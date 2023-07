Andreas Schicker - Geschäftsführer Sport beim SK Sturm Graz - bewies im Jänner 2022 ein besonderes Näschen bei der Verpflichtung von Rasmus Højlund, der wiederum selbiges vor dem gegnerischen Tor, um nach nur einem halben Jahr vom Vizemeister in die Serie A zu Atalanta Bergamo zu wechseln. Für die kolportierte Rekord-Transfersumme der Steirer von 17,2 Mio. Euro. Auch beim Tabellen-5. der Vorsaison könnte der 20-jährige Däne vor einem Rekordabgang stehen. Sein Trainer Gian Piero Gasperini hat klare Vorstellungen und adelte obendrein seinen Schützling, der bei Atalanta noch bis Juni 2027 Vertrag.

Weiter Blick nach oben in der Karriere von Rasmus Højlund, der einen steilen Aufstieg nahm. Vor einem Jahr im Juli 2022 noch im Dress vom SK Sturm Graz, ehe der Rohdiamant im "Sommer-Schlussverkauf" Ende August nach 21 Pflichtpartien (12 Tore, 4 Assisst) vom Vizemeister in die Serie A zu Atalanta wechselte.

"Rasmus ist eines der besten, wenn nicht das beste Sturmtalent in Europa“

Der 65-jährige Italiener meinte bei Sky Italia: „Ich weiß nicht, ob er bleiben oder gehen wird, aber ich hoffe, dass der Verein Höjlund mit einer Ablösesumme von 80, 90 oder 100 Millionen Euro bewerten wird. Rasmus ist eines der besten, wenn nicht das beste Sturmtalent in Europa.“

Der Markwert des Linksfuß aus Kopenhagen stieg binnen eineinhalb Jahr exorbitant. Als der SK Sturm den skandinavischen 1,92 Meter-Mann Anfang 2022 holte, lag sein Marktwert bei 1 Mio. Euro, inzwischen bei 45 Mio. Euro (Quelle: Transfermarkt.at, Juni 2023). Atalanta will dem Vernehmen nach für das begehrte Mittelstürmer-Talent, das in der abgelaufenen Saison für die Italiener in der Serie A in 32 Einsätzen 9 Tore und 4 Assists beisteuerte, 60 Mio. Euro Ablöse haben.

Interesse von europäischen Top-Klubs wie ManU und Paris SG

Der „Telegraph“ hatte zuletzt berichtet, dass Manchester United bereit sei, 50 Mio. Pfund, rund 58 Mio. Euro, für Rasmus Højlund zu investieren. Paris SG würde 60 Mio. Euro nach Italien überweisen, so die „L’Équipe“. Atlanta-Trainer Gasperini fordert eine Lösung der Situation bei seiner Nr. 17 in den kommenden 10 Tagen.

