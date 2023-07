Bei tropischen Temperaturen – zeitweise zeigte das Thermometer am Nachmittag 36 Grad an – bestritt der SCR Altach gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau sein vorletztes Testspiel der laufenden Sommervorbereitung, zugleich das "Season-Opening" in der Cashpoint-Arena. Trotz der Hitze kamen gut 1.500 Zuschauer ins Schnabelholz und sahen eine von Beginn weg muntere Partie, die der 33-jährige Toptorjäger Atdhe Nuhiu (Foto) mit dem Tor des Tages vor der Pause entschied.

Nuhiu & Co. legten furios los

Das Spiel war noch keine 40 Sekunden alt, da drang der SCR Altach bereits erstmals in den Sechzehner der Gäste aus Aarau ein. Der deutsche Mittelfeldspieler Bähre wurde über rechts "auf die Reise geschickt" und spielte quer auf Fadinger, der aber noch am Abschluss gehindert wurde. Nur weitere 15 Sekunden später sollten die Rheindörfler dann aber erstmals aufs gegnerische Tor schießen. Nuhiu behauptete sich gut im Strafraum, zielte aus knapp 8 Metern aber einen Tick zu hoch.

Auf der Gegenseite zirkelte Fazliu einen Freistoß gefährlich über die Mauer – allerdings strich auch der Schuss der Aarauer Nummer 10 knapp über den Kasten.

Nach der turbulenten Anfangsphase verlor die Partie etwas an Tempo. Es dauerte bis zur 20. Minute, ehe Rückkehrer Christian Gebauer die nächste richtig gute Möglichkeit vorfand. Der Tiroler nahm einen Flankenball von Lukacevic per Rebound, nachdem Nuhiu zuvor erfolgreich am Kopfball gehindert wurde. Hübel im Tor der Gäste parierte stark. Den darauf folgenden Eckball köpfte Atdhe Nuhiu nur ganz knapp über das Aarauer Tor.

Nuhiu mit der Führung

In der 27. Minute war es dann aber soweit. Gebauer suchte Atdhe Nuhiu in der Mitte, der setzte sich erneut unwiderstehlich durch und drosch den Ball aus der Drehung zum 1:0 für den SCRA in die Maschen. Die Rheindörfler spielten einen gefälligen Ball und kombinierten sich immer wieder sehenswert vor den Aarauer Kasten. In der 31. Minute wurde erneut Atdhe Nuhiu bedient – diesmal war Leo Lukacevic der Flankengeber – Nuhiu zielte mit dem Kopf aber zu zentral in die Hände von Hübel.

Kurz vor der Pause durfte dann auch Dejan Stojanovic erstmals zur Arbeit schreiten. Einen Schwegler-Freistoß von der Sechzehner-Ecke lenkte er mit den Fingerspitzen zum Eckball ins Toraus. Es ging mit der knappen Altacher Führung in die Halbzeitpause. In dieser wechselte Joachim Standfest doppelt: Für Atdhe Nuhiu und Leonardo Lukacevic waren in den zweiten 45 Minuten Gustavo Santos und Nosa Edokpolor neu mit dabei.

Zahlreiche Wechsel in Halbzeit 2

In Halbzeit 2 dauerte es etwas länger als noch im ersten Durchgang mit der ersten richtig guten Möglichkeit: Nach genau 55 Minuten hatte Lukas Gugganig ide Gelegenheit, auf 2:0 zu stellen. Ein Fadinger-Freistoß sprang auf und landete auf dem Kopf des am Fünfmeterraum freistehenden Innenverteidigers. Gugganig köpfte allerdings knapp über den Kasten.

Nach einer Stunde tauschte SCRA-Neocheftrainer Joachim Standfest dann ordentlich durch: Mit Felix Strauss, Dominik Reiter, Sebastian Aigner, Noah Bischof sowie Testspieler Daniel Owusu kamen für die letzte halbe Stunde fünf neue Kräfte aufs Feld. In der Schlussphase durften sich schließlich auch noch Jurica Jurcec, Damian Maksimovic sowie Paul Piffer zeigen.

Dienstag-Abend Highlight gegen FC Villarreal

Die Wechsel zogen dem Spiel etwas das Tempo, so dass in den zweiten 45 Minuten auf beiden Seiten nur noch Fernschüsse für etwas Gefahr sorgten. Wirklich gefährdet war der Altacher Testspielerfolg aber nie.

Das 1:0 ist der bereits dritte Sieg in der laufenden Vorbereitung. Zum Abschluss erwartet die Rheindörfler am Dienstagabend noch einmal ein echtes Highlight. Um 19:30 Uhr gastiert der spanische Spitzenclub FC Villarreal in der CASHPOINT Arena.

CASHPOINT SCR Altach vs. FC Aarau 1:0 (1:0)

Samstag, 15.07.2023, 17 Uhr, CASHPOINT Arena, Altach; Z: 1.500

Tor: 1:0 Nuhiu (27.)

SCR Altach: Stojanovic (78. Piffer); Lukacevic (45. Edokpolor), Reiner (60. Strauss), Gugganig (73. Jurica Jurcec), Zwischenbrugger, Gebauer (60. Reiter); Jäger (60. Aigner), Bähre (60. Owusu / Testspieler), Fadinger (73. Maksimovic); Nuhiu (45. Santos), Jan Jurcec (60. Bischof). Trainer: Joachim Standfest.

Atdhe Nuhiu erzielt den einzigen Treffer beim Season Opening gegen den @FCAARAU! 💪 pic.twitter.com/W39UT3aZrS — SCR Altach (@SCRAltach) July 15, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL