Der FC Red Bull Salzburg bestimmt die Fußball-Schlagzeilen in Österreich am heutigen Dienstag. Erst der Paukenschlag, respektive Mega-Transfer von Sportdirektor Christoph Freund zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Und am Abend folgt ein weiterer Wechsel zu einem anderen deutschen Kultklub. Allerdings in den hohen Norden! Und auf Leihbasis: Ignace van der Brempt. Der 21-jährige, belgische Rechtsverteidiger spielt in der kommenden Saison beim deutschen Zweitligisten, für den in 11 Tagen die Saison mit dem "Kracher" gegen den FC Schalke 04 beginnt. Siehe Sommer-Transfers!

24 Pflichtpartien in eineinhalb Jahren für Rote Bullen

Ignace Van der Brempt (geb.: 1. April 2002 in Antwerpen) wechselt für die kommende Saison in die zweite deutsche Bundesliga und unterschreibt einen Leihvertrag beim Hamburger SV. Der 21-jährige belgische U21-Teamakteur ist seit Jänner 2022 bei den Roten Bullen und kam wettbewerbsübergreifen auf 24 Pflichtpartien.

Nachdem der HSV am Samstag noch im Testspiel gegen den FC Red Bull Salzburg in Anif mit 1:4 unterlag, bekommt der Traditionsklub mit der Raute im Wappen nun zumindest im Nachgang einen Spieler vom österreichischen Serienmeister.

Jugendvereine von Van der Brempt: Schelle Sport (2007-2010), Germinal Beerschot Antwerpen (2010-2011), Beerschot AC (2011-2013), Rupel Boom (2013-2014), KV Mechelen (2014-2017), Club Brugge (2017-2019).