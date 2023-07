Laut der französischen Sportzeitung „L’Equipe“ wird Angriffs-Talent Emanuel Emegha nach nur einer Saison beim SK Puntigamer Sturm Graz die Steirer wieder verlassen. Und zwar Richtung Richtung Racing Straßburg. Dem Medium zufolge werde der 20-jährige, niederländische Stürmer noch am Freitagabend einen Vertrag beim Lique 1-Klub, der seit kurzem Patrick Vieira als neuen Cheftrainer hat und am nächsten Mittwoch ein Testspiel gegen den österreichischen Vizemeister absolviert, unterschreiben.

36 Pflichtpartien für SK Sturm Graz

Emanuel Emegha, der im Sommer 2022 für 1,5 Mio. von Royal Antwerpen nach Graz kam und beim SK Sturm einen Vertrag bis Juni 2026 hat, werde demnach für kolportierte 12 Mio. Euro ins Elsass wechseln. Bei Racing soll der 1,95 Meter große Niederländer mit nigerianischen Wurzeln einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Für den österreichischen Vizemeister absolvierte der Youngster, der 1 Länderspiel (2 Tore) für die U20 der Niederlande bestritt, wettbewerbsübergreifend 36 Pflichtpartien und steuerte dabei 10 Tore und 5 Vorlagen bei.

Bereits beim jüngsten Testspiel der "Blackies" gegen Galatasaray Istanbul verstärkte sich die Spekulation eines Transfers, da Emanuel Emegha schon nicht mehr im Kader von Cheftrainer Christian Ilzer stand. Offizielle Begründung des Klubs: erkrankt. SK Sturm-Sportchef Andreas Schicker bestätigte vorliegende Angebote für den großgewachsenen Stürmer.

Racing Straßburg schaffte in der abgelaufenen Saison in der Lique 1 gerade noch auf der Zielgeraden den Klassenerhalt und war davor in den Schlagzeilen gewesen, als bekannt wurde, dass mit Todd Boehly der Eigentümer von Chelsea als Großaktionär einsteigt.

Am kommenden Mittwoch (17:30 Uhr) bestreitet der SK Sturm ausgerechnet gegen Racing ein Testspiel, womöglich schon mit Emanuel Emegha, dessen Zwillingsbruder Joshua Emegha bei HV & CV Quick Den Haag U23 spielt, im Trikot der Franzosen?

