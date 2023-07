Der TSV Egger Glas Hartberg gibt am heutigen Montag in seiner Klubaussendung den Abschied eines Spieler-Quartetts (wir berichteten) bekannt und vermeldet zugleich einen weiteren Sommer-Neuzugang mit Maximilian Fillafer. Der 18-jährige Mittelfeldspieler kommt vom Kärntner Klub SV Spittal/Drau und unterschreibt bei den Blau-Weißen einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2026. Siehe auch Sommer-Transfers in der ADMIRAL Bundesliga.

Markus (Schopp) & Max (Fillafer)

"Spieler, der unglaubliche Dynamik und Schnelligkeit mitbringt"

Maximilian Fillafer (geb.: 26.12.2004; Jugendklubs: SC Bad Hofgastein, Spittaler Jugend) war in den letzten zwei Jahren Stammspieler für die Spittaler sowohl in der Regionalliga (2021/2022) als auch in der Kärntner Liga (2022/2023). Zudem erzielte der Mittelfeldspieler in der Vorsaison 12 Tore.

Maximilian Fillafer: "Ich bin überglücklich, dass ich hier in Hartberg bin und freue mich riesig auf die neue Challenge. Ich werde alles geben, dass ich der Mannschaft helfen kann und freue mich auf eine geile Saison. Die Mannschaft hat mich richtig gut aufgenommen und ich habe mich ab dem ersten Tag wohl gefühlt."

Markus Schopp: "Max ist ein Spieler, der eine unglaubliche Dynamik und Schnelligkeit mitbringt. Er ist noch sehr jung, wissbegierig und ein Spieler, der uns etwas geben kann, was wir in dieser Form nicht in der Mannschaft haben. Daher gilt es den nächsten Entwicklungsschritt gemeinsam zu gehen und ihn an dieses Niveau heranzuführen. Es wird eine extrem spannende Reise mit ihm."

Erich Korherr: „Ein weiterer, spannender Spieler für die Zukunft. Ich bin überzeugt, dass Markus Schopp mit seinem Trainerteam diese Spieler weiterentwickeln kann, sodass uns Akteure wie Max noch viel Freude bereiten werden."



Weiters gibt es vier Abgänge zu verzeichnen:

Patrick Farkas (30) wechselt sportlich in die Regionalliga Ost zum SV Oberwart, wird bei uns aber im Scouting-Bereich bis Winter unterstützend tätig sein. Der Burgenländer absolvierte 33 Spiele für den TSV Hartberg.

Philipp Sturm (24) kehrt in die Heimat zurück und kickt künftig für den UFC Siezenheim in der Salzburger Liga. Der Offensivspieler war drei Jahre beim TSV Hartberg, absolvierte 29 Pflichtspiele und erzielte dabei 4 Tore. Leider war Sturm auch immer wieder vom Verletzungspech verfolgt.

Jakob Knollmüller (19, drei Kurzeinsätze) und Patrick Gante (19) wechseln fix zu Zweitligist Lafnitz.

