Einige Klubs der ADMIRAL Bundesliga setzen für die neue Saison 2023/24 - die 50. in Österreichs Oberhaus - auf bewährte Kapitäne. Doch es gibt auch neue Gesichter, die bei den 12 Klubs jeweils ihre Mannschaft auf das Spielfeld führen. Beim Top-Duo Serienmeister FC Red Bull Salzburg und Vizemeister SK Puntigamer Sturm bleiben mit Andreas Ulmer bzw. Stefan Hierländer Dauerbrenner, die bereits in ihre jeweils 6. BL-Saison in Folge als Kapitän gehen. Mit den beiden Routiniers sind noch 5 weitere Kapitäne "Ü-30iger". Nachfolgend ein Überblick aller Teams.

Zwei Langzeit-Kapitäne ihrer jeweiligen Teams: Andreas Ulmer von Serienmeister FC Red Bull Salzburg und Stefan Hierländer von Vizemeister SK Puntigamer Sturm Graz sind seit 2018 jeweils mit der Binde betraut.

Der "unverwüstliche" Ulmer geht in 15. Saison bei Roten Bullen

FC Red Bull Salzburg: Linksverteidiger Andreas Ulmer geht nicht nur in seine mittlerweile 15. Saison bei den Roten Bullen, sondern ist beim Serienmeister, mit dem der 37-jährige Linzer 13x Meister und 9x ÖFB-Cup-Sieger wurde, seit der Spielzeit 2018/2019 Kapitän. Laut dem Salzburger Medienbeauftragten Christian Kircher werden die Vertretungen von Andreas Ulmer "geklärt, wenn der Kader für die neue Saison steht".

SK Puntigamer Sturm Graz: Beim Vizemeister setzt Cheftrainer Christian Ilzer weiter auf Stefan Hierländer als Kapitän. Der 32-jährige Villacher geht in seine 8. Saison bei den Steirern. Die Stellvertreter des Außen-Mittelfeldspielers vom amtierenden ÖFB-Cup-Sieger sind Jon Gorenc-Stankovic, Otar Kiteishvili, Jakob Jantscher und Gregory Wüthrich. Diese Spieler bilden auch den Mannschaftsrat.

LASK: Nach dem Weggang vom langjährigen Kapitän Alexander Schlager, der Keeper wechselte innerhalb der ADMIRAL Bundesliga zum FC Red Bull Salzburg, bestimmte Neo-Cheftrainer Thomas Sageder als Nachfolger den 31-jährigen Welser und offensiven Mittelfeldspieler Robert Žulj.

Als mögliche Vertreter gelten der dienstälteste LASK-Spieler Peter Michorl (der 28-jährige Wiener ist seit Jänner 2014 bei den Athletikern), der auch bei den Vorbereitungsspielen wiederholt die Binde hatte, und Abwehrchef Philipp Ziereis, der in der abgelaufenen Saison bereits im Frühjahr wiederholt die Schwarz-Weißen auf´s Feld führte.

Der Torschützenkönig der abgelaufenen Saison der AMDIRAL Bundesliga, Guido Burgstaller, ist heißer Kapitän-Kandidat des SK Rapid für die neue Saison.

SK Rapid: Aufgabenteilung bei Kapitänsamt?

SK Rapid: Auf Nachfrage von Ligaportal meinte Peter Klinglmüller (Direktor Kommunikation), dass Cheftrainer Zoran Barišić den Kapitän "in Bälde festlegen" werde und es wohl auf 3-4 Kapitäne hinausläuft. Zum Start der vergangenen Saison waren es Christoph Dibon, Maximilian Hofmann und Guido Burgstaller, der am meisten als Kapitän der Hütteldorfer in der Spielzeit 2022/23 auflief. Der 34-jährige Villacher dürfte neben Maxilian Hofmann auch diesmal wieder fix sein.

FK Austria Wien: Nach dem Weggang von Lukas Mühl - der 26-jährige Deutsche Innenverteidiger verlängerte nach 2 Jahren bei den Wiener Violetten seinen Vertrag nicht - war Handlungsbedarf. Cheftrainer Michael Wimmer ließ demokratisch abstimmen über den Nachfolger, der Manfred Fischer sein wird - wir berichteten.

Als Stellvertreter des 27-Jährigen wurde der 34-jährige Australier James Holland gewählt. Der Routinier bildet auch gemeinsam mit Haris Tabaković, Reinhold Ranftl, Marvin Martins und Manfred Fischer den Mannschaftsrat.

