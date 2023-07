Bevor bereits am kommenden Samstag mit der ersten ÖFB-Cup-Runde beim SAK Klagenfurt der Pflichtspiel-Auftakt der neuen Saison bevorsteht, absolvierte der SK Puntigamer Sturm Graz am heutigen Dienstag noch einen echten Härtetest. Mit Galatasaray Istanbul kam der frischgebackene türkische Meister in die Merkur Arena, die Ilzer-Truppe wurde bei anfangs noch strömenden Regen voll gefordert – am Ende stand ein hochverdienter 2:0-Sieg auf der Anzeigetafel. Matchwinner war der erst 17-jährige Leon Grgic als Doppeltorschütze. Damit steht eine makellose Testspiel-Bilanz zu Buche: 7 Spiele = 7 Siege.

"Gegen amtierenden Meister der Türkei so viele Chancen herauszuspielen, ist nicht selbstverständlich"

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker zum Spiel: "Ich habe heute eine sehr gute Leistung gegen einen internationalen Top-Gegner gesehen. Gegen den amtierenden Meister der Türkei so viele Chancen herauszuspielen, ist nicht selbstverständlich.

Dieses Spiel gibt uns definitiv noch wichtige Aufschlüsse vor den Start der Saison und ein gutes Gefühl für den Pflichtspiel-Auftakt am Wochenende."

SK Puntigamer Sturm Graz vs. Galatasaray Istanbul 2:0 (0:0)

Tore: Grgic (72', 82')

Merkur Arena Graz, Dienstag 18. Juli 2023, 19 Uhr, 4.000 Zuschauer



SK Puntigamer Sturm Graz (HZ 1): Scherpen - Gazibegovic - Affengruber - Wüthrich - Schnegg - Hierländer - Stankovic - Kiteishvili - Horvat - Sarkaria - Włodarczyk.

SK Puntigamer Sturm Graz (HZ 2): Scherpen (Maric, 61') - Stückler - Geyrhofer - Molnar - Dante -Serrano - Bøving - Demaku - Prass - Jantscher - Grgic



Galatasaray (Startformation): Muslera - Boey - Nelsson - Abdülkerim - Angelino - Berkan - Midtsjo - Zaniolo - Mertens - Kerem - Baris

Und das war's! Wir gewinnen verdient mit 2:0 und bauen unsere Testspiel-Siegesserie auf sieben Erfolge en suite aus! 💪 #sturmgraz #STUGSK #Friendlies2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at