Nach bisher 11 von 32 Spielen in der 1. Runde des UNIQA ÖFB Cup sollte es am Samstag mit 17 Pokal-Partien weitergehen. 16 fanden auch statt, während ATUS Ferlach vs. ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger DSV Leoben beim Stand von 1:2 nach 27 Minuten witterungsbedingt abgebrochen wurde und nun am morgigen Sonntag (15:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) von vorne bei 0:0 beginnt. Die ausgetragenen 16 Samstag-Spiele hatten einiges zu bieten: Schützenfeste, hochspannende Partien und Unterbrechungen – nur die ganz großen Überraschungen sollten ausbleiben. Doch sehen Sie selbst - nachfolgend die Spiele kompakt.

Eine Stunde lang hielt der Underdog aus dem Hausruckviertel gegen Paul Mensah und Bundesligist FC Blau-Weiß Linz heroisch dagegen, dann zogen die Stahlstädter eisern davon.

Alle bisherigen im Einsatz befindlichen 10 Bundesligisten weiter

Mit Titelverteidiger SK Puntigamer Sturm Graz, dem TSV Egger Glas Hartberg, dem SC Austria Lustenau, dem FC Blau-Weiß Linz, dem RZ Pellets WAC und dem SK Austria Klagenfurt konnten alle Vertreter aus der ADMIRAL Bundesliga in die 2. Runde einziehen.

Am Freitag überstanden die 1. Runde bereits Austria Wien, LASK Linz, Cashpoint SCR Altach und die WSG Tirol. Am Sonntag spielen noch Meister FC Red Bull Salzburg und der Vorjahres-Finalist SK Rapid Wien.

Im Finish ziehen Blau-Weiße auf ungewohntem Kunstrasen davon

SPG Wallern/St. Marienkirchen vs. FC Blau-Weiß Linz 1:5 (0:1) - siehe auch ausführlichen Spielbericht

Tore: Mitter (51.) bzw. Gölles (32.), Ronivaldo (58.), Mensah (71.), Kainz (82.), Ibrahimi (87.); Rot: Straif (81.)



Bundesliga-Aufsteiger Blau-Weiß Linz schießt sich mit einem 5:1 im Oberösterreich-Duell bei seinem neuen Kooperationspartner Wallern/St. Marienkirchen (Regionalliga Mitte) zum Aufstieg. Julian Peter Gölles (32.), Ronivaldo (58.), Paul Mensah (71.), Marco Kainz (82.) und Mehmet Ibrahimi (87.) netzen für den Favoriten.

Philipp Mitter sorgt bei Wallern/St. Marienkirchen, das nach Rot für Maximilian Straif aber der 81. Minute in Unterzahl auskommen muss, für den zwischenzeitlichen Ausgleich (51.).

Sieger Salzburg verschiesst noch Elfmeter

Meusburger FC Wolfurt vs. SV Austria Salzburg 0:1 (0:1)

Tor: Alterdinger (22.)

Im Duell zweier Teams aus der Regionaliga West behält Austria Salzburg beim FC Wolfurt die Oberhand und kann mit einem 1:0 in die 2. Runde des UNIQA ÖFB Cup einziehen.

Lukas Alterdinger zeigt sich in einem intensiven Spiel per Kopfball für das entscheidende Tor verantwortlich (22.). Einen Elfmeter von Salzburgs Johannes Zottl hält Keeper Luka Hammer (71.).

Nach 3:0-Führung wurde es hinten raus plötzlich eng für den Favoriten

FavAC 1910 vs. TSV Egger Glas Hartberg 2:3 (0:1)

Tore: Mandalovic (82.), Khodadadzada (84.) bzw. Entrup (44., 59.), Komposch (78.).



Regionalliga-Ost-Aufsteiger FavAC wird für den TSV Hartberg trotz banger Minuten in der Schlussphase nicht zum Stolperstein. Die Steirer haben mehr Spielanteile und können sich kurz vor dem Pausenpfiff mit dem ersten Treffer belohnen. Stürmer Maximilian Entrup besorgt aus kurzer Distanz das 1:0 (44.).

Nach dem Seitenwechsel schnürt der Neuzugang seinen Doppelpack (59.). Paul Komposch erhöht mit einem Kopfball auf 3:0 (78.). Anschließend macht es der FavAC noch einmal spannend. Arnel Mandalovic trifft sehenswert zum 1:3 (82.), Ali Khodadadzada nur kurz darauf zum 2:3 (84.). Am Aufstieg von ADMIRAL Bundesligist TSV Hartberg ändert der späte Doppelschlag aber nichts mehr.

