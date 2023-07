Opening bzw. Premiere des FC Blau-Weiß Linz im Personal-Hofmann-Stadion, dem neuen Schmuckkasten am Linzer Donaupark. Zu Gast kein Geringerer als der niederländische Renommierklub PSV Eindhoven, amtierender Vizemeister und Champions League-Qualifikant. Es dauerte keine 4 Minuten, da ging das Premieren-Tor in der neuen Heimstätte der Blau-Weißen in die Geschichtsbücher ein. Es blieb Torgarant Ronivaldo (wem sonst...) vorbehalten. Trotz dem Blitztor-Start kassierte der ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger im letzten Härtest der Saison-Vorbereitung eine 1:2-Niederlage. Dennoch eine gelungene Stadion-Premiere!

Traf aus der "2. Reihe" mit dem 1. Torschuss zum 1. Tor im neuen Personal-Hofmann-Stadion: Ronivaldo

Nach 2 Minuten Ronivaldo rein für Schösswendter, nach 4 Minuten Ronivaldo rein ins Tor

Nette Geste zu Beginn des Spieles, das vereinbarungsgemäß über eine Dauer von 120 Minuten ausgetragen wurde. Christoph Schösswendter, der seine Fußball-Karriere mit der abgelaufenen Saison beendet hat und nun in neuer Funktion als Sportdirektor bei den Blau-Weißen tätig ist, stand in der Startelf von Cheftrainer Gerald Scheiblehner, um mit gebührendem Sonderapplaus nach zwei Minuten wieder den Platz zu verlassen. Der gleichaltrige Ronivaldo kam für den 34-jährigen, in Zell am See geborenen Routinier.

Ja...und wie...der Brasilianer kam, sah und scorte. Erst wenige Sekunden auf dem gepflegten Rasen blieb dem Torschützenkönig der vergangenen ADMIRAL 2. Liga-Saison der erste Treffer im neuen Hofmann-Personal-Stadion vorbehalten. Mit einem Torschuss aus der "2. Reihe" erzielte Ronivaldo das 1:0 gegen den 24-fachen niederländischen Meister.

Doch der frühe Führungstreffer der Linzer hatte nicht lange Bestand. Die Gäste um Cheftrainer Peter Bosz (ehemals u.a. Olympique Lyon, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund), die ihre Sommercamp-Zelte im Dilly - das Nationalpark Resort in Windischgarsten - aufgeschlagen haben, antworten schnell per Doppelschlag. Xavi Simons zunächst mit dem 1:1 per Elfmeter in der 14. Minute, zwei Minuten später hatte Eindhoven durch Ricardo Petri gar die Testspiel-Partie schon gedreht. Diesmal fungierte der 1:1-Torschütze Simons als Assistgeber.

Fortan konnten die Oberösterreicher gegen den Eredivisie-Vizemeister mit einem 200-Millionen-Marktwert-Kader (zum Vergleich: FC Blau-Weiß Linz = rd. 6 Mio. Euro) das Duell ausgeglichen gestalten, wobei es beim 1:2 bis zur Pause blieb.

PSV-Youngster sah 16 Minuten nach Einwechslung gelb-rot

Wie bei Testspielen bewährt, wurde mit der 2. Halbzeit eifrig Personal-Rotation betrieben und ab der 77. Minute ging es plötzlich nicht mehr mit Elf gegen Elf weiter. Der 18-jährige, niederländische Mittelstürmer Jason van Duiven sah die "Ampelkarte". Der Youngster und ehemalige U17-Nationalspieler seines Landes wurde erst in der 61. Minute eingewechselt, sah 10 Minuten später die erste gelbe Karte und weitere 6 volle Zählerumdrehungen auf der Uhr die zweite.

Damit die Gastgeber in nomineller Überzahl. Doch bei allen engagierten Bemühungen der Linzer brachte Eindhoven den 2:1-Vorsprung über die 120 Spielminuten.

FC Blau-Weiß Linz vs. PSV Eindhoven 1:2 (1:2)

Samstag, 15. Juli 2023, 18 Uhr, Personal-Hofmann-Stadion, Spielzeit: 120 Minuten!

Torfolge: 1:0 Ronivaldo (4.), 1:1 Xavi Simons (14., Elfmeter), 1:2 Ricardo Petri (16.).

FC Blau-Weiß Linz: Schmid (90. F. Gschossmann; 115. Radulovic); Schösswendter (2. Ronivaldo, 60. Testspieler Noß), F. Strauss (90. Karakaya), Mitrovic (90. Briedl), S. Haudum (70. Seidl), Windhager (70. M. Schantl), Brandner (K, 60. Dobras), T. Koch (60. Krainz), Pirkl (70. Gölles), Ibrahimi (60. Mensah), R. Hofer (60. Feiertag). Trainer: Gerald Scheiblehner.

Und nun ist auch die Verlängerung aus. Wir trennen uns von @PSV mit einer 2:1-Niederlage und das neue Donauparkstadion - das Hofmann Personal Stadion - ist hiermit offiziell eröffnet. #BWLpsv — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) July 15, 2023

