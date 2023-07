Nach Rasmus Højlund (zu Atalanta Bergamo in Serie A) im vergangenen Sommer wechselt heuer nach Zwischenstopp der nächste Stürmer vom SK Sturm Graz ins Ausland und nutzte die Steirer als Sprungbrett: Emanuel Emegha. Der - wie bereits prophezeit - in die französische Lique 1 und zu Racing Straßburg wechselt. Das bestätigte der österreichische Vizemeister am späteren Samstagabend in seiner Klubaussendung. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

Au revoir, Emanuel! Wie hier in Pasching beim 1:1 im November gegen den LASK bejubelte die Mannschaft des SK Sturm Graz gesamt 10 Tore von Emanuel Emegha (r.).

"Spieler, der zuvor wenig zum Zug kam, zu europaweit beachteten Toptalent gecoacht"

Emanuel Emegha verlässt den SK Puntigamer Sturm Graz und wechselt in die Ligue 1 zu Racing Straßburg. Der 20-jährige, niederländische Stürmer wechselt mit sofortiger Wirkung und wird in Zukunft in Frankreich auf Torejagd gehen. Der 1,95 Meter große Stürmer kam vor einem Jahr von Royal Antwerpen nach Graz und verbuchte in insgesamt 36 Pflichtspielen für die Schwoazn 10 Tore und 5 Assists.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker: „Einen Transfer wie diesen betrachtet man immer unter zwei Gesichtspunkten: Einerseits hätten wir Emanuel natürlich gerne weiterhin bei Sturm Graz gesehen, anderseits bestätigt er wieder absolut unseren Weg, junge und talentierte Spieler auf ein neues persönliches Level zu heben und für sie eine perfekte Entwicklungsplattform darzustellen.

Hier möchte ich unser Trainerteam hervorheben, das einen Spieler, der zuvor wenig zum Zug kam, zu einem europaweit beachteten Toptalent gecoacht hat. Auch wenn der sportliche Verlust natürlich schwer wiegt, konnten wir wirtschaftlich gesehen ein weiteres Mal eine sehr gute Lösung finden. Ich wünsche Emanuel alles Gute für seine weitere Karriere und möchte mich für seinen hervorragenden Einsatz für Sturm Graz bedanken."

🤝 #MercatoRCSA I 𝐄𝐦𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐄𝐦𝐞𝐠𝐡𝐚 𝐣𝐨𝐢𝐧𝐬 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠!



Striker Emanuel Emegha (20 years old) has signed a five-year contract with RCSA ✍️ pic.twitter.com/UUzPhBIMS1 — Racing Club de Strasbourg Alsace English (@RCSA_English) July 22, 2023

"Dass wir eine hohe Ablösesumme..."

Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich erklärt: "Transferverhandlungen wie diese sind immer intensiv, letztendlich konnten wir aber eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung finden. Ich wünsche Emanuel alles Gute für seinen weiteren Weg – sein Wechsel ist ein weiterer Nachweis der guten Arbeit des SK Puntigamer Sturm Graz.

Dass wir wiederum eine hohe Ablösesumme dank der hervorragenden Entwicklung eines jungen Spielers erzielen konnten, bestätigt uns in unserem eingeschlagenen Weg und motiviert uns für unsere zukünftigen Aufgaben."

"Das vergangene Jahr war fantastisch"

Emanuel Emegha zu seinem Abschied: "Ich möchte mich bei den Verantwortlichen des Clubs, meinen Mitspielern und vor allem den besten Fans Österreichs, den Sturmfans, bedanken. Wie viele wissen, war meine Situation bevor ich zu Sturm kam nicht einfach, aber ich habe die Chance ergriffen und habe versucht, immer mein Bestes zu geben.

Ich danke Gott dafür, dass er mich nach Graz geschickt hat. Das vergangene Jahr war fantastisch – ich konnte regelmäßig spielen, mich als Fußballer weiterentwickeln und durfte mit diesem Team meinen ersten Titel gewinnen. Ich werde meine Zeit in Graz immer schätzen, mich gerne daran erinnern und drücke Sturm die Daumen für die kommende Saison – auf die Schwoazn!"

