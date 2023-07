Am Freitag, dem 21. Juli 2023, gingen in der 1. Runde des UNIQA ÖFB Cup 10 der 32 Spiele über die Bühne. Mit dem FK Austria Wien, dem LASK, dem Cashpoint SCR Altach und der WSG Tirol stiegen alle vier - bei den beiden West-Klubs war es allerdings knapp - im Einsatz befindlichen Teams aus der ADMIRAL Bundesliga in die 2. Runde auf. Auch sonst konnte ein Großteil der als Favoriten gehandelten Vereine ihre Spiele für sich entscheiden. Nachfolgend die Spiele kompakt.

Bum, Bum Buksa! Der 20-jährige Pole erlöste am Freitagabend mit einem Sonntagsschuss ins Kreuzeck die WSG Tirol beim Viertligisten SV Bad Schallerbach in der Verlängerung zum 3:2-Siegtreffer und schnürte bei seiner Pflichtspiel-Premiere für die Wattener sogleich einen Doppelpack.

Rekordcupsieger Austria Wien macht bereits in Halbzeit 1 alles klar

SV SPORTASTIC Spittal vs. FK Austria Wien 0:7 (0:4)

Tore: Tabakovic (12.), Fischer (35., 58.), Holland (38.), Jukic (45+2.), Huskovic (80.), Fitz (87.) - siehe auch ausführlichen Spielbericht!



Der Rekord-Cupsieger aus Wien-Favoriten (27x gewann die Austria den Pokal) setzte sich zum Start des UNIQA ÖFB Cup 7:0 bei Spittal/Drau durch. Die Veilchen erspielen sich gegen den Klub aus der Kärntner Liga von Beginn an ein Übergewicht. Torjäger Haris Tabakovic drückt den Ball nach einer Flanke von der linken Seite zum frühen 1:0 über die Linie (12.). Noch vor der Pause sorgt der Bundesligist durch einen Kopfball von Manfred Fischer (35.) und schönen Distanzschüssen von James Holland (38.) sowie Aleksandar Jukic (45+2.) für klare Verhältnisse - 4:0.

Auch nach dem Seitenwechsel kann das Team von Cheftrainer Michael Wimmer Druck erzeugen. Neo-Kapitän Manfred Fischer darf seinen zweiten Treffer des Tages bejubeln, lässt den Ball in der rechten Ecke zappeln - 5:0 (58.). Das halbe Dutzend macht der eingewechselte Muharem Huskovic im ersten Pflichtspiel nach langer Verletzungspause voll - 6:0 (80.). Das 7:0 von Dominik Fitz bereitet der 20-Jährige vor (87.).

Als Röthis-Kapitän von Bord, brachen alle Dämme

SC Röfix Röthis vs. LASK 0:6 (0:1)

Tore: Ljubičić (24.), Koné (50., 57.), Mustapha (69.), Ziereis (84.), Goiginger (87.); Rote Karte: Schöch (21.) - siehe auch ausführlichen Spielbericht!



Die Linzer dürfen beim Gegner aus der Regionalliga West einen 6:0-Sieg bejubeln. Für den SC Röthis beginnt die Partie mit einer frühen Roten Karte denkbar schlecht. Kapitän Felix Schöch muss nach Verhinderung einer klaren Torchance vom Platz (21.). Der LASK kann schnell Kapital aus der Überzahl schlagen und geht durch einen Kopfball von Marin Ljubičić 1:0 in Führung (24.).

Kurz nach der Pause legt der Dritte der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga-Saison durch einen Treffer von Moussa Koné nach - 2:0 (50.). Einige Augenblicke später netzt der Neuzugang erneut und schnürt damit einen Doppelpack - 3:0 (57.). Der LASK bestimmt in Vorarlberg weiter das Spielgeschehen. Ein Kopfball-Tor von Ibrahima Mustapha (69.), ein Abstauber von Philipp Ziereis (84.) und ein präziser Abschluss in die lange Ecke von Thomas Goiginger (87.) machen den 6:0-Endstand perfekt.

Kam, sah und traf für die Vienna: Sommer-Neuzugang Christoph Monschein. Der 30-jährige Stürmer wurde nach einer Spielstunde eingewechselt und kippte die Partie mit seinem Doppelpack.

Matchwinner Monschein

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg vs. First Vienna Football-Club 1894 1:2 n.V. (1:1, 1:0)

Tore: Stefan Sulzer (2.) bzw. Monschein (74., 117.)



Bei ADMIRAL 2. Ligist First Vienna FC 1894 wird Neuzugang Christoph Monschein in der 1. Runde des UNIQA ÖFB Cup gegen Voitsberg zum Matchwinner. Bereits in der 2. Minute müssen die Döblinger einen Rückstand hinnehmen. Stefan Sulzer netzt für die Steirer aus der Regionalliga Mitte nach einem idealen Pass zum 1:0 (2.).

In der 74. Minute kann Christoph Monschein ausgleichen, womit es in die Verlängerung geht. Dort ist der 30-jährige Stürmer in der 117. Minute erneut zur Stelle und besorgt den späten 2:1-Erfolg der Vienna.

Falken zittern sich zum Aufstieg per Elfmeterschießen



Deutschlandsberger SC "Wonisch Installationen" vs. KSV 1919 6:7 n.E. (1:1, 1:1, 0:0)

Tore: Tisaj (85.) bzw. Mandler (65.)



Kapfenberg steigt im Steirer-Derby beim Deutschlandsberger SC in die 2. Runde des UNIQA ÖFB Cup auf. Sowohl der ADMIRAL 2. Ligist, als auch das Team aus der Regionalliga Mitte finden im Spiel gute Chancen vor. Tobias Mandler versenkt den Ball nach einem Steilpass für den KSV 1919 in den Maschen - 1:0 (65.).

Niko Tisaj kann Deutschlandsberg mit einem späten Treffer in die Verlängerung retten (85.). Weil dort keine Tore fallen wird die Begegnung erst im Elfmeterschießen entschieden. Kapfenberg beweist die besseren Nerven und setzt sich vom Punkt am Ende mit 6:5 durch.

Nicht genug - SW verliert in Imst!



Leider nein, in einem Spiel, in dem wir aus unseren Spielanteilen nichts machen konnten, verlieren wir mit 0:2.



Jetzt gilt Mund abwischen und Blick nach vorne!#ImmerWeiterSWB #SWBIMS #swbregenzhttps://t.co/DFuAWUOgtp pic.twitter.com/jbcSPdc129 — Schwarz Weiß Bregenz (@swb1919) July 21, 2023

Tiroler Regionalligist wirft Vorarlberger Zweitligist aus Wettbewerb

SC Sparkasse IMST 1933 vs. SC Schwarz Weiß Bregenz 2:0 (1:0)

Tore: Lorenz (26., 90+1.)



Mit dem Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga durfte Schwarz Weiß Bregenz in der abgelaufenen Saison einen großen Erfolg bejubeln. Der Start in den UNIQA ÖFB Cup sollte kein schönes Ende bringen. Die Vorarlberger scheiden mit einer 0:2-Niederlage beim SC Imst aus der Regionalliga West aus. Beide Tore für die Tiroler besorgt Stefan Lorenz (26., 90+1.).

Bundesligist SCR Altach zittert sich nach 0:1-Rückstand gegen Regionalligist in 2. Runde

FCM Flyeralarm Traiskirchen vs. Cashpoint SCR Altach 1:2 (1:0)

Tore: Schneider (24.) bzw. Costa (76.), Fadinger (83.).



Bei der Begegnung zwischen Traiskirchen und Altach riecht es lange nach einer Überraschung, am Ende kann der Bundesligist aber doch noch das Ticket für die 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup buchen. Nach einem kurz abgespielten Eckball bringt Niklas Schneider Traiskirchen (Regionalliga Ost) mit einem Kopfball überraschend in Führung (24.).

In der Schlussviertelstunde drehen die favorisierten Vorarlberger die Pokal-Partie noch. Gustavo Santos Costa (76.) sorgt zunächst für den Ausgleich, ehe Lukas Fadinger (83.) dem SCR Altach den 2:1-Sieg sichert.

Goalie Gruber und OÖ-Ligist SV Bad Schallerbach legten sich gegen den favorisierten ADMIRAL Bundesligisten WSG Tirol, hier mit Nik Prelec, mächtig ins Zeug.

Matchwinner Buksa - Rotsünder Forst

SV Sedda Bad Schallerbach vs. WSG Tirol 2:3 n.V. (1:1, 1:1)

Tore: Fröschl (31.), Guerrib (109.) bzw. Buksa (19., 114.), Müller (97.); Rote Karte: Forst (104.) - siehe auch ausführlichen Spielbericht samt Statements.



