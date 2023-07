Am heutigen Testspiel-Doppel-Samstag folgte für den österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg nach dem 4:1-Torfestival und souveränen Sieg am späten Vormittag über den deutschen 2. Ligisten Hamburger SV im zweiten Match am Nachmittag die Ernüchterung. Gegen den tschechischen Erstligaklub 1. FC Slovacko setzte es für die Roten Bullen - mit einer allerdings personell veränderten, extrem verjüngten Mannschaft (mit Spielern von Kooperationspartner FC Liefering) - eine 0:3-Niederlage.

Der 18-jährige, gebürtige Salzburger Tim Paumgartner und die blutjungen Bullen hängten sich zwar voll rein, waren letztendlich gegen die erfahrenen Tschechen um die Methusaleme Kadlec & Petržela unterlegen.

Zwei Tschechen gesamt 79 Jahre

Beim letzten Testmatch vor dem Anpfiff der Pflichtspielsaison, der am kommenden Sonntag mit der 1. Cup-Runde gegen die SG Ardagger/Viehdorf erfolgt (11 Uhr), stand eine bunt gemischte, extrem junge Mannschaft auf dem Feld. Diese tat sich gegen clevere Tschechen, die mit Michal Kadlec (39 Jahre) und Milan Petržela (40) viel Routine am Platz hatten, sehr schwer und geriet schnell mit 0:2 in Rückstand.

In der 30. Minute war es dann Sekou Koita, der mit einem Freistoß erstmals anklopfte, ehe der malische Stürmer, weil erst kurz im Trainingsbetrieb, ausgewechselt wurde.