Am heutigen Mittwoch kommt Bewegung rein in den Personal-Kader des ADMIRAL Bundesligisten SC Austria Lustenau. Nach Yadaly Diaby - wie zuvor vermeldet - kommt mit Baila Diallo ein zweiter Spieler von Kooperationspartner Clermont Foot 63 nach Lustenau. Der 22-jährige Linksverteidiger, der 2 Länderspiele für die U23 vom Senegal absolvierte, unterschreibt ebenfalls einen Leihvertrag bis Sommer 2024. Siehe Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

"Hat bewiesen, dass er auf hohem Niveau spielen kann und enormes Potenzial aufweist"

Baila Diallo wurde im Nachwuchs von Clermont Foot 63 ausgebildet. Im Sommer 2021 wurde der in Toulouse geborene, 1,76 Meter große Außenspieler für ein Jahr an den französischen Drittligisten US Orleans verliehen und konnte dort als Stammspieler wertvolle Erfahrungen im Profibereich sammeln.

In 28 Spielen gelangen dem Doppelstaatsbürger aus Frankreich und Senegal dort ein Tor und drei Vorlagen. In der vergangenen Saison war Diallo Mitglied der Ligue 1 Mannschaft von Clermont Foot 63 und kam dort auf 6 Einsätze in der höchsten Klasse Frankreichs sowie einem Spiel im Coupe de France.

Baila Diallo ist aktueller U23-Nationalspieler Senegals. In Lustenau soll der linke Verteidiger seine nächsten Entwicklungsschritte gehen und die Österreich beim Ziel Klassenerhalt unterstützen. Diallo wird von Clermont Foot 63 vorläufig bis Sommer 2024 ausgeliehen.

Sportdirektor Alexander Schneider (im Foto mit Baila Diallo): „Mit Baila bekommen wir einen weiteren hochveranlagten Spieler, den unser Kooperationsverein schon seit seiner Jugend begleitet. Sowohl dort, als auch während seiner Leihe zu Orleans hat er bewiesen, dass er auf hohem Niveau spielen kann und enormes Potenzial aufweist.

Wir freuen uns, dass wir ihn ebenfalls vom Schritt nach Lustenau überzeugen konnten und sind uns sicher, dass diese Entscheidung ihm helfen wird, sich weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte seiner fußballerischen, aber auch persönlichen Entwicklung zu gehen.“

Fotocredit: SC Austria Lustenau