Entscheidung erst in Schlussminuten

SVG Reichenau – Innsbruck vs. FC Mohren Dornbirn 0:2 (0:1)

Tore: Wieser (11.), De Freitas (87.)



Der ADMIRAL 2. Ligist Mohren FC Dornbirn 1913 ringt Regionalliga-West-Vertreter Reichenau nieder und darf sich über den Aufstieg in die 2. Runde des UNIQA ÖFB freuen.

Nach einem Treffer von Marco Wieser (11.) legt William Rodrigues de Freitas erst in der 87. Minute per Elfmeter für den Ländle-Klub nach und sorgt damit für den 2:0-Endstand.

15 Treffer: Pokal-Krimi mit Torfestival

AXIII Auhof Center vs. USV Raiffeisen Weindorf St. Anna am Aigen 7:8 n.V. (4:4, 4:4, 2:2)

Tore: Buck (8., 50.), Horschinegg (45+2.), Kelava (51.) bzw. Kobald (4.), Kiedl (45+5., 47.), Weiler (46.)



Austria XIII (Wr. Stadtliga) und St. Anna (Regionalliga Mitte) liefern sich einen packenden Kampf in der 1. UNIQA ÖFB Cup Runde. Durch Tore von Marlon Buck (8., 50.), Armin Horschinegg (45+2.) und Luka Kelava (51.) bzw. Christoph Kobald (4.), Paul Kiedl (45+5., 47.) und Florian Weiler (46.) steht es nach 90 Minuten 4:4. Die Entscheidung um den Aufstieg sollte erst in einem Elfmeterschießen fallen, wo St. Anna mit einem 4:3 die besseren Nerven beweist.

Halten zwar die Vereinsfarben weiterhin hoch, doch haben mit dem Uniqa-ÖFB-Cup in der neuen Saison nichts mehr zu tun: Cheftrainer Philipp Riederer (l.) und Geschäftsführer Andreas Zinkel vom ADMIRAL 2. Ligisten SV Horn.

Cup-Coup: Ost-Regionalligist wirft Zweitligist SV Horn raus

SV Sparkasse Leobendorf vs. SV Horn 3:2 n. V. (2:2, 2:0)

Tore: Miesenböck (9./Elfmeter), Sahanek (32.), Pranjic (100./Elfmeter) bzw. Ismailcebioglu (52.), Hausjell (56.)



Leobendorf sorgt im Niederösterreich-Derby für eine kleine Überraschung und ringt Zweitligist Horn 3:2 nach Verlängerung nieder. Bereits zur Pause führt der Klub aus der Regionalliga Ost nach Toren von Marco Miesenböck (9./Elfmeter) und Marco Sahanek (32.) 2:0.

Haris Ismailcebioglu (52.) und Marco Hausjell (56.) können Horn noch in die Verlängerung retten. Dort wird Oliver Pranjic mit einem Tor vom Punkt (100./Elfmeter) zum Matchwinner für Leobendorf.

Ferlach vs. Leoben abgebrochen - Sonntag Nachholspiel

ATUS Ferlach vs. DSV Leoben GGMT Revolution

SPIELABBRUCH (Witterungsbedingt)



Die Partie muss beim Stand von 2:1 für DSV Leoben wegen starken Regens in der 27. Minute abgebrochen werden und wird am morgigen Sonntag (15.30 Uhr) neu gestartet.

Polnischer Sommer-Neuzugang Wlodarczyk mit Triplepack

SAK Posojilnica Bank vs. SK Puntigamer Sturm Graz 2:7 (1:3) - siehe auch ausführlichen Spielbericht

Tore: Kamsek (34.), Sredojevic (82.) bzw. Wlodarczyk (15., 27., 79.), Kiteishivili (18.), Stankovic (51.), Horvat (58.), Jantscher (79.)



Titelverteidiger Sturm Graz startet beim SAK Klagenfurt souverän in den UNIQA ÖFB Cup. Es war keine halbe Stunde gespielt und Österreichs Vizemeister führt gegen das Team aus der Kärntner Liga durch Tore von Neuzugang Szymon Wlodarczyk (15., 27.) und Otar Kiteishivili (18.) 3:0.

Das Spiel muss anschließend wegen starken Regens für einige Zeit unterbrochen werden, kann aber weitergehen. Nach dem 1:3 von Izidor Erazem Kamsek (34.) dreht Sturm noch einmal auf und stellt durch Treffer von Jon Gorenc Stankovic (51.), Tomi Horvat (58.), Szymon Wlodarczyk (63.) und Jakob Jantscher (79.) auf 7:1. Kristjan Sredojevic gelingt für den SAK noch das 2:7 (82.).

