Was bereits gestern Abend und seit Tagen angekündigt, wird nun auch offiziell vom FC Red Bull Salzburg bestätigt: Noah Okafor verlässt den österreichischen Serienmeister. Der 23-jährige Schweizer Stürmer mit nigerianischer Abstammung wechselt zum italienischen Serie A-Renommierklub AC Mailand und schreibt bei den "Rossoneri" einen Vertrag bis Sommer 2028. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

Im vergangenen Herbst noch Gegner: Der Schweizer Stürmer und der französische AC Milan-Torhüter Mike Maignan. Ob dieses Tor von Noah Okafor gegen den AC Milan am 6. September 2022 zum Champions League-Auftakt der Saison 2022/23 sein "Bewerbungs-Wirkungstreffer" war, wissen wir nicht... allemal, dass der 23-jährige Stürmer nun definitiv vom FC Red Bull Salzburg zu den "Rossoneri" wechselt.

Tor gegen AC Milan in der UCL

Noah Okafor wechselt mit sofortiger Wirkung vom FC Red Bull Salzburg in die italienische Serie A, wo der Stürmer einen Vertrag beim letztjährigen Tabellenvierten und Champions League-Halbfinalisten AC Milan unterschreibt.

Im Winter 2020 verlegte der 23-jährige Schweizer seinen Dienstort von Basel nach Salzburg, wo er für die Roten Bullen in letztlich 110 Einsätzen 34 Tore und 23 Assists verbuchen konnte. Mit einem dieser Treffer – es war die Führung beim Heimspiel gegen die Mailänder im UEFA Champions League-Heimspiel in der vergangenen Saison – konnte sich Okafor besonders eindrücklich für diesen Transfer empfehlen.

In seinen dreieinhalb Jahren in Salzburg avancierte der bullige Stürmer zum mittlerweile 14-fachen Schweizer A-Team-Spieler und war auch bei der letzten WM in Katar im Einsatz.

Noah Okafor verlässt den FC Red Bull Salzburg mit vier Meistertiteln und drei Cup-Erfolgen.

"Der AC Milan ist ein richtig cooler nächster Schritt"

Sportdirektor Christoph Freund: „Noah hat sich bei uns in den letzten Jahren auf allen Ebenen richtig gut weiterentwickelt. Er hat dabei große Erfolge gefeiert, unter anderem auch in der Champions League starke Spiele gezeigt und viele Tore gemacht.

Ich bin überzeugt, dass er seine außergewöhnlichen Fähigkeiten auch auf der großen internationalen Bühne zeigen wird. Der AC Milan ist ein richtig cooler nächster Schritt, und dafür wünschen wir ihm alle das Beste, viel Gesundheit und Erfolg!“

"Kann auf wunderschöne Zeit mit vielen Highlights zurückblicken"

Noah Okafor: „Mein damaliger Wechsel zum FC Red Bull Salzburg war ein ganz wichtiger Schritt in meiner Karriere und ich kann auf eine wunderschöne Zeit mit vielen Highlights zurückblicken.

Ich hatte dadurch die Chance, auf sehr hohem Niveau zu spielen und mich auch in der Champions League zu bewähren. Dafür bin ich allen im Klub sehr dankbar, ich verlasse Salzburg mit tollen Erinnerungen an einen Topklub.“

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty