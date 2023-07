Unter dem Strich fehlte ADMIRAL Bundesligist Austria Klagenfurt lediglich 1 Minute zur gelungenen Generalprobe. Zwar werden Ergebnisse in Testspielen von ihm keinesfalls überbewertet, doch Cheftrainer Peter Pacult ärgerte sich darüber, dass sich sein Team in der - zunächst geplant - letzten Partie der Vorbereitung auf die Saison 2023/24 gegen ADMIRAL 2. Ligist St. Pölten (1:1) unmittelbar vor dem Abpfiff den Ausgleich fing – und machte den Profis aus der zweiten Reihe eine klare Ansage. Um kurzfristig für kommenden Mittwoch gegen ASKÖ Köttmannsdorf (Kärntner Liga) ein weiteres Testspiel einzuberaumen (18:30 Uhr).

"Einige werden sich anstrengen müssen“

„Es darf einfach nicht passieren, dass wir kurz vor Schluss unaufmerksam sind und derart fahrlässig agieren. So wirft man um, was man sich über das ganze Spiel erarbeitet hat. Eine Stunde hat die Mannschaft es gut gemacht, doch mit den Wechseln haben wir nur noch quer gespielt, verwaltet und letztlich den Gegner eingeladen. Einige werden sich anstrengen müssen“, blickt Peter Pacult (Foto) auf die neue Trainingswoche voraus.

Bei der Härteprobe gegen den "Wintermeister" der ADMIRAL 2. Liga in der abgelaufennen Saison, SKN St. Pölten, hatten die Kärntner Violetten über weite Strecken die Partie "im Griff". Die Dreier-Abwehrkette mit Kapitän Thorsten Mahrer, Kosmas Gkezos und Jannik Robatsch, der Nicolas Wimmer (Adduktoren) vertrat, stand sicher.

Simon Straudi und Till Schumacher performten solide auf den Seiten, Rico Benatelli und Christopher Cvetko sorgten für Ordnung im Mittelfeld-Zentrum, Andy Irving für kreative Momente. Sinan Karweina war fleißig unterwegs, Stürmer Jonas Arweiler traf.

Nach einer Spielstunde Spielfluss-Verlust

So weit, so gut. Als Pacult in der 61. Minute im Fünferpack wechselte, ging der Spielfluss allerdings verloren. Die Austria blieb zwar feldüberlegen und ließ defensiv kaum etwas zu, zeigte sich im Spiel nach vorn aber ohne den nötigen Zug und schenkte in letzter Minute den Sieg her, als die Niederösterreicher einen Angriff mehr oder weniger ungehindert durch Bernd Gschweidl (89.) mit dem späten Ausgleichstreffer vollendeten.

„Das war mir viel zu billig“, stellte Chefcoach Pacult fest, der Team-Manager Sandro Zakany den Auftrag erteilte, ein weiteres Testspiel für Mittwochabend zu organisieren. Ein Gegner aus dem Kärntner Amateurbereich wurde noch am Wochenende gesucht. Und gefunden mit ASKÖ Köttmannsdorf (Kärntner Liga). Ankick: Mittwoch, 19. Juli, 18:30 Uhr.

Weiters will der 63-jährige Wiener derweil im Training an der Feinjustierung arbeiten.

Samstag im ÖFB-Cup bei Vorwärts Steyr

Schon Samstag steht der erste Pflicht-Auftritt an, in der ersten Runde des ÖFB-Cups geht’s zu Zweitliga-Absteiger SK BMD Vorwärts Steyr (20:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

Drei Tage vor dem ersten Pflichtspiel der Saison 2023/24 in der ersten Runde des ÖFB-Cups bei @vorwaertssteyr schiebt die Austria Klagenfurt noch einen weiteren Test ein. Am Mittwoch (18.30 Uhr) treten die Violetten bei ASKÖ Köttmannsdorf aus der Kärntner Liga an.#SKA pic.twitter.com/2hMGtUFkdl — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) July 16, 2023

Fotocredit: Josef Parak