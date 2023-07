Mit einem ungefährdeten 7:0-Kantersieg beim SV Spittal/Drau (Kärntner Liga) zog ADMIRAL Bundesligist FK Austria Wien am gestrigen Freitagabend im Uniqa-ÖFB-Cup in die 2. Runde ein. Doch war es ein Pyrrhussieg? Denn Toptorjäger Haris Tabaković ging bereits in der 39. Minute angeschlagen vom Feld, wurde gegen Andreas Gruber ausgetauscht. Bangen bei den Wiener Violetten - was ist mit dem 29-jährigen Schweizer?

Nach Kollision unsanft mit Rücken & Kopf auf Rasen gefallen

In der 12. Minute hatte Haris Tabaković nach Vorarbeit von FAK-Neuzugang Marvin Potzmann per Rechtsschuss noch das 1:0 und damit zugleich das erste Pflichtspiel-Tor der neuen Saison 2023/2024 für die Wiener Violetten erzielt. Doch bereits in der Anfangsphase der Pokal-Partie wurde der 29-jährige Schweizer unterlaufen und fiel mit Rücken und Kopf auf das Spielfeld.

Kurz vor der Pause ging es dann nicht mehr weiter, wurde der 1,94 Meter-Mittelstürmer ausgewechselt und hernach im Spital untersucht.

Doch wie ein erstes Update von Sky Sport Austria-Moderator Johannes Brandl (siehe Twitter-Beitrag nachfolgend) belegt, reiste Haris Tabaković noch am Freitagabend mit dem Mannschaftsbus zurück nach Wien-Favoriten und sitzt locker auf dem Ergometer.

Zum Auftakt in der ADMIRAL Bundesliga empfängt Austria Wien in Runde 1 im einzigen Sonntag-Spiel am 30. Juli 2023 Vizemeister SK Sturm Graz (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

Update zu Haris #Tabakovic. Der Stürmer ist mit dem Mannschaftsbus nach Wien gefahren und sitzt heute locker auf dem Ergometer. #faklive #köp #svsfak — Johannes Brandl (@Sky_Johannes) July 22, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL