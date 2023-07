Es gehört beim FC Red Bull Salzburg fast schon zum "guten Ton", dass die Wochen der Vorbereitung mit einem ganz besonderen Testspiel garniert werden. Nach Duellen mit den Kapazundern des FC Liverpool (2022), Atletico Madrid und FC Barcelona (beide 2021), erneut mit dem FC Liverpool (2020), FC Chelsea und Real Madrid (beide 2019) tritt auch in diesem Sommer wieder ein Top-Team zu Sparringszwecken in der Red Bull Arena an: Inter Mailand!

"Tolle Anerkennung, dass mittlerweile so viele große Klubs zu Testmatches nach Salzburg kommen"

Am Mittwoch, den 9. August, empfangen die Roten Bullen um 19:00 Uhr in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim den italienischen Renommierklub Inter Mailand, den UEFA Champions League-Finalisten vom Juni und Tabellendritten der abgelaufenen Serie A.

Das Spiel wird live bei ServusTV und ServusTV ON zu sehen sein.