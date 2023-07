Die Erfolgsserie des LASK in den Sommer-Testspielen hielt auch im letzten Probegalopp im Rahmen der Vorbereitung auf die in einer Woche mit dem Uniqa-ÖFB-Cup beginnende Pflichtspiel-Saison 2023/24 an. Zudem feierten die Linzer in der Raiffeisen Arena auf der Gugl einen erfolgreichen Saison-Kickoff und besiegten den ADMIRAL 2. Ligisten First Vienna FC 1894 bei hochsommerlichen Temperaturen mit 4:2 (2:2). Nach frühem 0:2-Rückstand (!) drehen Doppelpacker Moussa Koné, sowie Branko Jovicic & Keito Nakamura die Partie. Die Neuzugänge Ebrima Darboe & George Bello gaben gegen Spielende ihr LASK-Debüt.

LASK bei Hitze "kalt erwischt" - 0:2 nach 4 Minuten!

Bei 36 Grad im Schatten erreichte die Vienna vor 3.267 Zuschauern in der Raiffeisen Arena rasch Betriebstemperatur und ging mit einem Doppelschlag 2:0 in Führung: Zunächst köpfte Marvin Schuster eine Freistoßflanke platziert ins lange Eck (3.), dann überwand Luca Edelhofer LASK-Keeper Tobias Lawal mit einem Distanzschuss (4.).

Der LASK also noch "in der Kabine", war dann nach 5 Minuten präsent und lieferte eine Reaktion...im Spielfortgang mit den aus dem vergangenen Frühjahr bekannten Comebacker-Qualitäten der Schwarz-Weißen. Die erstmals in der 6. Minute gefährlich wurden, als Innenverteidiger Felix Luckeneder eine Eckball-Hereingabe scharf aufs Tor köpfte, Vienna-Keeper Giuliani klärte auf der Linie.

Moussa Koné per Doppelpack zum 2:2-Pausenstand

5 Minuten später gelang den Linzern der Anschlusstreffer: Ein Fernschuss von René Renner landete über Umwege bei Robert Zulj. Der neue Linzer Kapitän zog aus kurzer Distanz ab und scheiterte an Giuliani, doch Neuzugang Moussa Koné war zur Stelle und staubte ab – 1:2 (11.).

Nun übernahm der LASK vollends die Spielkontrolle, kam durch Thomas Goiginger (14.) und abermals Moussa Koné (19.) zu Einschuss-Chancen, doch Torhüter Giuliani parierte stark.

Die Vienna tauchte in der 35. Minute wieder vor dem Tor auf: Marcel Tanzmayr enteilte der LASK-Defensive, doch Tobias Lawal baute sich vor dem heraneilenden Stürmer auf und verhinderte den Gegentreffer. Wenige Augenblicke später wurde der Linzer Rückhalt von Luca Edelhofer umkurvt, doch der Döblinger Offensivmann traf aus spitzem Winkel nur das Außennetz.

Stattdessen gelang dem LASK der nächste Treffer: Florian Flecker schlug eine flache Hereingabe von rechts gefährlich vors Tor, die Moussa Koné mustergültig zum 2:2 verwertete – Doppelpack für den Neuzugang (40.). Kurz vor der Pause hatte Thomas Goiginger die Chance zur Führung, doch Christopher Giuliani stibitzte ihm den Ball in letzter Sekunde vom Fuß.

Nakamura-Elfer bringt Entscheidung

Standesgemäß schickte Cheftrainer Thomas Sageder seine Elf nach der Pause mit 7 Neuen aufs Feld. Und die sorgten gleich für Betrieb: Branko Jovicic - der allmählich zum Torjäger mutiert (scorte im Testspiel zuvor bereits) besorgte mit einem abgefälschten Fernschuss die 3:2-Führung (48.) und Keito Nakamura wurde in der 55. Minute nach einem sehenswerten Tänzchen im Strafraum gefoult – Peter Michorl ließ dem Gefoulten den Vortritt und so erhöhte der Japaner auf 4:2 (55.).

Bei nach wie vor brütender Hitze ließ die nächste Chance bis zur 76. Minute auf sich warten. Der Salzburger Neuzugang Elias Havel stellte seine Sprinter-Qualitäten unter Beweis und enteilte seinem Bewacher am rechten Flügel. Sein Schussversuch aus spitzem Winkel verfehlte das Ziel aber knapp. Die Vienna wurde per Kopfball von Noah Steiner noch einmal gefährlich, doch der Abschluss war leichte Beute für Torhüter-Neuzugang Jörg Siebenhandl. In den letzten 5 Minuten wirkten auch die beiden Neuzugänge Ebrima Darboe und George Bello mit und feierten ihr LASK-Debüt.

Nach dem Schlusspfiff ging’s in der Fanzone der Raiffeisen Arena noch munter weiter: Um 18.30 Uhr erfolgte die offizielle Kaderpräsentation der Schwarz-Weißen, wo Kapitän Robert Zulj & Co fleißig Autogrammkarten signierten und für Fanfotos posierten.

Der LASK ist demnach bereit für die Saison, der Pflichtspiel-Auftakt erfolgt am Freitag, den 21. Juli (Sportplatz an der Ratz, 18 Uhr) – der LASK trifft in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups auf den Vorarlberger Viertligisten SC Röthis.

Pflichtspiel-Start mit 2 Freitagspielen für LASK

Eine Woche später - ebenfalls am Freitag - folgt dann der Auftakt in die neue ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24. Dem LASK wird dabei daheim gegen den SK Rapid Wien die Ehre zuteil, die 50. Bundesliga-Saison im österreichischen Oberhaus zu eröffnen (20:30 Uhr, Raiffeisen-Arena, Ligaportal-Liveticker).

Kann zufrieden auf die bisherige Vorbereitung und Testspiel-Resultate blicken: LASK-Neo-Cheftrainer Thomas Sageder, der das Zepter von Vorgänger Didi Kühbauer beim Vorjahres-Tabellendritten der ADMIRAL Bundesliga übernahm. In 6 Sommer-Testspielen stehen 5 Siege und 1 Remis zu Buche!

"Der Start war dann natürlich ein Rückschlag"

LASK-Cheftrainer Thomas Sageder (Foto) zum Spiel: „Wir haben uns für die heutige Partie – die erste der Saison in der Raiffeisen Arena – viel vorgenommen. Der Start war dann natürlich ein Rückschlag. Wie die Mannschaft darauf aber reagiert hat, sich nicht hängen hat lassen und dann einen am Ende ungefährdeten Sieg feiern konnte, freut mich.

Mit diesem Ergebnis im Rücken starten wir jetzt in die letzte Woche der Vorbereitung und gehen mit großer Vorfreude der Cup-Partie nächsten Freitag entgegen.“

LASK: Lawal (46. Siebenhandl) – Ba (18. Flecker), Ziereis (46. Letard), Luckeneder (46. Twardzik), Renner (46. Mustapha)– Ljubic, Horvath (46. Jovicic) – Goiginger (46. Nakamura (78. Balic)), Zulj (46. Mustapha (73. Havel)), Usor (60. Havel) – Koné (46. Ljubicic). Trainer: Thomas Sageder.



Tore: Koné (11., 40.), Jovicic (48.), Nakamura (55.) ; Schuster (3.), Edelhofer (4.)

Gelb: /; Edelhofer (44.)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at