Admiral seit 2021 Bewerbs-Sponsor von Bundesliga und 2. Liga

Rund um die Saisoneröffnungs-Pressekonferenz haben Admiral Sportwetten und die österreichische Fußball-Bundesliga vorzeitig die Verlängerung des Sponsorings der beiden höchsten Männer-Spielklassen bis 2028 bekanntgegeben. Admiral ist seit 2021 Bewerbs-Sponsor von Bundesliga und 2. Liga. Mit Start der Saison 2023/24 läuft auch die heimische Frauen-Bundesliga unter dem Schirm des Sportwettanbieters.

Für Jürgen Irsigler, Geschäftsführer von Admiral Sportwetten, ist diese Verlängerung etwas ganz Besonderes, wie er im Rahmen der Pressekonferenz erwähnte: „Ich möchte mich einerseits bei der österreichischen Fußball-Bundesliga für die tolle Kooperation in den letzten beiden Jahren bedanken aber auch bei allen Vereinen der ersten und zweiten Bundesliga.“

Damit eine Verlängerung des Naming-Right-Sponsorings möglich ist, müssen alle Vereine der beiden Spielklassen zustimmen. „Für diese Einstimmigkeit und dieses Vertrauen für die nächsten fünf Jahre möchte ich mich bei allen bedanken.“

Auch für Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer ist die Verlängerung ein wichtiger Schritt in der langfristigen, finanziellen Planung. „Vor zwei Jahren haben wir unsere Kooperation mit Admiral gestartet, die zum ersten Mal die beiden höchsten Spielklassen betrifft. Wir stehen nun hier zusammen, weil wir den Erfolg der Kooperation verlängern wollten und das auch frühzeitig. Dafür möchte ich mich bei Jürgen Irsigler und Paul Kozelsky bedanken aber auch natürlich bei den Klubs.“

“Brücke zwischen Männer- und Frauenfußball”

Für Irsigler ist die Verlängerung aber auch ein Beitrag, „sodass sich der Fußball in Österreich weiterentwickelt – gemeinsam mit uns, der Liga und den Vereinen.“

Der Admiral-Geschäftsführer blickte dabei auch auf die Entwicklungen der vergangenen zwei Jahre zurück: „Wir haben sehr viele Social-Media-Aktivitäten zusammen mit den Vereinen gemacht. Da hat sich in den letzten zwei Jahren ziemlich viel entwickelt. Wenn man die Admiral Frauen-Bundesliga ab der neuen Saison anspricht, dann wollen wir auch gemeinsam eine Brücke zwischen Männer- und Frauenfußball schaffen. Es gibt bereits einige Vereine die auf das Thema Frauenfußball in der Vergangenheit aber auch in der Gegenwart gesetzt haben. Ich bin davon überzeugt, dass in diesem Thema noch einiges weitergehen wird.“

Der Sportwettenanbieter hat mit vielen Services und Aktionen in den vergangenen zwei Jahren das Produkt Bundesliga gemeinsam mit den Stakeholdern weiterentwickelt. So konnten >> Services für Medien (z.B. Foto- und Radioservice), Spieler (Vertical-Offensive) sowie Fans und Vereine (GIPHYs) etabliert werden. Zahlreiche Aktivierungen wie zum Beispiel der >> ADMIRAL Bundesliga SIXPACK, >> Promotions vor und in den Stadien sowie >> Gewinnspiele sollen für noch mehr Attraktivität im heimischen Fußball sorgen.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at