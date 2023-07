ADMIRAL Bundesligist FK Austria Wien trennte sich am frühen Dienstagabend 1:1 vom zyprischen Meister Aris Limassol. Sommer-Neuzugang Tin Plavotić, ehemals SV Guntamatic Ried, brachte die Veilchen mit seinem Premierentreffer in Führung. Höhepunkt: Der wiedergenesene Muharem Huskovic wurde nach dem Spiel von den zahlreichen Austria-Fans gefeiert.

Plavotic' Premierentreffer schnell egalisiert

Drei Tage vor dem ersten Pflichtspiel bot sich für die Veilchen die letzte Gelegenheit, sich in die Startelf für das Erstrundenspiel im Uniqa-ÖFB-Cup gegen den SV Spittal/Drau (Freitag, 21. Juli, 18 Uhr, Ligaportal-Liveticker) zu kämpfen. Gegen die Zyprioten, die ihr Trainingslager mit diesem Testspiel abschlossen, kam erstmals in der Vorbereitung Christian Früchtl im Tor zum Einsatz.

Zu tun bekam der Torhüter vorerst aber nur wenig, die Veilchen waren das tonangebende Team und kamen durch Haris Tabaković, der als Kapitän auflief, und Aleksandar Jukić zu ersten Gelegenheiten. Nach einer guten Viertelstunde zappelte der Ball dann erstmals im Netz: Tin Plavotić (Foto oben), heute zentral in der Dreierkette aufgeboten, köpfte nach einem Corner von Dominik Fitz ein (17.).

Die violette Führung sollte aber nicht lange halten, quasi im Gegenzug tauchten die Gäste aus Zypern im letzten Drittel auf und kamen nach einer flachen Hereingabe von links zum Ausgleich (18.). Danach flachte die Partie bei schwülen Verhältnissen etwas ab.

Zwar waren Matthias Braunöder & Co weiter das aktivere Team, richtig gefährlich wurde es aber nur selten. Die beste Möglichkeit fand Fitz vor, der fein in den Strafraum vorstieß, noch einen Haken setze und dann abzog, sein Versuch konnte aber geblockt werden.

Huskovic scheiterte an der Stange und wurde nach Schlusspfiff gefeiert

Zur Pause wechselte Trainer Michael Wimmer viermal, die rund 1.300 Zuschauer:innen in der Generali-Arena begrüßten dabei unter anderem Muki Husković mit einem Sonderapplaus. Die erste Chance nach dem Seitenwechsel verbuchten die Zyprer, Früchtl musste beim Schuss im Strafraum aber nicht eingreifen.

Nach einem Braunöder-Eckball köpfte Plavotić nochmals zur Mitte, wo Johannes Handl das Tor mit seinem Schuss knapp verfehlte. Kurz darauf scheiterte erst der eingewechselte Romeo Vučić am gegnerischen Keeper und dann Husković nach Maßflanke von Luca Pazourek per Kopf an der Stange.

Im Finish wurde die Partie etwas hektischer und ruppiger, Torchancen waren eher Mangelware. Schiedsrichter Harald Lechner beendete den Test pünktlich nach 90 Minuten, womit die Veilchen die Vorbereitung ungeschlagen (vier Siege, zwei Remis) abschlossen.

Nach dem Schlusspfiff feierten die Austria-Fans mit "Muki" Husković, forderten den Stürmer immer wieder zur Welle auf und entließen ihn mit Sprechchören in die Kabine.

FK Austria Wien - Aris Limassol 1:1 (1:1)

Austria, 1. HZ: Früchtl - Handl, Plavotić, Meisl - Ranftl, Braunöder, Jukić, Polster - Gruber, Tabaković ©, Fitz

Austria 2. HZ: Früchtl - Handl (Kopp 72.), Plavotić, Meisl (Baltaxa 59.) - Pazourek, Braunöder (Wels 72.), Jukić (Potzmann 59.), Polster - Fischer ©, Vučić (Dramé 88.), Husković

Tore: Plavotić 17.; Babicka 18.

Generali-Arena, 1.280 Zuschauer:innen; Schiedsrichter Lechner.

🤝 Schlusspfiff in der Generali-Arena. Die Veilchen trennen sich im letzten Testspiel der Vorbereitung 1:1 vom zyprischen Meister @ArisLimassol. Tin Plavotić erzielte den Treffer der Veilchen 😇#faklive #FAKLIM pic.twitter.com/xPyenWqaNi — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) July 18, 2023

Fotocredit: FAK/Köhler