„Dino“ zwischen 2004 und 2007 geleitet hatte.

Vorgestern waren die HSV-Profis übrigens Apnoetauchen. Von Profi Christian Redl gecoacht, gelang Keeper Matheo Raab der Spitzenwert unter den Akteuren. Er blieb zwei Minuten und 40 Sekunden lang unter Wasser.

"Bullen-Jagd", doch Karim Konaté, der den Torreigen für die Roten Bullen eröffnet, ist von den Hamburgern nicht zu bremsen.

Nach 23 Minuten 3:0 für wie entfesselnd startende Rote Bullen

An diesem Samstag schien die "HSV-Kogge" dagegen bei hochsommerlichen Temperaturen gegen das österreichische Fußball-Flaggschiff unterzugehen, lag bereis nach 23 Spielminuten mit 0:3 zurück. So legten die Salzburger an ihrem Testspieldoppel-Samstag in Anif in ihrem neuen Auswärtstrikot-Outfit furios los und gingen früh durch Karim Konaté mit 1:0 in Führung (9.). Der offensivfreudige Rechtsverteidiger Amar Dedic lancierte Neuzugang Ratkov, der den auf der Außenbahn durchstartenden Maurits Kjaergaard bedient und der 20-jährige Däne legt auf für den 19-jährigen Ivorer, der mühelos einschob!

Nur 4 Minuten später: Forson und (schon wieder dieser...) Dedic kombinieren sich im Duett in die Gefahrenzone. Der Letztgenannte schlägt eine Hereingabe in die Mitte und findet Abwehrmann Hadzikadunic, der unfreiwillig finalisiert. Der 25-jährige, bosnisch-schwedische HSV-Innenverteidiger Dennis Hadžikadunić mit dem Eigentor zum 2:0 für den österreichischen Serienmeister.

Forson...der den Ball streichelt

Deren Torhunger längst noch nicht gestillt war. Der 20-jährige Ghanaer Forson Amankwah erhöhte nur 10 Minuten später gar auf 3:0. Und zwar mit einem Traumtor: Der omnipräsente Rechtsverteidiger Amar Dedic legte für Forson ab und dieser streichelte das Spielgerät via Bogenlampe formschön ins linke Eck.

Was für eine Anfangsphase, in der die Roten Bullen den norddeutschen Kultklub mit der Raute auf der Brust schier überrollte. Dem 22-jährigen, niederländischen Sommer-Neuzugang Immanuël-Johannes Pherai (kam von Eintracht Braunschweig) gelang dann allein vor Schlussmann Schlager nach Forson-Fehlpass zumindest noch der Anschlusstreffer für den HSV zum 3:1-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel stellte Nene Dorgeles den 3-Tore-Abstand wieder her und erzielte den 4:1-Endstand.

Am Nachmittag folgt ein weiteres Testspiel des FC Red Bull Salzburg gegen den tschechischen Klub 1. FC Slovácko (15 Uhr).

"Dicke Backen" bei hohen Temperaturen, hohes Tempo bis zum Anschlag: Offensiv-Verteidiger Amar Dedić sorgte für viele Akzente über die rechten Außenbahn.

Matthias Jaissle: "Daumen hoch!"

FC Red Bull Salzburg-Cheftrainer Matthias Jaissle: „Das war heute in Summe ein sehr, sehr guter Test. Wir haben gegen einen guten Gegner viele Dinge umgesetzt, die wir die letzten fast vier Wochen intensiv trainiert haben. Es war ein couragierter Auftritt von uns, was bei diesem Wetter keine Selbstverständlichkeit ist. Von dem her also: Daumen hoch!“

Torhüter Alexander Schlager: „Das war ein gelungenes Testspiel, bevor es nächste Woche im ÖFB-Cup weitergeht. Wir haben von der ersten Minute an genau das auf den Platz gebracht, was wir zuletzt trainiert haben. Wir können daraus sehr viele positive Schlüsse ziehen, befinden uns auf einem guten Weg und wollen genau so weitermachen. Aber die Arbeit hört ja jetzt nicht auf, es geht eigentlich ja erst so richtig los.“

WISSENSWERTES:

• Nicht zur Verfügung standen für dieses Spiel Mamady Diambou und Oscar Gloukh (Urlaub) bzw. Bernardo, Nicolas Capaldo, Fernando, Daouda Guindo, Douglas Mendes, Noah Okafor, Justin Omoregie, Kamil Piatkowski, Luka Sucic, Lukas Wallner und Moussa Yeo (alle verletzt oder rekonvaleszent).

• Am heutigen Nachmittag findet in Eugendorf (15 Uhr) noch ein weiteres Testmatch statt, bei dem die Roten Bullen auf den FC Slovacko treffen.

• Danach folgen zwei trainingsfreie Tage, ehe es am Dienstag wieder mit der Vorbereitung weitergeht.

Testspiel FC Red Bull Salzburg vs. Hamburger SV 4:1 (3:1)

Samstag, 10:30 Uhr, Anif, SR: Gishamer

Torfolge: 1:0 Konaté (9.), 2:0 Eigentor Hadžikadunić (13.), Forson (23.), 3:1 Pherai (28.), 4:1 Nene Dorgeles (55.)

FC Red Bull Salzburg: Schlager - Dedić, Solet, Pavlović, Ulmer (K) - Kjærgaard, Forson, Gourna-Douath, Nene Dorgeles (64. Kameri) - Ratkov, Konaté. Trainer: Matthias Jaissle.

Hamburger SV: Fernandes (46. M. Raab) - Mikelbrencis, Zumberi, Hadžikadunić, Heyer - Öztunali, Meffert (46. Krahn), Pherai - Suhonen, Glatzei, Jatta (46. Königsdörffer). Trainer: Tim Walter.

Erfolgreich getestet 💪

