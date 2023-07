Namory Cisse wird ab der kommenden Saison im grün-weißen Trikot zu sehen sein. Der 20- jährige Österreicher kommt von Fortuna Sittards U21-Team.

Namory Cisse begann seine Fußballkarriere beim FC Wacker Innsbruck. Noch im Jugendalter wechselte der großgewachsene Stürmer in den Nachwuchsbereich des 1. FC Köln. Beim deutschen Bundesligisten konnte er in 25 Spielen in der U17- bzw. U19 Bundesliga neun Tore beisteuern, ehe er im August 2022 in die Niederlande zur U21- Mannschaft von Fortuna Sittard wechselte.

Dort hatte der Angreiferin der letzten Saison mit seinen Toren maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Zweitvertretung des Teams aus der niederländischen Eredivise. Cisse trainiert seit zwei Wochen schon als Testspieler bei den Grün-Weißen mit und wurde in der Vorbereitung in den Testspielen gegen den FC St. Gallen, den Dornbirner SV und Holstein Kiel eingesetzt. In dieser Zeit hinterließ der Stürmer einen sehr guten Eindruck und erzielte zudem einen Treffer.

Cisse unterschreibt bei der Austria einen Vertrag bis Sommer 2025.

Statement Alexander Schneider: „Wir freuen uns mit Namory einen spannenden österreichischen Perspektivspieler bei uns begrüßen zu dürfen. Er hat in den letzten Wochen sowohl sportlich als auch menschlich einen super Eindruck gemacht und sich diese Chance mehr als verdient. Natürlich wissen wir, dass der Sprung in die Bundesliga groß ist und Namory wahrscheinlich noch etwas Zeit benötigt, um sich anzupassen und die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu gehen. Aber wer die Philosophie des Vereins in den letzten Jahren verfolgt hat, weiß, dass er diese Zeit bei uns bekommt und wir ihn dabei bestmöglich unterstützen. Das Gesamtpaket, welches er als großgewachsener Mittelstürmer mit seiner Dynamik, seiner Disziplin gegen den Ball und auch seinem Charakter mitbringt, wird uns auf jeden Fall helfen.