Streifte sich bereits nach dem Weggang von Markus Pink im Frühjahr die Kapitänsbinde über: Abwehrchef Thorsten Mahrer. Neben Austria Klagenfurt gehen mit dem LASK, Austria Wien, WSG Tirol, TSV Egger Glas Hartberg und Cashpoint SCR Altach gesamt 6 der 12 Klubs mit neuen Kapitänen gegenüber dem Saisonstart im Vorjahr in die neue Spielzeit.

Ü-30iger Kapitäne bei Kärntner Klubs und Austria Lustenau

SK Austria Klagenfurt: Nach dem Weggang von Markus Pink im März hatte Cheftrainer Peter Pacult Abwehrchef Thorsten Mahrer zum Kapitän-Nachfolger bestimmt. Der 33-jährige Innenverteidiger wird auch mit der neuen Saison die Wiener Violetten auf das Feld führen.

Zum Stellvertreter wurde Mittelfeldspieler Christopher Cvetko ernannt.

RZ Pellets WAC: Wie Vorgänger Robin Dutt vertraut auch dessen Nachfolger als Cheftrainer, Manfred Schmid, weiter auf Routinier Mario Leitgeb als Kapitän. Der 35-jährige Grazer ist seit Jänner 2017 bei den Lavanttalern und hat noch Vertrag bis Juni 2024.

Sein Stellvertreter wird der 26-jährige Horner und Abwehrspieler Dominik Baumgartner.

SC Austria Lustenau: Auch in der 2. Saison nach dem Aufstieg in 2022 bleibt Innenverteidiger Matthias Maak Kapitän.

Stellvertreter des 31-jährigen Steirers ist Austria Lustenau-Eigengewächs Pius Grabher, gefolgt von Torhüter Domenik Schierl.

Felix Bacher (links) ist mit 22 Jahren der jüngste aller 13 Kapitäne der 12 Klubs der ADMIRAL Bundesliga für die neue Saison 2023/24.

"Jugend forscht" bei WSG Tirol - Hartberg und seine beiden TSV-Treuen

WSG Tirol: Mal was Neues...: Als Nachfolger vom nach seiner Bandscheiben-OP noch länger ausfallenden Ferdinand Oswald wurden von Cheftrainer Thomas Silberberger gleich zwei neue Kapitäne bestimmt, die sich abwechseln sollen.

Der 22-jährigenAbwehrspieler Felix Bacher und der 24-jährige Mittelfeld-Akteur Valentino Müller - siehe auch separaten Beitrag vor paar Tagen.

TSV Egger Glas Hartberg: Waren in der vergangenen Saison Torhüter René Swete (bis Karriereende in der Winterpause) und Dario Tadic (wechselte im Sommer zum ADMIRAL 2. Ligisten SKN St. Pölten) die Kapitäne, ist mit der neuen Spielzeit Jürgen Heil mit dem Amt betraut. Ein "Gesicht der Blau-Weißen", geht der 26-jährige Mittelfeldspieler bereits in seine 9. Saison (!) bei den Ost-Steirern und hat zwei Aufstiege mit den Hartbergern von der Regionalliga Mitte bis in die ADMIRAL Bundesliga mitgemacht.

Stellvertreter des "Heiländer" ist mit dem 31-jährigen Innenverteidiger Thomas Rotter ein Eigengewächs des Klubs. Der "ewige Rotter" ist seit seinem 7. Lebensjahr bzw. seit 1999 beim TSV Hartberg. Mehr Vereinstreue geht nicht.

Cashpoint SCR Altach: In die vergangene Saison gingen die Vorarlberger unter dem damaligen Cheftrainer Miroslav Klose noch mit Innenverteidiger Jan Zwischenbrugger als Kapitän. Doch zum Ende der Spielzeit führte bereits Mittelfeldspieler Lukas Jäger die Rheindorfler auf´s Feld.

Der 29-jährige Ex-SK Sturm Graz-Akteur ist unter Neo-Cheftrainer Joachim Standfest Kapitän für die kommende Spielzeit. Seine Vertretungen sind "Sturmtank" Atdhe Nuhiu, der Deutsche Mike Bähre und der 33-jährige Jan Zwischenbrugger.

FC Blau-Weiß Linz: Der 28-jährige, ambitionierte Aufstiegs-Kapitän Michael Brandner bleibt auch in der ADMIRAL Bundesliga mit dem Amt bei den Blau-Weißen betraut.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty und GEPA-ADMIRAL