Für ADMIRAL Bundesligist FK Austria Wien steht am Freitag mit der 1. Runde des UNIQA-ÖFB-Cup das erste Pflichtspiel der neuen Saison auf dem Programm. Die Veilchen gastieren beim Kärntner Landesligisten SV Spittal/Drau (ab 18 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

Erste Pflichtpartie und damit erste Standortbestimmung der neuen Saison 2023/24 für Michael Wimmer und die Wiener Violetten.

"...allein schon aufgrund der Tradition der Austria als Rekordcupsieger"

FAK-Cheftrainer Michael Wimmer: „Der Cup ist ein sehr wichtiger Bewerb für uns, allein schon aufgrund der Tradition der Austria als Rekordcupsieger. Der Cup ist auch der kürzeste Weg zu einem Titel und in eine Europacup-Gruppenphase. Wir nehmen die erste Runde in Spittal sehr ernst."

Die Veilchen bereiten sich optimal auf den Gegner vor, am Donnerstag-Vormittag wird die Mannschaft extra am Kunstrasenplatz des Trainingsgeländes der Generali-Arena trainieren, um sich auf die Gegebenheiten vor Ort in Spittal vorzubereiten, am frühen Nachmittag macht sich der Mannschaftsbus auf den Weg nach Kärnten:



„Wir wissen, dass der Cup seine eigenen Gesetze hat und werden deshalb keinen Gegner unterschätzen. Wir haben Spittal beobachtet und bereiten uns professionell auf das Spiel vor, fahren aber schon auch mit voller Überzeugung hin und wollen eine Runde weiterkommen. Wir werden am Freitag mit viel Energie in das Spiel gehen“, sagt Michael Wimmer.

Ausfälle und Fragezeichen

Hakim Guenouche fällt mit einer Muskelverletzung aus. Silva (Knöchel), Romeo Vucic (krank) und Muharem Huskovic (Schlag aufs Sprunggelenk) sind für den ÖFB-Cup-Auftakt am Freitag fraglich. Ansonsten fallen die Langzeitverletzten Marko Raguz, Ziad El Sheiwi und Florian Wustinger aus.

Der Senat 1 der @OEFBL hat Matteo Meisl nach seinem Ausschluss im Testspiel gegen Galatasaray gemäß §99 der ÖFB-Rechtspflegeordnung mit einer Ermahnung belegt.



Damit ist der Innenverteidiger am Freitag im Cupspiel gegen den SV Spittal/Drau spielberechtigt.#faklive #FAK pic.twitter.com/IXZmxaHsr8 — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) July 19, 2023

Fotocredit: Josef Parak