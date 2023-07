Wie ADMIRAL Bundesligist SC Austria Lustenau am heutigen Mittwoch vermeldet, wird Yadaly Diaby auch in der kommenden Saison die Fußballschuhe für die Vorarlberger schnüren. Kooperationspartner Clermont Foot 63 und die Austria verständigten sich auf eine Verlängerung der Leihe des 21-jährigen Franzosen bis Sommer 2024.

"Wird unser Angriffsspiel durch sein Tempo, Zug zum Tor sowie Flexibilität im letzten Drittel prägen"

Yadaly Diaby wechselte im August 2022 erstmalig auf Leihbasis nach Lustenau und kam in der abgelaufenen Saison auf 22 Ligaeinsätze sowie drei Spiele im Europa-Cup-Playoff für die Grün- Weißen. Insgesamt gelangen dem Außenbahnspieler dabei vier Tore und drei Vorlagen.

Mit Fortdauer der Leihe konnte Diaby immer mehr überzeugen, was ihm eine einmalige Einberufung in das Nationalteam von Guinea bescherte. Neben einem Freundschaftsspiel gegen Brasilien kam er zweimal in der Afrika-Cup-Quali zum Einsatz. An diese Erfolge möchte der Angreifer nun weiter anknüpfen.

Diaby wurde im Nachwuchs von Adrezieux-Botheon ausgebildet und schaffte dann über die zweite Mannschaft von Clermont den Sprung zu den Profis und in weiterer Folge zum SC Austria Lustenau. Der junge Franzose unterschreibt einen Leihvertrag bis Sommer 2024.

"Baiye oder Teixeira haben gezeigt, dass 2. Jahr in gewohnter Atmosphäre Spielern Schub verleihen kann"

Sportdirektor Alexander Schneider: „Wir sind sehr froh, dass Yadaly sich entschieden hat, noch eine weitere Saison bei uns zu verbringen. Nach einer Eingewöhnungsphase in der Hinrunde, die bei jungen Spielern mehr als selbstverständlich ist, hat Yada speziell in der zweiten Saisonhälfte gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt und war seitdem ein wesentlicher Bestandteil unserer Offensive.

Wir sind überzeugt, dass seine Entwicklung noch lange nicht am Ende ist, er in dieser Saison noch weitere Schritte gehen und unser Angriffsspiel durch sein Tempo, seinen Zug zum Tor sowie seine Flexibilität im letzten Drittel prägen wird. Beispiele wie Brandon Baiye oder Bryan Teixeira haben gezeigt, dass ein zweites Jahr in gewohnter Atmosphäre den Spielern einen weiteren Schub verleihen kann.“

Bienvenue à nouveau, Yada! 🟩⬜️



Yadaly Diaby läuft auch in der neuen Saison für Grün-Weiß auf. Der Nationalspieler von Guinea wechselt leihweise bis nächsten Sommer von @ClermontFoot zur Austria.



➡️ https://t.co/u1FlSPVTGC pic.twitter.com/f43upv9Xv1 — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) July 19, 2023

Fotocredit: SC Austria Lustenau