Die WSG Tirol muss bei Landesligist Bad Schallerbach lange zittern, kann schlussendlich aber eine vermeintliche Blamage abwehren. In der 19. Minute bringt Aleksander Buksa den Bundesligisten per Kopfball noch auf Kurs - 1:0. Bad Schallerbach hat die passende Antwort parat und stellt durch einen Abschluss von der Strafraumgrenze von Alexander Fröschl auf 1:1 (31.).

Die Partie sollte erst in der Verlängerung entschieden werden, wo Kapitän Valentino Müller mit einem Schuss in die linke Ecke für das 2:1 der WSG sorgt (97.). Nach einer Rote Karte für Tirols Justin Forst (104.) nimmt das Duell noch einen dramatischen Verlauf. SV-Kapitän Miliam Guerrib kann für die Oberösterreicher ausgleichen (109.), aber Aleksander Buksa bewahrt die WSG Tirol mit seinem zweiten Tor noch vor einem Elfmeterschießen - 3:1 (114.).

Ost-Regionalligst souverän weiter beim Landesligisten

SC/ESV Parndorf vs. ASV Draßburg 0:5 (0:2)

Tore: Muratcehajic (6.), Meier (38.), Schimandl (57./Elfmeter), Sabados (80.), Nikolic (87.)



Das Duell zwischen Parndorf und Draßburg bedeutete ein Burgenland-Derby. Die Draßburger, die in der Regionalliga Ost beheimatet sind, lassen beim Vertreter aus der Burgenlandliga nichts anbrennen, können einen klaren 5:0-Erfolg einfahren und ziehen damit in die 2. Runde des UNIQA ÖFB Cup ein.

Nedim Muratcehajic (6.), Tobias Meier (38.), Stephan Schimandl per Elfmeter (57.), Matej Sabados (80.) und Marko Nikolic (87.) zeigen sich für die Tore verantwortlich.

"Freitag-Krimi" im Duell der Regionalligisten

FC Marchfeld Donauauen vs. SC Bauer Bikes WEIZ 5:3 n.E. (1:1, 1:1, 1:1)

Tore: Corvin Außenegg (18.) bzw. Jan Niklas Ostermann (7./Elfmeter)



Spannung bis zum Schluss hat das Duell zweier Regionalligisten zwischen Marchfeld und Weiz zu bieten. Die Steirer gehen durch einen von Jan Niklas Ostermann ausgeführten Elfmeter früh in Führung (7.). Marchfeld kommt durch ein Tor von Corvin Außenegg aber bald zum Ausgleich (18.).

In der regulären Spielzeit und in der Verlängerung ist keinem der beiden Teams mehr ein Treffer vergönnt, weshalb die Entscheidung um den Aufstieg im Elfmeterschießen gefunden werden muss. Marchfeld trifft viermal, Weiz nur einmal, womit der Bewerb für den Klub aus der Regionalliga Mitte beendet ist.

Zweitligist St. Pölten kommt erst in Schlussviertelstunde zu Toren

TWL Elektra vs. SKN St. Pölten 0:3 (0:0)

Tore: Gschweidl (76., 82.), Dombaxi (86.)



St. Pölten dreht bei Elektra spät auf sichert sich einen 3:0-Auswärtssieg. Der Dosenöffner sollte dem Zweitligisten beim Klub aus der Regionalliga Ost durch einen Treffer von Bernd Gschweidl erst in der 76. Minute gelingen.

Kurz darauf schnürt der Offensivspieler aus Stockerau seinen Doppelpack (82.). Gerhard Dombaxi macht den Deckel drauf und besorgt den 3:0-Endstand (86.). Die Niederösterreicher bleiben im Bewerb.

Samstag 17 Pokal-Partien

Am Samstag, den 22. Juli 2023, geht es in der 1. Runde des UNIQA ÖFB Cup mit 17 Begegnungen weiter. Darunter die Partie des SAK Posojilnica Bank gegen Titelverteidiger SK Puntigamer Sturm Graz (ab 17.30 Uhr im Ligaportal-Liveticker).



Alle Termine im UNIQA ÖFB Cup 2023/24

1. Runde: 20./21./22./23. Juli 2023