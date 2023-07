Mit der 1. Runde im UNIQA ÖFB Cup fällt in Österreich der Startschuss für die Fußball-Saison 2023/24. Von Donnerstag, 20. bis Sonntag, 23. Juli fighten 64 Teams in 32 Duellen um den Aufstieg. Ligaportal gibt euch den Überblick darüber, welche Spiele wo live übertragen werden. Selbstverständlich werden alle Partien auch im Ligaportal Live-Ticker zu verfolgen sein. Lade dir jetzt die neue Ligaportal-App auf dein Smartphone.

ÖFB Cup 2023/24 Runde 1 im Überblick:

>> zum ÖFB-Cup Live-Ticker Runde 1



SC Neusiedl am See 1919 vs. SV Licht-Loidl Lafnitz (Live-Ticker auf ligaportal.at)

Donnerstag, 20.07.2023, 19:00 Uhr, Sportzentrum Neusiedl am See



SC Röfix Röthis vs. LASK (LIVE auf ORF Sport+/Konferenz und auf ligaportal.at)

Freitag, 21.07.2023, 18:00 Uhr, Sportplatz an der Ratz Röthis



SV SPORTASTIC Spittal vs. FK Austria Wien (LIVE auf ORF Sport+/Konferenz und auf ligaportal.at)

Freitag, 21.07.2023, 18:00 Uhr, Goldeckstadio­n Spittal



FCM Flyeralarm Traiskirchen vs. Cashpoint SCR Altach (Live-Ticker auf ligaportal.at)

Freitag, 21.07.2023, 19:00 Uhr, ARBÖ-Arena Traiskirchen

SV Sedda Bad Schallerbach vs. WSG Tirol (Live-Ticker auf ligaportal.at)

Freitag, 21.07.2023, 19:00 Uhr, SV Sedda Bad Schallerbach



ASK Voitsberg vs. First Vienna 1894 (Live-Ticker auf ligaportal.at)

Freitag, 21.07.2023, 19:00 Uhr, Sparkassen-Arena Voitsberg



SC Sparkasse IMST 1933 vs. SC Schwarz Weiß Bregenz (Live-Ticker auf ligaportal.at)

Freitag, 21.07.2023, 19:00 Uhr, Velly Arena IMST



Deutschlandsberger SC vs. KSV 1919 (Live-Ticker auf ligaportal.at)

Freitag, 21.07.2023, 19:00 Uhr, Koralmstadion Deutschlandsberg



SC/ESV Parndorf vs. ASV Draßburg (Live-Ticker auf ligaportal.at)

Freitag, 21.07.2023, 19:30 Uhr, Heidebodenstadion

FC Marchfeld Donauauen vs. SC Bauer Bikes WEIZ (Live-Ticker auf ligaportal.at)

Freitag, 21.07.2023, 19:30 Uhr, Aulandstadion



TWL Elektra vs. SKN St. Pölten (Live-Ticker auf ligaportal.at)

Freitag, 21.07.2023, 19:30 Uhr, Sportanlage Raxgasse



FavAC 1910 vs. TSV Egger Glas Hartberg (Live-Ticker auf ligaportal.at)

Samstag, 22.07.2023, 16:00 Uhr, FavAC Platz



Meusburger FC Wolfurt vs. SV Austria Salzburg (Live-Ticker auf ligaportal.at)

Samstag, 22.07.2023, 16:30 Uhr, Sportplatz an der Ach



SVG Reichenau – Innsbruck vs. FC Mohren Dornbirn 1913 (Live-Ticker auf ligaportal.at)

Samstag, 22.07.2023, 16:30 Uhr, Sportplatz Reichenau

AXIII Auhof Center vs. USV Raiffeisen Weindorf St. Anna am Aigen (Live-Ticker auf ligaportal.at)

Samstag, 22.07.2023, 17:00 Uhr, Kinkplatz



SPG Silz/Mötz vs. SC Austria Lustenau (Live-Ticker auf ligaportal.at)

Samstag, 22.07.2023, 17:30 Uhr, Inn Stadion / Mötz



ATUS Ferlach vs. DSV Leoben GGMT Revolution (Live-Ticker auf ligaportal.at)

Samstag, 22.07.2023, 17:30 Uhr, ATUS Ferlach Sportplatz



SV Sparkasse Leobendorf vs. SV Horn (Live-Ticker auf ligaportal.at)

Samstag, 22.07.2023, 17:30 Uhr, Sportplatz SV SPK Leobendorf



SAK Posojilnica Bank vs. SK Puntigamer Sturm Graz (LIVE auf ORF 1 und auf ligaportal.at)

Samstag, 22.07.2023, 17:30 Uhr, SAK Sportpark Welzenegg

FC Pinzgau Saalfelden vs. BSK 1933 (Live-Ticker auf ligaportal.at)

Samstag, 22.07.2023, 18:00 Uhr, 1508 SaalfeldenArena



SV Klöcher Bau Oberwart vs. SV Stripfing/Weiden (Live-Ticker auf ligaportal.at)

Samstag, 22.07.2023, 18:30 Uhr, Oberwart – Informstadion



Union Raiffeisen Gurten vs. VfB Hohenems (Live-Ticker auf ligaportal.at)

Samstag, 22.07.2023, 18:30 Uhr, Park 21 Arena



SPG Wallern/St. Marienkirchen vs. FC Blau-Weiß Linz (Live-Ticker auf ligaportal.at)

Samstag, 22.07.2023, 18:30 Uhr, Zaunergroup Arena



FC Kufstein vs. RZ Pellets Wolfsberger AC (Live-Ticker auf ligaportal.at)

Samstag, 22.07.2023, 19:00 Uhr, Kufstein Arena

SPG HOGO Wels vs. SV Guntamatic Ried (LIVE auf ORF Sport+/Konferenz und auf ligaportal.at)

Samstag, 22.07.2023, 20:30 Uhr, Huber-Arena



Kremser SC vs. SKU Ertl Glas Amstetten (LIVE auf ORF Sport+/Konferenz und auf ligaportal.at)

Samstag, 22.07.2023, 20:30 Uhr, Sepp-Doll-Stadion



TuS Bad Gleichenberg vs. GAK 1902 (LIVE auf ORF Sport+/Konferenz und auf ligaportal.at)

Samstag, 22.07.2023, 20:30 Uhr, Bad Gleichenberg Arena



SK BMD Vorwärts Steyr vs. SK Austria Klagenfurt (LIVE auf ORF Sport+/Konferenz und auf ligaportal.at)

Samstag, 22.07.2023, 20:30 Uhr, LIWEST Arena



ASK Klagenfurt vs. FC Flyeralarm Admira (Live-Ticker auf ligaportal.at)

Sonntag, 23.07.2023, 10:30 Uhr, ASK Sportzentrum Fischl

Spielgemeinschaft SCU Ardagger/USV Viehdorf vs. FC Red Bull Salzburg (LIVE auf ORF Sport+ und auf ligaportal.at)

Sonntag, 23.07.2023, 11:00 Uhr, Sportplatz SC Union Ardagger



SV Klement Haitzendorf vs. FAC Wien (Live-Ticker auf ligaportal.at)

Sonntag, 23.07.2023, 17:00 Uhr, Sportanlage SV Klemens Haitzendorf



SR Donaufeld vs. SK Rapid (LIVE auf ORF 1 und auf ligaportal.at)

Sonntag, 23.07.2023, 17:45 Uhr, Wiener Sport-Club Platz





Fotocredit: RiPu