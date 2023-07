2022/23 endete die Uniqa-ÖFB-Cup-Saison für den SK Puntigamer Sturm Graz in Klagenfurt. Mit dem 2:0-Finalsieg gegen den SK Rapid Wien. 83 Tage später beginnt auch die neue Pokal-Spielzeit für den Titelverteidiger wieder in Klagenfurt (beim SAK/Kärntner Liga) und soll für die Steirer möglichst auch wieder in der Stadt am Wörthersee enden mit dem Finale im Frühjahr 2024. Spielbeginn morgen im SAK Sportpark Welzenegg ist um 17.30 Uhr - Ligaportal-Liveticker.

"Wundervoller Bewerb beginnt aber von vorne, es warten wieder 6 Endspiele auf uns"

Cheftrainer Christian Ilzer über die bevorstehende Saison im ÖFB Cup: „Wir alle erinnern uns mit großer Freude an die letztjährige Cup-Saison – der Titelgewinn wird uns allen ewig in Erinnerung bleiben. Jetzt beginnt dieser wundervolle Bewerb aber von vorne, es warten wieder sechs Endspiele auf uns. In jedem einzelnen Spiel werden wir gefordert sein, eine Top-Leistung abzuliefern, dafür wollen wir von der ersten Runde an voll bereit sein.

Deshalb haben wir uns auch sehr konzentriert und fokussiert auf unseren Erstrundengegner SAK Klagenfurt vorbereitet. Der SAK ist eine spielstarke Mannschaft, die alles versuchen wird, um uns Paroli zu bieten. Wir alle freuen uns auf einen interessanten und spannenden Auftakt in die heurige Cup-Saison!"

"Gefühl, Cup-Bewerb als Titelverteidiger in Angriff zu nehmen, ist natürlich schön"

Auch Angreifer Manprit Sarkaria (Foto), der im Pokal-Finale gegen den SK Rapid in der abgelaufenen Saison mit seinen beiden Toren zum Matchwinner beim 2:0-Triumph wurde, freut sich schon auf den Saisonstart: "Das Gefühl, den Cup-Bewerb als Titelverteidiger in Angriff zu nehmen, ist natürlich schön. Wir dürfen den SAK morgen aber natürlich nicht unterschätzen. Wir werden versuchen, unser bestmögliches Spiel auf den Platz zu bekommen und so in die nächste Runde einzuziehen."

Titelverteidiger beim Viertligisten haushoher Favorit

Der Amateurclub aus Klagenfurt ist in der kommenden Saison in der Kärntner Liga aktiv (4. Leistungsstufe), nachdem man zuletzt als Schlusslicht aus der Regionalliga Mitte abstieg.

Als Schiedsrichter der Partie fungiert Achim Untergasser.

Ganze 16x in Folge qualifizierte sich der SK Sturm für die 2. Runde im ÖFB Cup. In der 1. Runde verabschiedete man sich zuletzt 2006, damals gegen Kalsdorf.

In allen 7 Vorbereitungsspielen vor dem Saisonstart blieb die Ilzer-Truppe nicht nur unbesiegt – mit 7 Siegen bleib die Weste gar weiß.

Fotocredit: RiPu