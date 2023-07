Seit Tagen pfiffen es ja bereits die Spatzen von den Dächern über dem neuen Hofmann-Personal-Stadion des FC Blau-Weiß Linz am Donaupark (wir berichteten), seit heute ist es nun fix: Der Aufsteiger aus der Stahlstadt verpflichtet Conor Noß, der bereits für die Blau-Weißen die jüngsten beiden Vorbereitungsspiele mitwirkte, vom deutschen Bundesligisten VfL Borussia Mönchengladbach. Und als "Zugabe" kommt von einem weiteren deutschen BL-Klub, RB Leipzig, Mehmet Ibrahimi nach Linz. Siehe auch Sommer-Transfers in der ADMIRAL Bundesliga.

"Herausforderung, mich in neuem Land und Umfeld weiterzuentwickeln, spornt mich sehr an“

Vor dem ersten Pflichtspiel am Samstag (1. Runde Uniqa-ÖFB-Cup bei SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen, ab 18:30 Uhr Ligaportal-Liveticker) gibt der FC Blau-Weiß Linz zwei weitere Neuzugänge bekannt. Conor Noß und Mehmet Ibrahimi wechseln von der deutschen Bundesliga nach Linz.

Conor Noß (geb. am 01.01.2001) kommt vom VfL Borussia Mönchengladbach und unterschreibt einen Vertrag bis 2025 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Der 22-Jährige wechselte 2009 in die Jugend von Gladbach und durchlief alle Nachwuchsstufen, bis er 2021 (unter dem Österreicher Adi Hütter) sein Pflichtspieldebüt in der Profimannschaft gab.

Der beidfüßige, offensive Mittelfeldspieler absolvierte 11 Länderspiele im U21-Team von Irland. Seine Mutter ist aus Irland, sein Vater aus Deutschland.

Conor Noß: „Ich bin sehr glücklich, ein Spieler vom FC Blau-Weiß Linz zu sein und freue mich auf die kommende Saison. Ich kann es kaum abwarten, gemeinsam mit meinen Teamkollegen und im neuen Stadion vor unseren Fans zu spielen. Die Herausforderung, mich in einem neuen Land und Umfeld weiterzuentwickeln, spornt mich sehr an."

Herzlich Willkommen, Conor! 🔵⚪️



"Zwei sehr gut ausgebildete Spieler, die sowohl zwischen den Linien als auch in der Tiefe unserem Spiel mehr Qualität geben werden"

Mehmet Ibrahimi (geb.: 09.02.2003 in Troisdorf/Nordrhein-Westfalen) wechselt von RB Leipzig zum FC Blau-Weiß Linz und unterschreibt einen Vertrag bis 2025 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Der 20-jährige Deutsche mit Abstammung im Kosovo begann das Fußballspielen beim SV Rot-Weiß Hütte und wechselte 2010 zum 1. FC Köln. Nach 7 Jahren schloss sich der Stürmer im Sommer 2017 der Jugend von RB Leipzig an. 2022 wurde er in die Profimannschaft hochgezogen und für ein Jahr an den deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig verliehen.

Mehmet Ibrahimi: „Ich freue mich riesig hier zu sein und kann es kaum erwarten, mit unseren tollen Fans gemeinsam Erfolge zu feiern."

Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz: „Mit Conor und Memo haben wir zwei unglaublich talentierte und vielversprechende Talente für uns gewinnen können, die uns qualitativ verstärken werden und uns letzte Woche in allen Belangen überzeugen konnten. Zwei Spieler aus Gladbach und Leipzig zu uns lotsen zu können, zeigt, welch guten Weg wir in den letzten Jahren eingeschlagen haben. Ich will mich auf diesem Wege bei den Verantwortlichen der beiden Vereine für die professionelle und respektvolle Abwicklung bedanken."

Gerald Scheiblehner, Cheftrainer FC Blau-Weiß Linz: "Sowohl Connor als auch Mehmet haben uns zu 100% überzeugt, dass sie sehr gut in unsere Mannschaft passen. Zwei sehr gut ausgebildete Spieler, die sowohl zwischen den Linien als auch in der Tiefe unserem Spiel mehr Qualität geben werden. Ich freue mich, dass sich die beiden Jungs für Blau Weiß Linz entschieden haben."