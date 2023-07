Ende Juni präsentierte der SK Rapid Wien im Rahmen der offiziellen Eröffnung des Körner Trainingszentrums powered by VARTA unter dem Motto: „Zeig wie grün Du bist – und trag das SK Rapid Trikot“ das neue PUMA-Heimtrikot in Kooperation mit 11teamsports für die Saison 2023/24. Zu einer Tradition ist mittlerweile auch die Vorstellung des neuen Auswärts-Trikots beim alljährlichen Saison-Startfest bzw. dem „Tag der offenen Tür“ in Hütteldorf geworden.

"So ein Design gab es in Vergangenheit beim SK Rapid noch nie"

Das Trikot-Geheimnis wurde wie jedes Jahr zu einem Highlight, als Guido Burgstaller, Maximilian Hofmann, Nicolas Kühn, Fally Mayulu sowie einige NachwuchsspielerInnen und Spieler unseres Special Needs Teams den zahlreichen Rapid-Fans die neue „Wäsch“ für die Auswärtsspiele 2023/24 präsentierten!

Das Auswärtstrikot 2023/24 ist farblich, wie auch schon in den letzten Jahren, an die Gründungsfarben Blau-Rot angelehnt, erstrahlt heuer aber erstmals in einem Design, welches es so in der Vereinsgeschichte des SK Rapid noch nie gab. In der Saison 2023/24 werden mit neuem Design auf der Brust neue Wege beschritten. In der Vergangenheit war das Auswärtstrikot in den klassischen Gründungsfarben mit linearen Formen gemustert – heuer hingegen zeigt der SK Rapid auswärts Ecken und Kanten. Das offizielle Präsentationsvideo beleuchtet das Design vergangener Jahre und unterstreicht zugleich die Neuerung bei der „Wäsch“ 2023/24. Komplettiert wird die neue Auswärtsdress mit einer blauen Hose und blauen Stutzen.

Steffen Hofmann, Geschäftsführer SK Rapid zum ganz neuen Auswärtsdesign: „Das Auswärtstrikot erscheint in einem ganz neuen Muster, so ein Design gab es in der Vergangenheit beim SK Rapid noch nie. Dazu lässt sich über das Design auch die Charakteristik des Vereins gut ableiten. Mit den Trikotfarben Blau-Rot bleiben wir den Werten und den Gründungsfarben des SK Rapid in Zukunft treu und erinnern damit an unseren Vorgängerverein, dem 1. Wiener Arbeiter Fußball-Club.“

Hintergründe zur blau-roten Farbgestaltung von RAPIDEUM-Leiter Julian Schneps

Die Farben Blau und Rot waren bis 1906 die Farben des SK Rapid, ehe der Wechsel auf Grün und Weiß erfolgte. Seit 1995 werden die Gründerfarben verstärkt auf den Auswärtstrikots der Hütteldorfer eingesetzt.

Die Farben erinnern an die Wurzeln als 1. Wiener Arbeiter Fußball-Club. Der Vorgängerclub des SK Rapid wurde im Jahr 1897 von Mitarbeitern der Hutfabrik Böhm, deren Unternehmensfarben Blau und Rot waren, gegründet, was nicht zuletzt im Gründungswappen ersichtlich ist.

So wie das schon jetzt sehr beliebte Heimdress ist auch die neue Auswärtsdress in den drei Fanshops des SK Rapid (Allianz Stadion, Stadion Center und St. Pölten) erhältlich.

Liga-Premiere des neuen Auswärts-Trikots im Gastspiel beim LASK

In der ADMIRAL Bundesliga wird das Team von Cheftrainer Zoran Barišić das neue Auswärts-Trikot erstmal zum Auftaktmatch der 50. BL-Saison am Freitag, 28. Juli, beim LASK in der funkelnagelneuen Raiffeisen-Arena tragen (20:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

Fotocredit: SK Rapid/Red-Ring-Shots