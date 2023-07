Nach besten Erfahrungen mit Rasmus Kristensen (aktuell von Leeds United an Mourinho-Klub AS Roma verliehen) und Maurits Kjærgaard (bis Juni 2026 unter Vertrag) setzt der FC Red Bull Salzburg mal wieder auf "Danish Dynamite" und verpflichtet nicht - wie spekuliert - den 17-jährigen Adam Daghim, sondern den 22-jährigen Mads Bidstrup. Der zentrale Mittelfeldspieler und 10-fache U21-Nationalspieler von Dänemark kommt vom englischen Premier League-Klub FC Brentford und unterschreibt beim österreichischen Serienmeister einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

„Mads ist ein absoluter Mentalitätsspieler"

Der FC Red Bull Salzburg verpflichtet einen neuen Spieler für das Mittelfeld. Der 22-jährige Däne Mads Bidstrup (geb.: 25.02.2001 in der Hafenstadt Køge) kommt vom englischen Premier League-Klub FC Brentford und erhält die Nr. 18 bei den Roten Bullen.

Bidstrup war von den Engländern, für die er 14 Matches absolvierte, zuletzt an den FC Nordsjaelland verliehen. Dort kam der dänische U21-Nationalspieler auf insgesamt 47 Einsätze und erreichte mit dem Klub in der vergangenen Saison den Vizemeistertitel in Dänemark.

Sportdirektor Christoph Freund: „Mads ist ein absoluter Mentalitätsspieler, der von seiner Art und Weise perfekt zu unserem Spielstil in Salzburg passt. Zudem ist er sehr vielseitig und kann im Mittelfeld universell eingesetzt werden. Mads hat ja schon in verschiedenen Ländern gespielt und dabei bereits recht viel erlebt, er verfügt also über einiges an Erfahrung. Er wird der Mannschaft sowohl als Typ als auch als Spieler richtig guttun.“

"...das hat mir die Entscheidung noch einfacher gemacht"

Mads Bidstrup: „Ich kenne die Philosophie des Klubs und die Art und Weise, wie Red Bull Salzburg Fußball spielt. Ich bin ein Spieler, der genau das liebt, der es liebt, aggressiv, schnell und als Mannschaft mit vielen jungen Spielern offensiv zu spielen. Deshalb ist es für mich der perfekte Schritt, hierher zu wechseln.

Natürlich habe ich mich auch bei meinem Landsmann Maurits Kjaergaard über alles hier in Salzburg informiert und nur Gutes gehört. Das hat mir die Entscheidung noch einfacher gemacht.“