Sturms Szymon Wlodarczyk kann in seinem ersten Pflichtspiel für die Steirer mit einem Triplepack aufzeigen und darf sich über das Ticket für die 2. Cup-Runde freuen.

Saalfelden mit furioser Aufholjagd nach 0:2-Pausenrückstand

FC Pinzgau Saalfelden vs. BSK 1933 3:2 (0:2)

Tore: Pedro (47., 57.), Gvozdjar (49.) bzw. Kuksenko (17.), Llambay (24.)



Saalfelden gelingt im Salzburg-Derby gegen Bischofshofen eine Aufholjagd. Bei der Begebung zweier Salzburger Teams aus der Regionalliga West kommen die Gäste gut in die Gänge. Bohdan Kuksenko (17.) und Said Daniel Llambay (24.) bringen Bischofshofen mit einer 2:0 Führung auf Kurs.

Nach dem Seitenwechsel kann Saalfelden das Spiel dank eines Doppelpacks von Joao Pedro (47., 57.) und eines Treffers von Semir Gvozdjar (49.) noch drehen.

Goldtorschütze Jakob Kreuzer

Union Raiffeisen Gurten vs. VfB Hohenems 1:0 (0:0)

Tor: Kreuzer (25.)



Der Innviertler Klub Union Raiffeisen Gurten (Regionalliga Mitte) bleibt nach einem 1:0-Heimerfolg gegen VfB Hohenems (Regionaliga West) im Bewerb.

In einem engen, chancenarmen Spiel kann Jakob Kreuzer (26.) früh den Treffer besorgen, der am Ende entscheidend für den Aufstieg sein sollte.

Lustenauer ließen die Muskeln spielen: Alle (Be-) ACHT(ung)!

Lukas Fridrikas setzt Benchmark: 4 Tore in 30 Minuten!

SPG Silz/Mötz vs. SC Austria Lustenau 0:8 (0:6)

Tore: Fridrikas (15./Elfmeter, 18., 24., 44.), Tiefenbach (25.), Schmid (42.), Cisse (54., 60.)



Austria Lustenau wird seiner Favoritenrolle bei Silz/Mötz mehr als gerecht und feiert ein 8:0-Schützenfest. Die Vorarlberger dominieren gegen das Team aus der Regionalliga West von Beginn an die Partie. Lukas Fridrikas kann noch vor der Pause einen Viererpack schnüren (15./Elfmeter, 18., 24., 44.). Die weiteren Treffer des Bundesliga-Klubs besorgen Daniel Tiefenbach (25.), Anthony Schmid (42.), und Namory Cisse (54., 60.).

Furioses Finish von 2. Liga-Aufsteiger Stripfing

SV Klöcher Bau Oberwart vs. SV Stripfing/Weiden 1:3 (0:0)

Tore: Farkas (90.) bzw. Pecirep (65.), Haubenwaller (88.), Steiner (90+3.)



Nach dem Aufstieg in die 2. Liga bleib Stripfing auch im UNIQA ÖFB Cup in der Erfolgsspur. Die Niederösterreicher können sich in der 1. Runde 3:1 beim SV Oberwart (Regionalliga Ost) 3:1 durchsetzen.

Vor allem die Schlussphase hatte es in sich. Dario Pecirep bringt Stripfing in Führung (65.) und Lukas Haubenwaller kann nachlegen (88.). Nach dem 1:2 von Patrick Farkas (90.) kommt bei den Burgenländern noch einmal Hoffnung auf, aber Joshua Janos Gregor Steiner besiegelt den Aufstieg von Stripfing (90+3.).

Florian Rieder macht per Doppelpack alles klar

FC Kufstein vs. RZ Pellets Wolfsberger AC 0:4 (0:2)

Tore: Zimmermann (4.), Baumgartner (34.), Rieder (59., 81.); Gelb-Rot: Hager (79.)



Der WAC lässt bei Regionalliga-West-Klub Kufstein nichts anbrennen und steigt mit einem 4:0-Erfolg in die nächste Runde des UNIQA ÖFB Cup auf. Bereits in der 4. Minute besorgt Neuzugang Bernhard Zimmermann (vom SK Rapid Wien) den ersten Treffer des Spiels.

Nach dem 2:0 von Abwehrspieler Dominik Baumgartner (34.) kann Florian Rieder in Halbzeit zwei einen Doppelpack schnüren (59., 81.). Bei den Gastgebern muss Stefan Haber in der 79. Minute mit Gelb-Rot vom Feld.

Blitz-Gegentor rüttelt GAK 1902 wach

TuS Bad Gleichenberg vs. GAK 1902 2:4 (1:3)

Tore: Wiesenhofer (2.), Schleich (79.) bzw. Rosenberger (11.) Maderner (32.), Lang (40.), Lichtenberger (48.)



Trotz eines frühen Rückstand kann der GAK bei Bad Gleichenberg als Sieger vom Platz gehen. Bereits in der 2. Minute bringt Patrick Wiesenhofer die Gastgeber aus der Regionalliga Mitte in Führung.

Danach kommt der steirische Zweitligist in Fahrt. Benjamin Rosenberger (11.), Daniel Maderner (32.), Michael Lang (40.) und Christian Lichtenberger (48.) stellen auf 4:1. Bad Gleichenberg gelingt durch Sandro Schleich nur noch Ergebniskosmetik - 2:4 (79.).

3 Tore in Schlussviertelstunde

Kremser SC vs. SKU Ertl Glas Amstetten 2:3 (0:2)

Tore: Temper (77., 89.) bzw. Weixelbraun (24.), Mayer (45.), Kapsamer (83.)



Kremser SC (Regionalliga Ost) gegen SKU Amstetten (2. Liga) bedeutete ein Niederösterreich-Derby. Überraschung sollte es keines bringen, denn der höherklassige Verein kann die Partie trotz eines tapfer kämpfenden Gegners auswärts mit 3:2 gewinnen.

Nach einem Treffer von Dominik Weixelbraun (24.) erhöht Thomas Wilfried Mayer kurz vor der Pause (45+2.) auf 2:0. Krems kann durch Kapitän Simon Temper verkürzen (77.), aber bei Amstetten hat Jan-Sebastian Kapsamer die passende Antwort parat (83.). Durch den nächsten Treffer von Simon Temper (89.) setzt der Ostligist seinen Gegner zwar noch einmal unter Druck, für mehr reicht es aber nicht mehr.

Binnen 8 Minuten machen Karweina & Kapitän Mahrer in Halbzeit 2 alles klar

SK BMD Vorwärts Steyr vs. SK Austria Klagenfurt 0:3 (0:1)

Tore: Arweiler (13.), Karweina (63.), Mahrer (71.)



Der SK BMD Vorwärts Steyr (Regionalliga Mitte) wehrt sich gegen Austria Klagenfurt vor den eigenen Fans zunächst tapfer, am Ende kann der Klub aus der ADMIRAL Bundesliga aber 3:0 gewinnen.

Die Führung für die Kärntner Violetten besorgt Jonas Arweiler, der nach einem gut platzierten Stanglpass nur noch den Fuß hinhalten muss (13.). In weiterer Folge kann Sinan Karweina zum 2:0 einschieben (63.). Für den 3:0-Endstand sorgt Thorsten Mahrer nach einer Ecke (71.).

Im OÖ-Duell dreht SV Ried Pokal-Partie in Wels

SPG HOGO Wels vs. SV Guntamatic Ried 1:3 (1:0)

Tore: Zümrüt (16.) bzw. Marinsek (70.), Lutovac (72.), Diomande (97.)



Für die SV Guntamatic Ried sieht es im Oberösterreich-Derby bei Mitte-Regionalligist SPG HOGO Wels lange schlecht aus, doch die "Wikinger" können das Spiel drehen und dürfen den Aufstieg bejubeln.

Erol Zümrüt versenkt einen Elfmeter zum frühen 1:0 für den Außenseiter (16.). Durch einen Doppelschlag von Nik Marinsek (70.) und Aleksandar Lutovac (72.) und ein Tor von Gontie junior Diomande in der 97. (!) Minute wehrt Ried das drohende Aus noch ab.

Sonntag restliche 5 Pokal-Partien in Rd. 1

Am morgigen Sonntag stehen in der 1. Runde des UNIQA ÖFB Cup noch die letzten fünf Begegnungen auf dem Programm.

Der FC Flyeralarm Admira gastiert beim ASK Klagenfurt (10.30 Uhr), der FC Red Bull Salzburg bei der Spielgemeinschaft SCU Ardagger/USV Viehdorf (11.00 Uhr), der DSV Leoben GGMT Revolution bei ATUS Ferlach (Nachtrag, 15.30 Uhr), der FAC Wien beim SV Haitzendorf (17.00 Uhr) und der SK Rapid Wien beim SR Donaufeld (17.45 Uhr).

Alle Spiele im Ligaportal-Liveticker!



Alle Termine im UNIQA ÖFB Cup 2023/24

1. Runde: 20./21./22./23. Juli 2023