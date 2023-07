BREAKING! Nach Informationen von Sky und Bild wird der 46-jährige Christoph Freund (FC Red Bull Salzburg) neuer Sportdirektor beim FC Bayern München und damit Nachfolger von Hasan Salihamidzic (46), der am letzten Spieltag der abgelaufenen, und für den deutschen Rekordmeister turbulenten Saison, ebenso wie Ex-Vorstandschef Oliver Kahn (53) vom FC Bayern-Aufsichtsrat von seinen Aufgaben entbunden wurde.

Aufstieg und Quantensprung für Christoph Freund vom österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg zum deutschen Rekordmeister und Welt-Klub FC Bayern.

Verträge sind bereits unterschrieben

In gleicher Funktion hat der 46-Jährige Österreicher beim FC Red Bull Salzburg noch einen Vertrag bis 2026. Allerdings wird Freund bereits zum kommenden 1. September beim deutschen Rekordmeister für die Kaderplanung verantwortlich sein. Die Verträge sind bereits unterschrieben.

Freund ist seit 2006 in Diensten der Salzburger. Nach Stationen als Teammanager und Sportkoordinator ist er seit 2015 als Sportdirektor bei den Österreichern aktiv. Davor war er ab 2006 Teammanager beim FC Red Bull Salzburg. Im Winter 2012 wurde er Sportkoordinator. Zur Saison 2015/16 wurde er Nachfolger von Ralf Rangnick (65) als Sportdirektor.

Rangnick-Nachfolger Christoph Freund mit besten Referenzen

Der FC Bayern ist insbesondere auf die gute Arbeit von Christoph Freund in der Vergangenheit in Salzburg aufmerksam geworden. Österreichs Serienmeister hat sich dabei in den letzten Jahren als Talentschmiede, aus der unter anderem Karim Adeyemi (21), Sadio Mané (31) und vor allem Erling Haaland (22) entsprungen sind, einen exzellenten Ruf erarbeitet.

Christoph Freund, der sich mit der Region Salzburg sehr verbunden fühlt und nun zu seiner neuen Arbeitsstelle an die Säbener Straße in München lediglich 140 Kilometer hat, war in der Vergangenheit auch bei Premier League-Klub FC Chelsea und in RB Leipzig Thema.

Weiterer Vorteil: FC Bayern-Nachwuchsleiter Jochen Sauer (50), dessen Vertrag kürzlich verlängert, kennt Freund aus gemeinsamem Salzburger Zeiten.

Zuletzt hatte es auch wiederholt Spekulationen um RB Leipzig-Geschäftsführer Max Eberl (49) und den FC Bayern gegeben.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty